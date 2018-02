Können Sie das als Star noch ungestört tun?

Leider nicht mehr, seitdem ich selbst zum Beobachtungsobjekt geworden bin. Aber mein Ruhm kam ja erst spät, mit über 40 Jahren. Heute zehre ich davon, dass ich in den Jahrzehnten davor regelmäßig die Hausaufgaben gemacht habe, die meiner Meinung nach für das Handwerk des Schauspielers essenziell sind: vor die Tür gehen und Menschen studieren, ihre Körpersprache, ihre Mimik, ihre Redeweise. All diese Beobachtungen muss man sorgfältig in seinem Gedächtnis verwahren, wie in einem Archiv, damit man sie jederzeit abrufen kann.

Wenn Sie eine Rolle spielen, öffnen Sie quasi einen Aktenschrank in Ihrem Kopf?

Exakt. Entscheidend ist auch, dass man den Zugang zu seinen Emotionen offen hält und sich an die Gefühle erinnert, die man schon mal empfunden hat: Angst, Eifersucht, Trauer, Wut, Liebe ... Und wenn man mit seiner eigenen Lebenserfahrung bei gewissen Handlungen der Figur nicht weiterkommt, dann nutzt man eben seine Fantasie – vorausgesetzt, man hat welche. Andernfalls müssten Sie, um einen Mörder zu spielen, zur Vorbereitung erst jemanden abmurksen. Erklären Sie das mal einem Strafrichter!

Könnten Sie theoretisch alles spielen?

Im Prinzip ... Vieles, ja, auch Schwieriges. Ich liebe Herausforderungen. Aber nicht alles. Ich muss jede Figur, die ich spiele, verteidigen können. Ich brauche zumindest eine plausible Rechtfertigung für ihr Verhalten. Deshalb könnte ich zum Beispiel nicht Donald Trump verkörpern, weil ich mich ihm nie und nimmer von einem neutralen Standpunkt aus nähern könnte. Eigentlich schade, denn aus ihm ließe sich ein schöner Shakespeare-Schurke machen.

Wie dachten Sie über die Rolle des Drogenkochs Walter White, als Sie 2006 das Drehbuch zu „Breaking Bad“ in die Finger bekamen?

Wow! Phänomenal! Ich hatte gerade die siebente Staffel der Sitcom „Malcolm mittendrin“ hinter mir und freute mich auf die achte. Doch dann entschied der Sender plötzlich, die Serie einzustellen. Ich war maßlos enttäuscht – bis mir das „Breaking Bad“-Drehbuch auf den Schreibtisch flatterte. Daraufhin wollte ich unbedingt Walter White spielen, aber das Studio lehnte mich ab: „Der naive Trottel aus ,Malcolm mittendrin‘? Auf keinen Fall!“ Zum Glück hatte ich einen Fürsprecher in Vince Gilligan, dem Schöpfer der Serie. Er sagte: „Bryan Cranston ist Schauspieler. Es ist sein Job, unterschiedliche Rollen zu verkörpern.“

Kannte er Sie?

Ja, Jahre zuvor hatte ich in einer „Akte X“-Folge mitgespielt, die er geschrieben hatte. Anscheinend hatte er mich als zuverlässigen, pünktlichen und besonders engagierten Schauspieler in Erinnerung. Ihm verdanke ich es, dass ich im Februar und März 2007 die „Breaking Bad“-Pilotfolge drehen durfte. Ich hätte dafür gar keine Zeit gehabt, wenn es eine achte „Malcolm mittendrin“-Staffel gegeben hätte. Dann hätte jemand anderes Walter White gespielt. Ich kenne keinen einzigen berühmten Kollegen, der sich nicht an Momente erinnert, in denen pures Glück nachgeholfen hat.

Wie haben Sie sich durch den Starruhm verändert?

Ich bin froh, dass mich der Ruhm nicht schon in jungen Jahren ereilt hat, damals hätte ich ihn nicht so gut verkraftet. Weil ich lange um mein Auskommen kämpfen musste, weiß ich meinen heutigen Status zu würdigen. Früher dachte ich: „Wenn du je berühmt wirst, bleibst du, wie du bist.“ Stimmt leider nicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass man sich verändert. Als Promi muss man sich zwangsläufig in der Öffentlichkeit anders verhalten.

Um sich vor aufdringlichen Leuten zu schützen?

Ja. Und weil man ständig unter Beobachtung steht. Seitdem mich jeder kennt, sehne ich mich nach mehr Privatsphäre; wenn ich nicht drehe, ziehe ich mich gern zurück, um runterzukommen, ein Buch zu lesen. Ich kann nicht mehr ausgehen, ohne dass ich angequatscht, gefilmt, um ein Selfie gebeten werde. In Gesellschaft achte ich neuerdings darauf, mich nicht zu sehr zu öffnen, weil sonst die Gefahr besteht, dass jemand sagt: „Toll, lass uns in Kontakt bleiben, gib mir mal deine E-Mail-Adresse!“ Ich musste lernen, in solchen Fällen höflich Nein zu sagen.

Was war Ihr bisher skurrilstes Erlebnis mit Fans?

Die bizarrsten kann ich gar nicht erzählen. Die sind nicht jugendfrei. Sagen wir’s mal so: Wenn du dein eigenes Konterfei als Tattoo auf einem fremden Hintern entdeckst, weißt du, dass du es wirklich geschafft hast!

Der Ruhm hat doch gewiss auch gute Seiten!

Sicher. Es ist wunderbar, wenn mir ein Fan erzählt, dass er und sein Sohn sich durch meine Serie wieder nähergekommen sind. Und ich kann mir heute meine Projekte aussuchen und habe keine finanziellen Sorgen mehr. Ich gehöre keineswegs zu den Leuten, die behaupten: „Ach, ich bin Künstler, Geld bedeutet mir nichts.“ Ich kenne die Armut ebenso gut wie den Reichtum. Reichtum ist besser.