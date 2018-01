Wie entbindet man also eine Steißlage?

Man darf nicht der Versuchung nachgeben, den Prozess zu beschleunigen, wendet verschiedene Manöver an, die alle nach klugen Menschen benannt wurden – schließlich den Veit-Smellie-Handgriff, bei dem man einen Finger in den Mund des Babys steckt und mit der anderen Hand den Nacken stabilisiert, um das Rückenmark zu schützen.

Geburten unterliegen Trends. Wunschkaiserschnitte mit Bauchdeckenstraffung, nachträgliches Einreiben des Neugeborenen mit Vaginalkeimen …

Bislang hat keine Studie bestätigt, dass das Einreiben mit Geburtskeimen dem Baby zuträglich ist. Eine Sache, die ich mit gutem Ergebnis an einer rationalen Freundin getestet habe, ist die Kaisergeburt. Dabei sieht die Frau beim Kaiserschnitt, wie ihr Kind rausgehoben wird, manchmal kann sie das sogar selbst übernehmen.

Sie bringen die Babys Ihrer Bekannten auf die Welt?

Klar! Wer sollte sich mehr Mühe geben als der, der eine emotionale Bindung zu den Menschen hat? Manchmal musste ich rausgehen, weil ich die Schmerzen meiner Freundinnen nicht mehr ertragen habe. Das kann hart sein: ihren Plan zu respektieren und keine Periduralanästhesie zu legen.

Also keine lokale Betäubung ... Was beobachten Sie noch?

Ich vermute, dass es bald Tools geben wird, mit deren Hilfe man den Geburtsfortschritt am Handy mitverfolgen kann. Man gibt ein: Muttermund bei drei Zentimetern, das Baby ist fast unten, und …

… das funktioniert, wenn die Mutter imstande ist, diese Daten einzutippen. Wie kommuniziert das Ungeborene in der Austreibungsphase mit der App?

Manche Mütter pressen – chatten – pressen – chatten. Verwandte sind per FaceTime zugeschaltet. Es gibt nichts mehr, was es nicht gibt.

Mussten Sie schon mal einen Mann im Kreißsaal reanimieren?

Das nicht, aber einer fiel so ungeschickt um, dass er mit dem Hinterkopf auf eine Stuhlkante schlug. Wir mussten ihn mit Verdacht auf Hirnblutung ins CT bringen. Na danke, sehr hilfreich.

Frau Mangler, Sie erwarten Ihr fünftes Kind. Werden Sie in Ihrem eigenen Kreißsaal entbinden?

Sicher, denn dies ist natürlich die beste Klinik der Stadt! Ich habe eine ganz andere Handhabe, weiß, wo die Schmerzmittel lagern. Ich bin mit einer befreundeten Kollegin verabredet, bei der ich den Gedanken ertragen kann, dass sie später weiß, wie ich in dieser Situation war.

Und Sie planen, nach zwei Monaten wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückzukehren?

Ja, ein wenig reduziert. Also, in den ersten paar Wochen schläft so ein Säugling doch nur oder wird gestillt, da könnte ich auch arbeiten, doch in diesem Zeitraum greift der Mutterschutz. Ab Monat drei wäre eine bessere Zeit für die Schonzeit, wenn das Baby langsam aufwacht.

Eine Frage, die wir männlichen Kollegen nie stellen würden: Wer betreut Ihr Kind, wenn Sie im OP sind?

Eine ehemalige Krankenschwester, die selbst Mutter von fünf Kindern ist und sich jetzt langweilt, wird mir helfen. Alle Beteiligten werden ein bisschen zusammenrutschen müssen.

Stammen Sie, wie so viele in Ihrem Beruf, selbst aus einer Ärztedynastie?

Nein. Meine alleinerziehende Mutter war drei Jahre mit mir zu Hause, damals in Leipzig. Als ich zehn war, wurde ihr Ausreiseantrag bewilligt, und wir und unser Koffer kamen ins Auffanglager Marienfelde. Ich frage mich manchmal, wie sie das gemacht hat.

Hart im Nehmen sind Sie auch: Jeden Morgen um 5.30 Uhr radeln oder joggen Sie in die Klinik, schuften ohne Pause bis 16 Uhr …

… ich nenne das „dichtes Arbeiten“. Wenn mir ein Kollege vom Urlaub erzählt, muss er akzeptieren, dass ich nebenher zwei bis drei andere Sachen erledige oder ihn über den Flur mitschleife.