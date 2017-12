Sie sind 83 Jahre alt und haben Opernengagements bis ins Jahr 2020. Denken Sie nie über den Tod nach?

Na, täglich, seit der Kindheit ist er eine Figur. Mein Vater wurde als Soldat kurz vor Ende des Krieges von den Nazis erschossen. Je mehr man sich mit dem Tod beschäftigt, desto besser, glaube ich. Weil wir so viel verpassen. Ich staune immer, wie sich mir jedes Jahr so viele neue Wunder und Schönheiten der Welt offenbaren, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Wenn ich vor zwei Jahren gestorben wäre, wäre mir vieles entgangen.

Was hätten Sie 2017 verpasst?

Ein ganz kleines Insekt mit dreieckigen Flügeln zum Beispiel, sieht aus wie ein Starfighter und kann sich in blitzartigem Tempo durch die Luft bewegen, zack, weg ist es. Diese Energie, die Kraft, mit der Luft bewegt wird. Vor Jahren wurde mir mal plötzlich klar, wie die Bäume, die aus einem Samenkorn wachsen, so einen Stamm schaffen, der dann als Balken Hunderte von Jahren in der Wohnung hängt und hält. Das nehmen wir alles so hin. Oder zerstören es. Ich habe so oft Insekten gedankenlos zertreten oder weggewischt. Wir töten zu viel und beobachten zu wenig. Eine Mücke ist doch was Schönes, auch wenn sie einen sticht.

Sie waren zehn Jahre alt, als Ihr Vater erschossen wurde. Haben Sie ihn sehr vermisst?

Als meine Mutter seinen Leichnam in einem Leiterwagen aus dem Massengrab nach Hause brachte zum Beerdigen, habe ich erst mal einen Lachanfall bekommen aus Hysterie. Ich hatte immer viel Prügel bekommen von ihm, er war Asthmatiker und oft gereizt. Man muss das verstehen, so wie bei der Mutter in „Hänsel und Gretel“, die sagt: Dich klatsch ich an die Wand, wenn du nicht den Korb voll mit Erdbeeren zurückbringst – dass sie das aus Not und Panik äußert. So hat mich auch mein Vater verdroschen. Er wollte, dass ich ein tapferer Junge bin. Er hat mir nicht viel zugetraut.

Wie haben Ihre Mutter und Sie weitergemacht?

Sie musste ja arbeiten, also habe ich mir selber gekocht, Hühner geklaut, keine Schularbeiten gemacht, war bandenmäßig unterwegs. Darum wurde ich aufs Internat geschickt, nach Schulpforta. Als Einzelkind habe ich die Gemeinschaft dort aufgesaugt. Deswegen ist man ja auch Regisseur, wegen des kollektiven Arbeitens mit anderen, dem Miteinanderdenken und -entwickeln.

Wenn „Hänsel und Gretel“ schon nichts mit Weihnachten zu tun hat – haben Sie einen Bezug zum Fest?

Als Kind fand ich es toll, wenn ich vom Schlittschuhfahren oder Rodeln nach Hause kam, kalte Nase, kalte Ohren, und der Tannenbaum brannte. Ganz früher hat mein Vater immer den Weihnachtsmann gespielt. Bis ich gemerkt habe, dass es der Papa ist, da hat er was ganz Gemeines gemacht: die Maske und den Mantel auf einen Stuhl drapiert und gesagt, na, warst du schon beim Weihnachtsmann? Da sitzt er, geh mal rein. Das war für mich so gruselig! Viel schlimmer als mein Vater in der Rolle. Eine gute Lektion fürs Theater: Sänger und Schauspieler wollen ja oft nicht glauben, dass etwas Künstliches, ein falscher Kopf, ein steifes Kostüm, unter Umständen mehr erzählt als das eigene Gesicht.

Sie haben selber eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann.

Ich hasse das Rasieren, immer diese Pflicht morgens. Und zum Friseur will ich nicht mehr, seit ich als Kind auf den hohen Stuhl gesetzt wurde, eingewickelt, dann Topf auf den Kopf und ringsum die Haare ab – Topfschnitt. Ich habe geschrien. Nein, ich schneide mir Bart und Haare alle zwei Monate radikal kurz, mit zwei Spiegeln, in fünf Minuten.

Wie die Regisseurin Ruth Berghaus sind Sie Schüler von Brecht. Eine schöne Erinnerung?

Ich war begeistert, wie bescheiden er auftrat und wie viel Zeit er sich genommen hat. Einen ganzen Tag hat er nach der treffenden Kopfbedeckung für eine Figur gesucht. Da gab’s ungefähr 300 Hüte, Kappen, Pudelmützen, Kapuzen, die musste der Schauspieler alle aufsetzen. Und dann hat Brecht gesagt: Jetzt sieht er aus wie ein Bankangestellter, der Angst hat vor der Entlassung. Jetzt wie ein Möchtegernmitmacher unter den Arbeitern, aber man spürt, dass er nichts versteht vom Arbeiten. Jetzt ist er ein eleganter Dandy. Mütze für Mütze hat er Analysen gemacht. Und der Schauspieler hat sofort angefangen zu spielen. Brecht hat alle miteinbezogen, um zu prüfen, ob ein Gedanke sich aufs Publikum überträgt. Auch die Reinemachefrauen: Hören Sie mal auf zu arbeiten, kommen Sie, ist auch Arbeit. Dieses kollektive Erfahrenwollen und Neugierigsein hat mich beeindruckt.

So interessant blieb es offenbar nicht. 1972 sind Sie in den Westen gegangen. Gab es einen Auslöser?

Als der „Clavigo“ am Deutschen Theater verboten wurde, weil ich angeblich Hippie- und Popkunst gemacht hatte. Ich hatte die wenigen Stoffe der DDR benutzt, die der Regierung und die der Bevölkerung, die hatten natürlich alle Blümchen drauf, daher die Assoziation Blumenkinder. Ich durfte für ein Gastspiel nach Italien, weil unsere Zwillinge gerade geboren waren. Das war ein schwerer Entschluss, im Westen zu bleiben, weil er mir nicht gefallen hat, mit den vielen Buttersorten, dem Lärm.