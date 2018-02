Ihr Kollege Woody Harrelson erzählte, dass Sie ihm großzügig geholfen und ihm unter anderem Ihr Recherchematerial gegeben haben, als er im Kinofilm „LBJ“ den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson spielen sollte. Sie hatten den zuvor bereits auf der Bühne und im TV-Film „All the Way“ dargestellt. Gilt in Ihrer Branche nicht das Motto: „Ich zuerst“?

So ein Spruch wird hoffentlich nie auf meinem T-Shirt stehen! In meinen Kollegen sehe ich keine Konkurrenten. Nicht etwa, weil ich so arrogant wäre, zu glauben, niemand könnte mir das Wasser reichen. Vielmehr, weil ich finde, dass wir alle zu einer Bruderschaft gehören, in der Platz für jeden ist. Wenn Woody Erfolg hat, heißt das ja nicht, dass ich scheitere. Deshalb habe ich überhaupt kein Interesse daran, dass er auf die Schnauze fällt. Nur ein Narzisst wie Donald Trump würde so einen Schwachsinn denken. Solche Gedanken sollten wir schleunigst verbannen.

Aber es prügeln sich doch zu viele Schauspieler um zu wenige Jobs!

Schon. Doch ich habe eine Philosophie entwickelt, die ich seit Jahren jungen Kollegen empfehle: Bei einem Casting geht es nicht darum, einen Job zu bekommen, sondern darum, einen zu machen. Konzentriert euch auf eure schauspielerische Arbeit, erledigt sie möglichst gut und verabschiedet euch. Mehr könnt ihr sowieso nicht tun.

Haben Sie sich daran gehalten?

Ja, denn diese Erkenntnis, zu der ich vor 25 Jahren gelangt bin, hat mich buchstäblich vor der Selbstzerstörung gerettet. Wenn ein Kollege eine Rolle bekommt, die ich auch gern gespielt hätte, denke ich: „Okay, sie war offenbar nicht für mich bestimmt.“ Es ist doch sinnlos, sich zu ärgern und zu fluchen: „So ein Mistkerl!“ Das wäre etwa so, als würde ich Ihre Brieftasche auf der Straße finden und mich darüber aufregen, dass ich sie Ihnen zurückgeben muss.

Woher kommt Ihre positive Lebenseinstellung?

Wahrscheinlich von den Nöten, die ich in meiner Jugend durchgestanden habe. Man könnte sagen, dass ich Schauspieler geworden bin, weil mein Vater auch einer war – aber im Grunde genommen habe ich von ihm hauptsächlich gelernt, wie man es nicht machen sollte. Er wollte unbedingt ein Star werden. Und das war sein Problem.

Gab es in Ihrem Berufsleben je Momente, in denen Sie aufgeben wollten?

Am Anfang meiner Laufbahn, als ich beschissene Jobs annehmen musste, um zu überleben. Ich erinnere mich an schlimme Erlebnisse mit Leuten, die mich anbrüllten, mich erniedrigen oder fertigmachen wollten. Das haben sie aber nicht geschafft. Stattdessen fühlte ich mich hinterher stärker, weil ich es ausgehalten hatte. All das ist lange her. Seit vielen Jahren könnte es mir kaum besser gehen: Ich darf mein Geld damit verdienen, Geschichten zu erzählen; seit fast 30 Jahren bin ich glücklich mit derselben Frau verheiratet, und wir haben eine zauberhafte Tochter. Ich möchte mit niemandem tauschen.

Sie arbeiten noch immer verdammt viel, haben nicht nur einen Film nach dem anderen gedreht, sondern spielen zusätzlich vier Monate lang in London Theatre, bis zu acht Vorstellungen pro Woche. Warum tun Sie sich den Stress an?

Ich liebe das Theater, weil man da viel gründlicher proben kann als beim Film, und weil keine Vorstellung der anderen gleicht. Man weiß nie genau, was am jeweiligen Abend passieren wird. Das macht mir immer ein bisschen Angst und gibt mir gleichzeitig einen großen Kick.

Trotzdem könnten Sie es längst etwas ruhiger angehen lassen. Sind Sie ein Workaholic?

Erstens liebe ich meinen Beruf, und zweitens haben mir meine Großeltern beigebracht, dass man die Gunst der Stunde nutzen sollte. Ruhm ist vergänglich. Dass etwas von heute auf morgen vorbei sein kann, weiß ich seit meiner Kindheit. Deswegen nehme ich jetzt möglichst jedes gute Angebot an. Wenn mein Ruhm verblasst, möchte ich total erschöpft sein, damit ich dann sagen kann: „Großartig. Jetzt freue ich mich aufs Ausruhen!“