Walpurga

Wenn in der Nacht zum 1. Mai getanzt und mit Feuern der Frühling begrüßt wird, wenn im Harz angeblich Hexen und Teufel aufeinandertreffen, dann firmiert all dies unter dem Namen einer katholischen Heiligen, die mit den uralten heidnischen Wurzeln dieser Bräuche strenggenommen gar nichts zu tun hat: Walpurga. Die Patronin der Wöchnerinnen, Bauern und Haustiere wurde einst an einem 1. Mai heilig gesprochen. Den Tag selbst feierte man im Mittelalter als Walpurgistag (heute ist ihr Festtag der 25. Februar), die neun (!) Nächte davor waren als Walpurgisnächte bekannt.

Walpurga, geboren um 710, stammte aus dem Südwesten Englands. Ihre Familie war wohlhabend, womöglich sogar adelig. Doch starben die Eltern früh, deshalb kam sie schon als junges Mädchen in ein Kloster. Im Jahr 750, inzwischen war sie also bereits um die 40 Jahre alt, schickte man sie nach Deutschland, wo sie bei der Verbreitung des christlichen Glaubens helfen sollte. Zuletzt wirkte Walpurga am Kloster im mittelfränkischen Heidenheim, das sich unter ihrer Führung zu einem geistigen Zentrum in Süddeutschland entwickelte.

Nach ihrem Tod entstand rasch ein Kult um Walpurga. Er breitete sich in Europa und dann sogar bis nach Amerika aus. Es hieß, aus Walpurgas Gebeinen tropfe ein wunderbares, heilkräftiges Öl. Das mag auch der Grund sein, warum sie als Helferin bei Husten, Hundebiss und Tollwut gilt. Ihre Reliquien gelangten an verschiedenste Orte in Belgien, Bayern und im Rheinland, die dadurch zu Wallfahrtsstätten wurden. Auf Bildern ist Walpurga, natürlich im schwarzen Ordensgewand gekleidet, oft mit einem Balsamfläschchen in der Hand zu sehen, manchmal kommen noch drei Ähren hinzu, denn auch die Getreideernte soll die Heilige positiv beeinflussen.

Schließlich kamen Legenden auf, die Walpurga mit den Bräuchen um den Frühlingsbeginn verbinden. Laut einer soll Walpurga in der Nacht zum 1. Mai mit goldener Krone und feurigen Schuhen über Gipfel und durch Täler hetzen, während böse Geister sie verfolgen. Wer der Dame Schutz gewährt, wird mit Gold belohnt.