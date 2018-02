Bernhard Schnlink, 73, ist ein deutscher Jurist und Bestsellerautor. Berühmt wurde er mit dem Roman „Der Vorleser“, der 1995 in Deutschland erschien und in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. In den USA lobte Talkshow-Queen Oprah Winfrey das Buch, was zu einem Auftritt des Juraprofessors in ihrer Show führte – ein Novum für einen deutschen Schriftsteller.

Gerade veröffentlichte Schlink seinen neuen Roman „Olga“. Darin erzählt er vom Leben einer Frau, in dem sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Das Buch setzte sich sofort an die Spitze der Verkaufscharts. Am 18. März liest Schlink im Berliner

Ensemble daraus.

Zum Gespräch schlägt der Autor das Hotel de Rome vor. Es liegt gegenüber seiner alten Wirkungsstätte, der Humboldt-Universität, und außerdem ist das Büro seiner Physiotherapeutin gleich um die Ecke. Bernhard Schlink redet, wie er schreibt – in schnörkellosen Hauptsätzen. Kein Wort zu viel, keine Anekdote zu ausschweifend. Wenn man genau hinhört, erkennt man noch den weichen süddeutschen Dialekt. Schlink wuchs in Heidelberg auf, studierte nach dem Abitur dort und an der Freien Universität Berlin. Heute lebt er abwechselnd in Schöneberg und in der Nähe von New York.