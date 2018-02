Immerhin haben Sie einer Freundin in der DDR zur Flucht verholfen.

Ich habe gefälschte Papiere besorgt. Es gab damals Reisen nach Prag für West-Berliner und Ostdeutsche. Meine Freundin konnte als Ostdeutsche aus der DDR ausreisen und, als der tschechische Zoll fünf Minuten später kam, mit den Dokumenten als Westberlinerin in die Tschechoslowakei einreisen.

Wo bekamen Sie die Papiere her?

Von Leuten, die kriminelle Verbindungen zur Senatsverwaltung hatten und wohl auch zur Reiseverwaltung der DDR. Ich habe die Passbilder besorgt, die Papiere transportiert, sozusagen die Fußarbeit erledigt. Ich erinnere mich an das Treffen mit diesen Leuten in einer Kreuzberger Kneipe. Sie trugen Kamelhaarmäntel und goldene Ringe an den Fingern, mafiose Gestalten.

Waren Sie aufgeregt?

Nach der Begegnung mit ihnen war mir klar, dass es jetzt ernst wird und kein Zurück gibt. Ich kam am frühen Nachmittag nach Hause, war völlig erschöpft, zitterte wie im Fieber. Ich habe zwei Stunden geschlafen, bin aufgewacht und hatte danach nie mehr Angst.

In den 70er Jahren sind Sie in die USA gezogen. Sie versprachen sich Freiheit. Hat sich das eingelöst?

Als ich nach Stanford ging, war gerade meine Ehe gescheitert. Ich fand das Scheitern furchtbar und war froh, rauszukommen, wegzukommen. Ich bin anhänglich, ich lebe mich in eine einmal geschaffene gemeinsame Welt ein und halte ihr Zerbrechen nicht gut aus. Die Weite Amerikas hatte etwas Erleichterndes, Beflügelndes. Ich konnte mir vorstellen, dass es ein Leben nach der Trennung gibt.

Heute pendeln Sie zwischen Deutschland und Amerika. Wie hat sich das Land seit Trump verändert?

Amerika verliert seine Großzügigkeit. Die Politik ist ideologisch und borniert, die Gier der Reichen schamlos, die Gesetze und Maßnahmen sind umwelt-, sozial- und frauenfeindlich. New York ist dieselbe Stadt, die Landschaft ist dieselbe, die Freunde sind dieselben – aber Trump legt sich wie Mehltau auf alles. Mit den wenigen republikanischen Freunden vermeide ich das Thema Politik, weil die Gespräche unergiebig sind. Aber auch mit den meisten demokratischen Freunden sind sie unergiebig, weil sie ratlos sind, ratlos bis zur Resignation.

Sie könnten das Land boykottieren.

Ein paar kämpfen. Meine amerikanische Freundin kämpft für ein besseres Wahlverfahren. Im politischen System der USA kann der Wahlsieger den Staat zu seiner Beute machen, wie es in Deutschland mit seinen rechtsstaatlichen Sicherungen unvorstellbar ist. Um die Beute wird mit allen Mitteln gestritten, grob, tückisch, skrupellos. Inzwischen habe ich begriffen, dass das Bild, das ich in den 70ern in Stanford von Amerika gewonnen habe, falsch war. Damals war Amerika vom Vietnamkrieg erschöpft, friedlich, harmoniebedürftig.

Eine Ausnahme.

Ja, so war Amerika weder davor noch danach. Das Land, das ich in den 50ern und 60ern mehr in Filmen als in Büchern kennen und lieben lernte, hat die damaligen massiven Rassenkonflikte überhaupt nicht thematisiert. Die amerikanische Gesellschaft war zerrissen, und sie ist es heute erst recht; zu den Rassenkonflikten kommen die Drogenprobleme, die geringen sozialen Aufstiegschancen, die Angst der Mittelschicht vor dem ökonomischen Abstieg, die Verunsicherung im Verhältnis der Geschlechter dazu. Die Auseinandersetzungen werden aggressiver, auch sexistischer.

Wo erleben Sie Sexismus?

Ich habe ihn erlebt, als ich im Wahlkampf für Hillary Clinton von Tür zu Tür ging und von ihren Gegnern die unflätigsten pornografischen Äußerungen über sie zu hören bekam.

Sie haben als junger Professor auch eine Ausbildung zum Masseur in den USA gemacht. Verstehen Sie, dass wir uns das so gar nicht vorstellen können?

Nicht? Es war eine gute Erfahrung, und ich massiere noch heute ab und zu einen Freund oder eine Freundin. Ich war damals nach der Habilitation der Worte müde, Massage ist ein Kontakt ohne Worte, nicht erotisch, nicht sexuell, aber intensiv. So intensiv, dass es zwischen dem Masseur und dem Massierten einen Energieausgleich gibt; wenn der Masseur gut drauf ist und der Massierte schlecht, geht es nach der Massage dem Masseur schlechter und dem Massierten besser und umgekehrt.

Was fürs Leben gelernt?

Unser Körper kennt uns manchmal besser als unser Verstand.