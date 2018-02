Gerade erreichte uns ein Leserbrief, der beklagte, die DDR-Darstellung in den Medien sei die „heilige Dreieinigkeit von Stasi, Fluchtversuchen und Ausreiseanträgen“. Hat er recht?

Vor kurzem war ich auf dem 70. Geburtstag von Gregor Gysi im Deutschen Theater und musste an die Stasi-Show denken, die die Medien mit ihm veranstaltet haben. Dabei ging es nicht um Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern um Delegitimierung eines Politikers in der Gegenwart. Gysis Familie war DDR-Aristokratie, die Stasi hatte ihm nichts zu bieten, er hatte keinen Grund, ihr zu dienen.

Stellen Sie sich vor, Gysi wär’ in die SPD eingetreten.

Stellen wir uns vor, die SPD hätte nach der Wende die Arme für die aufgemacht, die eine politische Heimat suchten, nachdem es ihnen die SED nicht mehr sein konnte! Wir hätten eine stärkere SPD.

Gysi als Kanzler?

Kanzler kann er nicht. Ich denke, Kanzler will er auch nicht. Er war schon als Senator nicht in seinem Element. Er brilliert lieber in der Opposition, in politischen Kämpfen, gesellschaftlichen Diskursen. Zugleich ist er, glaubt man Wowereits Geburtstagsrede, bei der Beschäftigung mit Akten von einer Pedanterie, mit der er sich totarbeitet.

Angela Merkel arbeitet sich nicht tot?

Nicht in der Beschäftigung mit Akten.

Steht die Pastorentochter Ihnen, als Sohn eines protestantischen Theologen, nahe?

Ich war mal bei ihren Eltern, die eine kleine Kirche in der Nähe von Templin renoviert, als Begegnungsraum eingerichtet und mich zu einer Lesung eingeladen hatten. Danach haben sie mich zu Hause bewirtet. Die Einrichtung und das Abendessen waren vertrautes protestantisches Pfarrhaus.

Und zwar?

Die gewisse Bescheidenheit, der Stil zwischen Biedermeier und moderner Schlichtheit, das Klavier mit den aufgeschlagenen Noten, vielleicht Bach-Chorälen, das Gebet vor und nach dem Essen, der Kartoffelsalat mit Würstchen. Aber mir scheint bei Angela Merkel die Prägung durch die DDR stärker zu sein als die durch das Pfarrhaus. Dass sich ihr Vertrauen auf einen engen Kreis beschränkt, dass sie auf große Perspektiven und Visionen verzichtet, dass sie mit Russland nicht kann – das scheint mir DDR-Prägung zu sein.

In diesem Jahr wird die Bewegung der 68er 50 Jahre alt, das war Ihre Generation. Welche Verwerfungen gab es in Ihrer Familie?

Hitzige Diskussionen mit meinem Vater. Er hatte die Universität 1933 vor die Hunde gehen sehen und nach 1945 als Professor wieder mit aufgebaut. Für ihn waren die 68er-Ereignisse nur die Wiederholung des Traumas von 1933. Damals hatten Studenten Vorlesungen gestört und gesprengt, Professoren niedergemacht, das akademische Zusammenspiel zerstört – das machten sie jetzt wieder. Dass die Ideen andere waren, zählte für ihn nicht.

Konnten Sie ihn irgendwie erreichen?

Wir haben leider keine Ebene gefunden, auf der wir miteinander reden konnten. Auch was ich später als Rechtswissenschaftler geschrieben habe, gegen die Notstandsgesetze, gegen den Radikalenerlass, für die Reform des §218 StGB, war ihm ein Dorn im Auge. Was als Auseinandersetzung über die Studentenbewegung begann, hat sich lebenslang fortgesetzt und große Distanz zwischen uns geschaffen.

Herr Schlink, Sie wirken so bedacht. Stimmt’s, dass Sie ungern die Kontrolle über sich abgeben?

Was schwebt Ihnen vor – SM?

Nächte durchfeiern, stimulierende Substanzen probieren, über die Stränge schlagen. Fürchten Sie das?

Mir ist der Gedanke, dass es da was zu fürchten gibt, nie gekommen. Natürlich habe ich schon Nächte durchgefeiert, und in Kalifornien habe ich bei einem Freund gewohnt, der Kokain gedealt hat. Aber in der Tat – die Kontrolle gebe ich nicht ab.