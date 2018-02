Apollonia von Alexandria

Die Geschichte der Zahnmedizin ist keine für Sensibelchen. Wer an den Beruf des Dentisten durch freundliche, in Äpfel beißende Fernsehfrauen herangeführt wurde oder das niedliche Zahnputzkrokodil, das unermüdlich durch die Kitas der Republik tingelt, macht sich ja keine Vorstellung, wie man noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts Schmerzen im Mundraum bekämpfte: MIT BRENNEISEN!!! Örtliche Betäubung? Gab es nicht. Was im Alltag dann allerdings fast egal war, denn die meisten Patienten flüchteten sich aufgrund der ihnen zugefügten Schmerzen schnell in die Bewusstlosigkeit.

Operiert wurde bis in die Neuzeit auch nicht bei sanfter Musik in Praxen mit beruhigenden Landschaftsfotografien an der Decke, sondern auf Jahrmärkten. Und nicht von geschultem Fachpersonal, sondern von umherziehenden Handwerkern, die wenig euphemistisch als Zahnbrecher bekannt waren und faule Stümpfe mit höchstwahrscheinlich nur ungenügend sterilisierten Zangen aus den Kiefern rissen.

Verständlich, dass sich die Menschen angesichts solcher an Folter gemahnenden Methoden nach himmlischem Beistand sehnten. Die Leidenden wurden erhört: In seinem frühen Gesundheitskompendium „Thesaurus pauperum“ riet der Arzt Petrus Hispanus und spätere Papst Johannes XXI. (1266-1277): „Derjenige, der zum Gedächtnis der heiligen Märtyrerin und Jungfrau Apollonia betet, wird an jenem Tag nicht vom Zahnschmerz befallen“.

Ob es geholfen hat, ist nicht überliefert. Wie insgesamt wenig über die Frau, die zur Zeit der Christenverfolgung Ende des zweiten oder Anfang des dritten Jahrhunderts in Alexandria gelebt haben soll. Der dortige Bischof Dionysius jedenfalls berichtet in einem Brief von der „an Jahren vorgerückten Jungfrau in hohem Rufe“, die eines Tages auf die Straße gezerrt wurde. Dort schlug ein wütender Mob ihr alle Zähne aus und drohte mit dem Scheiterhaufen, wenn sie „nicht mit ihnen gottlose Worte aussprechen würde“. Die Gequälte reagiert wie man es von einer zukünftigen Heiligen erwarten würde: „Sie aber sprang, auf ihre Bitten etwas losgelassen, von selbst eiligst ins Feuer.“

Im Jahr 1634 wurde Apollonia für ihre Glaubenstreue heilig gesprochen. Gedacht wird ihr seither am 9. Februar.

Mit der Erfindung der modernen Zahnbürste am Ende der frühen Neuzeit und der Professionalisierung des Berufsstandes verlor ihr Patronat etwas an Bedeutung. Dafür ist sie heute nicht mehr nur zuständig für die Leidenden, sondern auch für Zahnärzte.

Lidwina von Schiedam

Sie war nicht eigentlich schön zu nennen. Lidwina von Schiedam war wunderschön. Sieben Brüder hatte sie, Tochter eines Nachtwächters, geboren am 18. März 1380 bei Schiedam in der Nähe von Rotterdam. Wie lästig es doch ist, schön zu sein, fand aber Lidwina. Da balgten sich bereits die jungen Galane um die 16-Jährige und hielten um ihre Hand an. Lidwina wandte sich an Gott. Dieser solle ihr schnell die Schönheit nehmen, betete sie, damit die Verehrer weiterzögen. Und Gott hörte.

Es passierte, wie es in der Schlittschuhnation Holland eben passiert: auf der Eisbahn. Lidwina fiel, brach sich eine Rippe, konnte bald nur noch den Kopf und einen Arm bewegen, erblindete auf einem Auge. Dann platzte ihr der Körper auf, Geschwüre wuchsen, das Fleisch fiel ihr in Klumpen von den Knochen, Dabeigewesene reden auch von Würmern. Lidwina betrachtete ihr Leiden als gütiges Geschenk Gottes, beklagte sich nie. So tapfer ertrug sie ihr Siechtum, dass sich bald ein Gefolge bildete. Von überall kamen die Menschen, um ihr zu huldigen. Sie versprachen sich Heilung von jener, die sie bald „die Dulderin“ nannten. Lidwina schaute für sie in die Zukunft, löste Fleischklumpen aus ihrem Körper, die ihre Eltern in Vasen aufbewahrten: des süßlichen Dufts wegen. Ein Engländer heilte mit dem Wundwasser sein Beinleiden, eine Frau glaubte, die Brüste Lidwinas seien mit himmlischer Milch gefüllt. Also rieb diese ihre Brüste, so jedenfalls ist es überliefert, bis die Milch herauslief und die Frau drei Mal davon trinken konnte. Auch Herzog Wilhelm von Bayern, Graf von Holland, besuchte sie und zahlte eine Apanage, die es ihren Eltern ermöglichte, Lidwina am Leben zu halten. Erst 38 Jahre nach ihrem Unfall, am 14. April 1433, starb sie zu Hause in ihrem Bett, das sie kaum je verlassen hatte.

Bereits ein Jahr später malten Gläubige in der Pfarrkirche von Schiedam ihre Lebensgeschichte an die Wand. Lidwina selbst begruben sie unter einem Grabmal aus Marmor und bauten das Haus ihres Vaters zum Kloster aus. Weitere 47 Jahre später erkannte auch Papst Leo XIII. Lidwinas Wirken an. Seitdem ist sie Schutzpatronin der Kranken und Leidenden. Und – wenn man ihre Symptome heute richtig deutet – die wohl erste überlieferte Patientin mit Multipler Sklerose.