An wen oder was denken Sie dabei konkret?

Nehmen Sie nur Kevin Spacey: Der Kerl dreht Dutzende Folgen der Endlosserie „House of Cards“ und kassiert dafür zig Millionen Dollar, kriegt aber offenbar den Hals nicht voll – er macht auch noch Werbung für Renault und spielt darüber hinaus in bescheuerten Filmen wie der unsäglichen Katzen-Komödie „Voll verkatert“. Trotzdem finden es alle irgendwie okay. Das ist auch so eine Krankheit unserer Zeit, alles ist irgendwie okay, alles ist lauwarmes Wischiwaschi. Es ist überhaupt nicht okay, verdammt noch mal! Es ist armselig! Ich sitze kopfschüttelnd da und denke: Mann, Kevin! Wie soll man dich jetzt noch ernst nehmen, wenn du mal wieder was von künstlerischer Integrität faselst?

Was bedeutet Kunst für Sie?

Alles. Sie ist das, was zählt, was bleibt, was die Zeit überdauert. Kein Mensch erinnert sich an Politikergeschwafel aus vergangenen Jahrhunderten, aber die Werke von Mozart, Shakespeare oder van Gogh berühren uns noch heute. Darum bin ich so streng gegenüber Künstlern. Ich finde, wir haben eine Mission, eine Verantwortung. Manche Schauspieler drehen dämliche Werbespots und Filme, die sie gar nicht drehen wollen, treiben sich auf Partys rum und sacken dort Sponsorengeschenke ein – das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Wenn ein Kollege jammert, dass er mangels Jobs seine Miete nicht zahlen kann, sage ich: Niemand hat dich zu diesem Beruf gezwungen! Du musst bereit sein, für die Kunst zu leiden. Durststrecken gehören immer dazu. Es ist wie in einer Liebesbeziehung. Da gibt es auch wunderbare und schreckliche Phasen.

Keine Privilegien ohne Schattenseiten?

Genau! Heutzutage träumt ja fast jeder Jugendliche von einer Künstlerkarriere. Naive Mädchen glauben, sie müssten bloß ein bisschen modeln oder ein Lied trällern und könnten dann ihr restliches Leben als Star genießen. Mag sein, dass sie es damit schaffen, für ein oder zwei Jahre berühmt zu werden. Aber erstens ist das natürlich keine Kunst, und zweitens kann man mit dieser Arbeits- und Lebenseinstellung bestimmt nicht jahrzehntelang als Künstler überleben.

Wie schafft man das denn?

Indem man authentisch bleibt und sich nicht verbiegen lässt. Ich habe nie nach dubiosen Trends geschielt, nie auf fremde Ratschläge gehört, sondern stets nach meinem eigenen Bauchgefühl entschieden. Schließlich bin ich es ja, der vor der Kamera stehen muss, also wähle ich meine Projekte lieber selbst aus und überlasse das nicht irgendwelchen Beratern. Wenn mir alle von einer Rolle abraten, nehme ich sie erst recht an. Kaum zu glauben, wie viele Leute vor drei Jahren zu mir sagten, ich sollte auf keinen Fall „Der Wert des Menschen“ drehen. Hätte man diese schlechten Ratgeber alle in einer Reihe aufgestellt, dann hätte die Schlange von Berlin bis München gereicht. Und hinterher, als ich für den Film einen Preis nach dem anderen gewann, meinten dieselben Leute: „Ich hab’s dir ja gleich gesagt!“

Würden Sie behaupten, Sie seien ähnlich kompromisslos wie Rodin?

Ja. Vielleicht handle ich nicht ganz so extrem wie er, aber ich gehe ebenfalls keine Kompromisse ein. Ich sage immer, was ich denke, egal ob es den Leuten passt oder nicht. Und ich tue stets, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Mir ist klar, dass ich dadurch meinen Mitmenschen oft ganz schön auf die Nerven gehe. Aber ich stehe wenigstens zu meinen Fehlern. Und ich kann deshalb ruhigen Gewissens schlafen.

Sie mussten wirklich nie einen Film wegen des Geldes drehen?

Ja. Das wäre auch völlig unmöglich, denn ich könnte mich nie selbst belügen. Ich würde sofort krank werden und wäre dann wie gelähmt. Wenn ich die Geschichte, die Rolle und den Regisseur nicht liebe, kann ich morgens gar nicht aufstehen und ans Set kommen. Es ist wie bei einer Frau. Wenn ich den Geruch ihrer Haut nicht liebe, hat alles keinen Sinn. Die Basis muss stimmen. Ich muss von einer Geschichte begeistert sein, um mitspielen zu können. Später merke ich vielleicht, dass ich aufs falsche Pferd gesetzt habe, bloß anfangs denke ich jedes Mal: Das wird ein Meisterwerk.

Sie sind doch abhängig von den Angeboten. Was tun Sie, wenn Sie keines davon begeistert?

Dann arbeite ich nicht. In meinem Leben gab es bestimmt zehn Phasen, in denen ich mindestens ein Jahr lang keinen Job hatte. Es ist mir scheißegal, wie lange solche Durststrecken dauern. Und ich werde nie verstehen, wie manche Kollegen stattdessen einen Schrottfilm nach dem anderen drehen können. In der Dürreperiode zwischen zwei Liebesbeziehungen vögle ich doch auch nicht wahllos mit Frauen, die ich gar nicht liebe. Warum zum Teufel sollte ich so etwas in meinem Beruf tun? Bevor ich auch nur einen einzigen ungewollten Film fabriziere, mache ich lieber etwas völlig anderes. Wenn ich irgendwann die Leidenschaft für meinen Beruf verliere oder überhaupt keine guten Angebote mehr bekomme, dann gebe ich die Schauspielerei sofort auf und eröffne ein Restaurant!

