Bei Karl Marx bestimmt das Sein das Bewusstsein. Bei Ihnen ist es andersrum. Das falsche Bewusstsein erzeugt das falsche Sein.

Es ist ein Kreislauf: Frühgestörte Kinder entwickeln ein entfremdetes Selbst. Damit errichten sie später ein gestörtes ideologisches, politisches Gebäude. So entwickelt die Gesellschaft ihre Störungen immer weiter. Und erzeugt wiederum neue gestörte Kinder.

Schafft der Kapitalismus den Narzissten oder schafft der Narzisst den Kapitalismus?

Beides. Ein Wechselspiel.

Sie als Psychotherapeut sehen natürlich nur gestörte Psychen und erklären daraus alles. Psychisch Gesunde gibt es für Sie überhaupt nicht?

Jeder hat seine Deformationen. Ich erlebe viele sogenannte Normale, die sich höchst fragwürdig verhalten. Ich sehe Politiker und Prominente, da sind Falschheit und Verdrängung so augenscheinlich, dass es wehtut. Solange sie Erfolg haben, sind sie kompensiert, danach kommt die Krise.

Wenn es die Narzissten sind, die ihre Ungeliebtheit kompensieren, indem sie Großes leisten, dann gäbe es ohne diese wertvollen Störungen nicht nur kein iPhone, sondern auch keine Symphonien.

Viele Kunstwerke gäbe es nicht. Natürlich ist da vieles Ausfluss seelischer Not. Ich hatte Künstler in der Therapie, da war irgendwann klar, dass sie hinterher nicht mehr so malen oder musizieren würden. Wer bei sich ist, muss nicht kompensieren, und wenn Kunst Kompensation ist, dann hört die Kunst dort auf oder sie verändert sich: Kunst kann ja auch Ausdruck von Lebendigkeit und intaktem Leben sein. Aufs iPhone dagegen könnte ich gern verzichten, da es von so vielen nur sinnentleert und süchtig genutzt wird.

Sie haben sich auch ausführlich mit der speziellen deutschen Krankheit befasst.

Wir tragen in uns die Last der größten Verbrechergesellschaft der Neuzeit, aber keiner empfindet sich selbst als schuldig. Es waren die Nazis! In der DDR dann die Bonzen und die Stasi. Und heute die Banker und Politiker! Wir haben eine äußere Demokratie, aber es fehlt das, was ich die innere Demokratisierung nenne. Das Erkennen der eigenen Fehler, Schwächen, Nöte. Es müsste heißen: „Ich Nazi!“, „Ich Kommunist!“, „Ich Kapitalist!“, „Ich Narzisst!“

Verglichen mit anderen Nationen stehen wir heute aber nicht so übel da.

Jetzt sind wir Wirtschafts-Größenwahnsinnige und die größten Moralisten. Diejenigen, die den Flüchtlingen aus aller Welt helfen. Und alle, die das kritisieren, halten wir für Nazis. Eine Reaktionsbildung: Unser unbewältigtes Böses wird kaschiert, indem man sich hinstellt und so tut, als seien wir die größten Helfer. Das sind wir aber nicht.

Sie kritisieren den Umgang mit Pegida und AfD durch Ausgrenzung. Die Ausgrenzung der Rechtspopulisten durchs Establishment geschieht bei uns weit stärker als anderswo. Ist das nicht ein Segen?

Gerade nicht. Da wird etwas vertuscht. Wenn wir uns anlügen und so tun, als seien wir jetzt die Guten, und es sei alles alternativlos, dann erzeugt das Zweifel und Unmut. Die AfD wäre nie so erfolgreich, wenn man von Anfang an gesagt hätte: Was wollt ihr? Lasst uns diskutieren.

Die Versuche gab und gibt es. Sie führen zu wenig.

Und warum? Rechtspopulisten sind doch nur ein Symptom der Krise der kapitalistischen Gesellschaft. Darüber ist zu sprechen. Nicht über die. Über uns!

Bei der Entnazifizierung sind Ost und West unterschiedlich vorgegangen. Wer hat’s besser gemacht?

Beide unterschiedlich schlecht. Der Westen feierte wirtschaftliche Erfolge und konnte glauben, groß und gut zu sein. Über die individuelle Schmach musste niemand mehr reden. Der Osten hat durch Ideologie kompensiert. Wir waren plötzlich die besseren Menschen: Sozialisten, Antifaschisten. Beides hat wie eine Droge funktioniert.

Vom Nazi zum Narzissten.

Ja, in Ost und West wurde das beschädigte Selbst aufgewertet; ich nenne das das „Größenselbst“. Im Osten ist man allerdings später, als es ideologisch und wirtschaftlich nicht mehr gut lief, im „Größenklein“ gelandet. Das ist auch eine narzisstische Strategie – wenn ich mich bedürftig zeige, provoziere ich Zuwendung, vermeintliche Liebe. Das Gefühl des Ostens: Der Westen hat den Erfolg, und wir sind dumm dran.