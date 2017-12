Warum haben Sie sich entschlossen, zu bleiben?

Ich habe Szenen und Wohngemeinschaften erlebt, die linker waren als alle Theorien. Dann habe ich Künstler wie Barnett Newman und Elsworth Kelly entdeckt, die genauso abstrakte Strenge, Flächen, Formen, Linien gemalt haben wie ich. Außerdem wollte ich Beuys kennenlernen.

Warum Beuys?

Ein Freund, der mir immer Ölfarben mitbrachte aus dem Westen, hatte mir von ihm erzählt. Dass er Holzkästen, mit nichts drin, für zehn Mark verkaufen würde, signiert. Ich sagte: Bitte, bring mir einen mit! Ist ja toll, ein leerer Kasten, was für ein Mut, so was in der Kunst!

Wie sah Ihre eigene Arbeit nach der Flucht aus?

Interessanterweise habe ich die konstruktive Malerei plötzlich aufgegeben. Die persönliche Freiheit, die ich im Osten nicht hatte, habe ich dort in der Malerei ausgelebt, damit habe ich mich befreit. Und was habe ich im Westen gemalt? Lauter gefesselte, verschnürte Figuren. Enge Zwangsräume. Die Freiheit hat sich mir unterschwellig als Zwang, als unheimliche Fesselung verkörpert.

Wie haben Sie das erlebt, als Ost-Künstler in den Westen zu kommen?

In der DDR haben die Leute oft Karl Marx zu mir gesagt, weil ich lange Haare und Bart hatte. Als ich in den Westen kam, hatte ich das Gefühl: Da sind ja alle so wie ich! Ich war fast ein bisschen verletzt, dass einen die Leute nicht mehr anpöbelten. Ich musste im Westen erst eine neue Position finden.

Als Sie gingen, waren Ihre Frau und Ihre Töchter noch in der DDR.

Die Bedingung für mein Bleiben im Westen war, dass sie nachkommen. Ich habe Fluchthelfer gefunden. Die drei wurden in die Zwischenwand eines Lasters eingeschweißt. Bei Nacht und Nebel fand in West-Berlin die Geldübergabe statt, 90 000 Mark. Was ich gemacht hätte, wenn ich das Geld nicht hätte leihen können, weiß ich nicht. Und wer das war, weiß ich auch nicht, das war alles sehr geheimnisvoll. Selbst meine Frau hat mir das nie ganz genau erzählt, sie war so geschockt. Im Westen hat sie dann überall Spitzel gesehen. Freunde, die ein bisschen schweigsam waren, waren für sie verdächtig: Der horcht uns aus. Das war schwierig. Sie ist ganz plötzlich gestorben. Das Psychische kann da eine Rolle gespielt haben. Mit dem Westen konnte sie gar nichts anfangen.

Sie sind noch zusammen in die Villa in Lichterfelde gezogen, in der Sie heute leben. Der Rest des Hauses ist Atelier, Stiftung und Ihre Sammlung, die öffentlich zugänglich ist. Das Haus ist voll bis unter die Decke, Arbeiten von berühmten Künstlern wie Neo Rauch oder Beuys hängen zwischen den Arbeiten unbekannter, oft behinderter Künstler. Ist das Ihr Gegenmodell zum Museum, von dem Sie mal sagten, dass die Leute dort verdorben würden?

Mir ist wichtig, dass die Bilder zusammentreffen. Das eine hat mit dem daneben eigentlich nichts zu tun – und trotzdem entsteht plötzlich eine Aussage. Im Museum ist die Auswahl kuratorisch oft zu sehr eingegrenzt, zum Beispiel auf ein Thema wie das Stillleben. Dann nehmen die Leute nur die Äpfel und nicht mehr die Malerei wahr. Aber ich gehe sehr gern ins Museum, ich kann ohne Kunst nicht leben. Ich male jeden Tag.

Was Ihre Sammlung von den meisten Museen unterscheidet: Es gibt keine Beschriftung. Warum?

Die Besucher sind ganz heterogen. Wenn sie all diese Werke erblicken, so dicht an dicht, übersehen sie vielleicht gerade die teuren Arbeiten. Ich habe ja auch unbekannte Künstler, die große Meister sind, nur hat die Gesellschaft sie nicht entdeckt oder akzeptiert. Ich freue mich, wenn diese Bilder als gleichwertig betrachtet werden.

Wie haben Sie diese „Outsider“ für sich entdeckt?

Das weiß ich gar nicht genau. Mich treffen Bilder. Ich kriege fast einen elektrischen Schlag, wenn ich mich bei einem Trödler umschaue und plötzlich einen Farbklang sehe, eine Komposition, die um die Ecke guckt, halb verdeckt von einem anderen Bild. Ich spüre, da ist was Sensationelles. Picasso war eifersüchtig auf Kinderzeichnungen, auf diese Form der Meisterschaft, die er sein Leben lang anstrebte. Wir sind ja alle Spezialisten, während der Naive ein ganzes Weltbild hat. Darin steckt Wahrheit.

