McDonald’s bietet Speisen je nach Standort an – Sie haben 403 Filialen in 49 Ländern. Gibt es bei Ikea in Schanghai etwas anderes als in Wuppertal?

Wir versuchen, überall gleich zu sein. Was die Menschen tun, ist auf der ganzen Welt ähnlich, aber wie sie es tun, kann sich unterscheiden. Manchmal ändern wir die Größen, die Küche, die wir in Europa verkaufen, sieht aus wie die amerikanische. Die hat aber andere Maße, weil dort die Küchen riesig sind, für die Japaner mussten wir verkleinern. Irgendwann stellten wir fest: Man disqualifiziert sich beispielsweise in China sofort, wenn man keinen Wok anbietet, deshalb haben wir einen entwickelt.

Die Welt ist eben nicht uniform.

Wir erweitern unser Angebot immer global, den Wok kann man heute in jedem Ikea kaufen. In Indien haben wir tausende Wohnungen besucht und gelernt: Wir benutzen Staubsauger, manchmal ein wenig Wasser. Aber die kippen es eimerweise auf den Boden. Die Füße unserer Möbel müssen also eingeschweißt sein – sonst saugen die Kapillaren alles auf und der Tisch oder Stuhl zerstört sich selbst.

In Indien haben Sie auch beobachtet, dass viele nicht auf der Couch sitzen, sondern davor, und sich dranlehnen.

Unser „Stockholm“-Sofa hat verschiedene Komfortzonen. Zur Lehne hin ist es weich, man sinkt ein, an den Kanten ist es fester, weil man dort vielleicht zum Essen sitzt und Balance braucht. Diese unsichtbaren Ideen machen gutes Design aus.

Unterlaufen jemandem wie Ihnen Modesünden?

Ich kaufe zu viele Sneakers. Ich trage sie zwei Mal und dann kommen sie mir lächerlich vor. Ich kaufe nichts Unpraktisches, ich glaube, das ist meine schwedische Erziehung.

Ihr wertvollstes Sammlerstück?

„Nike Air Jordans“, die im Dunkeln leuchten. Die habe ich für meinen Sohn gekauft. Er zieht sie jeden Tag an, sie sind total kaputt.

Sie haben gewiss ein perfektes Verstauungssystem für all die Turnschuhe entwickelt.

Ich bin nicht so ordentlich, wie man denkt. Aber ja, ich benutze unser „Omar“-Regal, das aus Metallstangen. Die Schuhe werden darauf gut durchlüftet. Das wird in vielen Profi-Küchen eingesetzt.

Auch im Internet verbreiten Leute solche Weiterentwicklungen Ihrer Möbel, das sogenannte Ikea Hacking. Stört Sie das?

Im Gegenteil – manche Hacks inspirieren uns. Andere sind eher Spaß. Beispielsweise haben Eltern unsere Tischplatte mit dem Loch in der Mitte über ihr Kind in unserem Kinderstuhl gestülpt, sodass das Kind inmitten der Erwachsenen sitzt. Das gibt psychologische Schäden!

Erwachsenwerden heißt für viele: endlich nicht mehr bei Ikea kaufen müssen. Welchen Designklassiker haben Sie sich irgendwann geleistet?

Es gibt da diesen dänischen Loungestuhl des alten Designers Poul Kjaerholm – den habe ich mir immer gewünscht. Er besteht aus Peddigrohr, das ist wie Rattan, eine natürliche Textilfaser, und aus rostsicherem gebürsteten Stahl. Normalerweise wird alles etwas klobiger, wenn man mit natürlicher Faser arbeitet, sonst bricht sie. Aber das ist extrem intelligent gemacht. Ich liebe Dinge, bei denen man sich fragt: Wie haben die das nur hinbekommen? Wahrscheinlich könnte ich ihn mir heute leisten.

Laut Google kostet der 3000 Euro.

Bei Ikea würden wir so etwas nie entwerfen.

Weil es dem demokratischen Design widerspricht?

Ja, das ist das Traurige an diesem Stuhl. Er schließt aus. Es geht nicht darum, dass wir eine Niedrigpreisfirma sind, wir sind inklusiv. Mit großartigem Design will man viele Leute ansprechen.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen