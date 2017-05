Frau Hoger, es heißt, Sie seien aggressiv. Muss ich Angst haben?





Ich kratze und beiße ja nicht. Was ein Mensch über einen anderen sagt, hat im Wesentlichen mit ihm selbst zu tun. Ich kann mich nicht um jede Meinung kümmern, die man von mir hat, aber es stimmt: Ich kann mich leicht ärgern.

„Sie ist rigide, selbstbewusst, schwer zu haben fürs Attraktive“ steht in einem Jahrbuch von „Theater heute“ über Sie.



Da müssen Sie die dort mal fragen, was die sich dabei gedacht haben!

Schimpfen Sie beim Autofahren?



Na, wenn mich jemand schneidet! Aber nein, wenig, und eher mit mir selbst. Wenn ich ausgeschlafen bin und nicht in Eile, bin ich entspannter. Ich bin aber oft in Eile.

Gerade drehen Sie das Finale der ZDF-Krimiserie „Bella Block“. Nach 22 Jahren und 37 Filmen, viele davon ziemlich hart – Gewalt unter Kindern, Rassismus, Vergewaltigung –, nach Goldener Kamera, Bayerischem Fernsehpreis und Grimme-Preis werden Sie das letzte Mal die Hauptkommissarin geben. Erleichterung oder Trennungsschmerz?



Ich spüre beides. Es ist sehr anstrengend diesmal, die Arbeitstage sind lang und der Stoff ist schwer. Wir drehen nun schon viele Jahre, und ich finde, wir alle sind Trennungen gewohnt und müssen mit ihnen klarkommen.

Bella Block ist unkonventionell, ruppig, streitbar. Ihre Erfinderin, Doris Gercke, sagt in der „FAZ“, im Fernsehen sehe sie nicht die Romanfigur, sondern Sie, Frau Hoger. Sind Sie über die Jahre ein bisschen mit der Rolle verwachsen?



Wir haben ja nur eine oder zwei Folgen im Jahr gedreht, da ist das mit der Verwachsung nicht so innig. Und grundsätzlich lasse ich jede Rolle auch wieder aus mir heraus.

Was kommt danach?



Ich habe keine Pläne, außer, dass ich mich ausruhen möchte. Längere Zeit.

Nicht, dass Sie in eines dieser Löcher fallen, wie es Rentnern nachgesagt wird, wenn sie nach etlichen Dienstjahren in den Ruhestand gehen.



Ich habe keine Angst vor einem Loch, außer, dass ich stolpere und in eines falle. Ich muss mal länger ausschlafen, mich erholen vom Leben, beziehungsweise von der Arbeit. Bis jetzt lebe ich ja vor allem, um zu arbeiten, dabei sollte es umgekehrt sein. Das Leben ist ein bisschen zu kurz gekommen...

Das Interview in voller Länge können Sie im digitalen Kiosk Blendle für 45 Cent lesen.