Ihre größte Blamage?

Den Fehler haben wir sogar zwei Mal gemacht, wir konnten einfach nicht von der Idee lassen, Möbel aus nichts zu erschaffen. Es hätte wenig Ressourcen verbraucht, kaum Transportkosten verursacht, wäre leicht zu verpacken gewesen. Doch niemand wollte die Dinger kaufen: Sie waren Staubfänger und optisch … sie wurden bei uns mit geschwollenen Nilpferden verglichen. Sie bewegten sich durchs Zimmer und waren freitags flacher als montags. Außerdem machten sie unangenehme Geräusche, wenn man sich auf ihnen niederließ. Jahre später hatten wir die Ventile und das Plastik verbessert und wollten das Ganze erneut für Kinderzimmer auf den Markt bringen. Es half nichts, die Teile wurden zu schnell wieder flach.

Ikea will innovativ, nachhaltig, günstig, klein verpackbar sein. Sie nennen diese Prinzipien „demokratisches Design“. Wie viele Ideen müssen Sie wegschmeißen, um diese Voraussetzungen zu erfüllen?

Jede Woche stirbt eine Idee, die ich gern verwirklicht gesehen hätte. Nur etwa zehn Prozent schaffen es in unser Angebot. Wir hatten auch daran geforscht, Sofas aus Papier zu machen, aber am Ende haben sie unsere Tests nicht bestanden. Wir sind jedoch wieder dran. Sie werden bald etwas sehen.

Trotzdem entwickeln Sie jedes Jahr 2000 neue Produkte. Wie gehen Sie vor?

Wenn man eine gute Idee haben will, muss man mit vielen Ideen anfangen. Wir nennen es „Spaß-Trichter“. Jeder haut seine noch so abstruse Vorstellung raus, dann diskutieren wir, welche es eine Runde weiter schafft. Wir sagen nicht, heute geht’s um einen Stuhl. Dann bekommt man einen Stuhl. Wir sagen, lasst uns über eine neue Sitzlösung sprechen, Problemdefinition: Die Leute werden dicker. Vielleicht kommt am Ende gar kein Stuhl heraus.

Das Wohnzimmer ist der Fokus Ihres Katalogs. Hat sich das in den letzten Jahren überhaupt verändert?

Stark, speziell durch Medienkonsum. Früher saß man ums Feuer, ums Radio oder um den Fernseher, jetzt hockt da jeder mit seinem eigenen Gerät. Unsere Einrichtung hinkt unseren Gewohnheiten hinterher. In Schanghai haben unsere Studien ergeben, dass der Hälfte der Leute das W-Lan wichtiger ist als das Wohnzimmer. Das Sofa, das Sie da vorn sehen, ist eigentlich keines. Es ist eher ein Bett mit verschiebbaren Kissen, die so schwer sind, dass man sich dagegenlehnen kann. Ihre Unterseiten sind mit rutschfestem Material beklebt. Wir lernen von jungen Leuten: Die können sich zunächst nur ein Bett leisten, auf dem sie alles tun. Also besser eines konstruieren, das ein Sofa werden kann, als ein Sofa, auf dem man auch schlafen kann.

Raum wird immer knapper. Bereits heute leben viel mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Was bedeutet das für das Design der Zukunft?

Ich glaube nicht an diese Möbelmaschinen, die man zack, zack zu Sofas umfunktionieren kann und mit ein paar Handgriffen zum Tisch. Die sehen immer hässlich aus. Man vergisst, wie wichtig Schönheit im Design ist. Ein Hocker ist eines der besten Möbelstücke. Zum Sitzen, als Leiter, für die Küche, ein gelegentlicher Tisch. Und wollen wir wirklich künftig Teller haben oder lieber Schüsseln? Schüsseln kann man leichter herumtragen. Wir bieten deshalb Teller mit höherem Rand an. Außerdem: Viele verschenken den Platz unterm Bett oder Sofa.

Späte Rebellion gegen Ihren Vater, dass Sie keine Sofas mögen?

Ich habe sogar welche. Aber es ist wichtig, infrage zu stellen, was ein Wohnzimmer ist. In meinem stehen zwei gigantische Tische. Ich glaube an Tische. Je kleiner der Raum, desto größer wird der Tisch sein. Es ist der Ort, an dem wir sozial sind, schauen Sie uns an. Auf einem Sofa würden wir voneinander fortgelehnt sitzen, fast einschlafen.

Einerseits wollen Sie die Leute mit ständig neuen Kreationen zu immer mehr Konsum verführen, andererseits werben Sie mit Nachhaltigkeit.

Wir wollen nicht den Massenkonsum fördern, wollen nicht dieselben Menschen mit mehr Sachen, sondern mehr Menschen erreichen. Das ist unsere Vision. Wir versuchen immer, die Dinge besser zu machen, anstatt nur eine neue Variante des gleichen Produkts anzubieten.

Als Käufer sagen wir Ihnen: Ikea ist Fast-Fashion, man will das neue, glitzernde Teil aus dem Katalog unbedingt haben, auch wenn das alte noch gut ist.

Dann geht es doch darum, was mit dem alten passiert. Wenn wir weiter auf diesem Planeten leben wollen, müssen wir recyclen. Deshalb werden künftig Materialien wichtig, die natürlich sind. Hölzer, mehr Öle als Lacke, Wachs.

Oder wir teilen. Wie wir es mit Autos und Musik längst machen. Was stellt das mit dem Design an?

Wir dachten immer, die Leute wollen alles besitzen. Jetzt merken wir, die neue Generation will das nicht mehr. Ihre erste finanzielle Transaktion ist kein Kauf, sondern eine Lizenz, sie bezahlen für den Zugang, streamen einen Film. Das ist eine völlig neue Art, auf Geld und andere Werte zu schauen, das wird bei uns auch etwas verändern. Aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen.

Sie sagten mal, dass Dienstreisen Sie inspirieren. Wo haben Sie sich zuletzt etwas abgeschaut?

Am interessantesten ist es, zu unseren Fabriken zu reisen, irgendwo im Nirgendwo, in der Pampa Polens. Da käme man als Tourist nie hin. Mein Team und ich versuchen, auf örtliche Märkte zu gehen, um zu sehen, was dort produziert wird. Ich liebe Vietnam, die haben viele gute Handwerker, sind auch gute Entwickler, die wollen Sachen vorantreiben. Und wir haben gerade eine große Kooperation mit Designern aus Afrika gestartet. Dort gibt es eine kreative Explosion.