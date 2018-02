Bryan Cranston, 61, wurde 2008 mit der TV-Serie „Breaking Bad“ zum Weltstar – als krebskranker Chemielehrer, der zum skrupellosen Drogenboss mutiert. Dafür gewann er den Emmy und den Golden Globe. Seitdem spielte Cranston unter anderem einen cleveren Undercover-Agenten in „The Infiltrator“ und einen exzentrischen Autor in „Trumbo“, eine Rolle, die ihm seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Ehe er seine Schauspielkarriere an diversen kalifornischen Theatern begann, studierte Cranston zunächst einige Semester Polizeiwissenschaft. Jahrzehntelang hielt er sich mit Werbespots (etwa für Seife oder Hämorrhoidensalbe) und mit TV-Nebenrollen über Wasser, bis er im Jahr 2000 seine erste Hauptrolle bekam: die eines liebenswert-vertrottelten Familienvaters in der Sitcom „Malcolm mittendrin“, die sieben Jahre lang im Fernsehen lief.

Seit 1989 ist Bryan Cranston mit seiner Kollegin Robin Dearden verheiratet. Derzeit ist Cranston in „The Disaster Artist“ in den Kinos zu sehen, bis Ende März dieses Jahres kann man ihn in London auf der Bühne erleben: in einer Theateradaption des Filmklassikers „Network“ von 1976. Zum Interview in München erscheint er in einem braven Cordsakko, mit dem er wie ein Buchhalter wirkt – es fehlt nur noch die Aktentasche. Zum Glück erweist er sich als Gesprächspartner mit Humor, angenehm tiefer Stimmer und ohne jegliche Starallüren.