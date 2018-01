Anatol Gotfryd, 87, betrieb ab den 1960er Jahren zusammen mit seiner Frau Danka eine legendäre Zahnarztpraxis am Kurfürstendendamm. Zu ihren Patienten an der Schaubühne gehörten auch Rebecca Horn, Samuel Beckett,und Rainer Werner Fassbinder. Mit vielen von ihnen hatte Gotfryd, der sich bei den Freunden der Neuen Nationalgalerie engagierte, auch privat engen Kontakt.

Gotfryd erinnert sich gern an seine idyllische Kindheit in Galizien. Die endete in dem Moment, an dem die Nazis einmarschierten. Der jüdische Teenager steckte schon im Zug ins Vernichtungslager, als er gerade noch entkommen konnte. Seine große Liebe Danka lernte er in Breslau während des Studiums der Zahnmedizin kennen, zusammen zogen sie Ende der 1950er Jahre nach West-Berlin.

Nach Gotfryds erstem Erinnerungsband, „Der Himmel in den Pfützen. Ein Leben zwischen Galizien und dem Kurfürstendamm“ (2005), erschien nun die Fortsetzung: „Der Himmel über Westberlin. Meine Freunde, die Künstler und andere Patienten“ (Quintus Verlag). Daraus liest Anatol Gotfryd am 15. Februar in der Schmargendorfer Buchhandlung und am 5. März im Charlottenburger Buchhändlerkeller.

Das Gespräch findet in der original erhaltenen Muthesius-Villa des Paares statt. Überall Bücher und Kunst. Und ein Schachbrett. Der Hausherr, in dessen Deutsch noch immer der leichte Singsang seiner polnischen Muttersprache mitschwingt, ist passionierter Spieler. Zu seinen Lieblingspartnern zählte der Theatermann George Tabori.