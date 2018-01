Den Haaren des deutschen Abwehrspielers Benedikt Höwedes konnte man im Fernsehen lange beim Ausfallen zusehen. Im Achtelfinalspiel der Fußballweltmeisterschaft 2014 gegen die USA merkten das besonders viele – weil es regnete. Auf Facebook machten sich Fans über Höwedes’ schwindende Haarpracht lustig. Das setzte dem Sportler so zu, dass er zur WM-Feier am Brandenburger Tor mit Mütze erschien und bald darauf einen Arzt aufsuchte. Dieser betäubte Höwedes Hinterkopf, schnitt Haut samt Haaren heraus und verpflanzte sogenannte Grafts, Hautstücke mit jeweils fünf Follikeln, in vorgestanzte Löcher der Höwedes’schen Geheimratsecken. Ein paar Tage lang ziehen Transplantationspatienten gern eine Mütze an, dann sind die Stichwunden verheilt. Nach etwa drei Monaten beginnen die Haare zu wachsen, das Ergebnis lässt sich googeln: „Transplantation Benedikt Höwedes“. Oder: „Vorher/Nachher Jürgen Klopp“. Oder auch: „Haare neu Christian Lindner“.

Höwedes zumindest sieht seitdem um Jahre jünger aus, föhnt sich die Haare inzwischen zur Tolle, genau wie Abwehrspieler Christoph Metzelder, der dieselbe Prozedur hinter sich hat.

Einzig Mitgefühl ließ sich nicht herbeioperieren. Gehässiger Kommentar der „Bild“-Zeitung zu Metzelders Operation: „Auf dem Platz bewies er als Innenverteidiger immer Mut zur Lücke – ganz anders als heute auf seinem Kopf!“ Weil ein Kicker offensichtlich von Fuß bis Kopf rechenschaftspflichtig ist, erklärte Metzelder bereitwillig im Interview: „Mir blieb ja nur die Wahl, kahl wie Pep Guardiola oder ich mache den Klopp. Vor zwei Jahren hatte ich es dann mal mit einer Glatze versucht. Aber das steht mir einfach nicht. Blieb nur die Kloppo-Variante.“

Das Problem der Transplantation: Die neuen Haare halten zwar ein Leben lang, dahinter kann der Haarausfall aber weitergehen. Wer Lücken auf dem Kopf vermeiden möchte, muss wohl zusätzlich Pillen schlucken.

Rasier’ sie einfach ab, wie Prinz William

Erst kürzlich veröffentlichte der Journalist Alex Watt im „New Yorker“ gesammelte Ideen, wie Männer ihren Haarausfall vor sich selbst verstecken können. „Schau nie mehr in den Spiegel!“, „Kämm dir die verbliebenen Haare über die Ohren, sodass du die Witze deiner Freunde nicht mehr hören musst ...“, „Freunde dich nur noch mit Menschen an, die kleiner sind als du.“ Was Watt eigentlich sagen wollte: Häng’ nicht an deinen letzten Strähnen, rasier’ sie einfach ab. So wie Prinz William, der sich jüngst mit rasiertem Kopf in der Öffentlichkeit zeigte. Die Reaktionen waren, wenn gelegentlich auch etwas mitleidig, durchweg positiv. Sympathieträger Glatzenträger. Der Prinz-William-Effekt.

In der „New York Times“ macht der Journalist Daniel Jones den Vorschlag, Männer sollten ihre Glatze anders nennen. Er schlägt „shaved head“ vor – rasierter Kopf. Wahrscheinlich ist es dieser mutige Schritt der Selbstermächtigung, der Glatzköpfen das Image desjenigen beschert hat, der stets weiß, was er will. Der Bruce-Willis-Effekt. Sich eine Glatze zu rasieren, schreibt Jones, sei, als liefe man ins Büro des Chefs und sage: Sie können mir nicht kündigen, ich kündige!

Glatzkopf, der stets weiß, was er will: der Bruce-Willis-Effekt. Foto: imago/Apress

Gott selbst müsse eine Glatze tragen

Unterstützung bekommt die Glatze auch aus Florida, von Frank Muscarella, Psychologieprofessor an der Barry University. Er bat Probanden, Bilder von Männern nach folgenden Kriterien zu bewerten: Attraktivität, Aggressivität, Ehrlichkeit, Intelligenz und sozialer Status. „Unsere Studie hat gezeigt, dass glatzköpfige Männer eher sozial dominieren und selbstbewusster sind – und Frauen genau das an Männern attraktiv finden“, sagt Muscarella. (Die Studien, die das Gegenteil behaupten, wurden bestimmt von Männern mit vollem Schopf erhoben.)

Synesios von Kyrene entschloss sich zum Kampf. Das Entsetzen sei nach und nach von ihm abgefallen, schrieb er, und dass es keinen Grund gebe, weshalb ein Mann sich seiner Glatze schämen sollte. Im Gegenteil. „Warum auch, wenn einer einen kahlen Kopf hat, die Ideen aber daraus nur so hervorsprießen?“

Synesios fertigte aus seinen Überlegungen eine Adoxographie, ein rhetorisch gewitztes Stück zu einem eigentlich banalen Thema. Er nannte es „Lob der Kahlheit“ und argumentiert darin bestechend: Der kahle Kopf erinnere ihn an die Planeten, die wiederum die Krone der göttlichen Schöpfung seien.

Gott selbst, schreibt Synesios, müsse eine Glatze tragen.