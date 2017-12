Was soll daran denn noch narzisstisch, also selbstüberhöhend sein?

Es gibt Kinder, die gar nicht die Möglichkeit haben, mit ihrer Kränkung ins Größenselbst zu gehen, zum Beispiel weil die Eltern das nicht zulassen. Aber wenn sie kränkeln, klagen und Schwierigkeiten machen, dann müssen sich die Eltern zuwenden, die Umwelt ist besorgt. Wenn das kultiviert wird, trägt es den narzisstischen Charakter des Größenklein, eine selbstüberhöhende Versorgungsmentalität.

Mit der NS-Schuld sind die Deutschen doch irgendwann erstaunlich offensiv umgegangen.

Die Kollektivschuld wurde geradezu kultiviert. Das funktionierte wie eine Abwehr, um nur nicht die individuelle Schuld, und vor allem nicht den eigenen narzisstischen Mangel erleben zu müssen. Wer seinem ganzen Volk Asche aufs Haupt streut, kann sich einbilden, bei ihm sei alles okay.

Das Holocaust-Mahnmal als Kompensation?

Kann man so sehen. So ein Mahnmal ist wichtig. Aber damit ist noch nicht die seelische Beschädigung jedes Einzelnen, die Mittäterschuld, erfasst. Es braucht auch ein Mahnmal der Mitläuferschuld!

Sie betrachten die Ostler als besonders empfindlich gegenüber unserer westlichen Krankheit. Warum?

Zum einen wurde uns in der DDR der Antikapitalismus umfassend vermittelt. Zum anderen sind wir in die westdeutsche Normopathie nicht langsam hineingewachsen. Um so glücklich verblendet zu sein wie die Westdeutschen, fehlt es uns an Geld und Macht. Nach dem kollektiven Überlaufen ins andere falsche Leben gab es eine kurze Zeit der Illusion, und dann die umso größere Enttäuschung.

Eine Kränkung.

Wäre das Begrüßungsgeld üppiger ausgefallen und alle hätten gleich gut verdient, hätte sich das so nicht entwickelt. Dann wären wir tatsächlich eingekauft worden. Das aber ist nicht gelungen.

Das überforderte Selbst: nach Ihrer Darstellung ein Massensymptom der westlichen Lebensweise. Haben Sie das bei Ihren Patienten oft diagnostiziert?

Ja, aber weniger im Sinne der Überarbeitung. Vielmehr sind es die notwendigen Verhaltensweisen im Wettbewerb, die überfordern. Vielen Ostdeutschen geht es ja materiell besser als früher. Aber die neuen Qualitäten, das Sich-darstellen- und -verkaufen-Müssen, damit kommen viele nicht klar.

Ebenso wie mit Freiheit und Liberalismus?

Freiheit erfordert innere Orientierung. Die aber haben sehr viele nicht, auch im Westen. Wer als Kind zu tun hatte, was Mutter und Vater gefällt, konnte nicht lernen, was für ihn selbst richtig ist. Der erlebt in der Freiheit eine Not, der sucht unendlich, süchtig, und hat gar keine Chance, das für ihn Echte, Richtige herauszufinden. Freiheit nutzt nur dem was, der weiß, wer er ist und wer nicht.

Was also tun?

Kinder müssen in guter Bindung und individueller Bestätigung aufwachsen. Dann können sie später mit Demokratie und Freiheit umgehen.

Also nur Prävention. Heilung gibt es nicht?

Alle Forschung zeigt, dass eine Heilung frühkindlicher Beschädigungen nicht möglich ist. Genesung dagegen heißt: Ich lerne meine Beschädigung kennen und lerne einen Umgang damit, der den Schaden gering hält.

Alles läuft schief, alle rennen in die falsche Richtung. Sie wissen Bescheid. Bisschen narzisstisch klingt das aber auch.

Ich weiß um meine narzisstische Beschädigung. Und behaupte nicht, eine Lösung für die viel zu komplexen Probleme zu kennen. Ich möchte allerdings meine psychotherapeutischen Erkenntnisse zur öffentlichen Diskussion bringen und hoffe, dass sie auch in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Wie sind Sie denn an Ihren Narzissmus geraten?

Muttermangel, Muttervergiftung. Mehr Letzteres. Ich war der zweite Sohn, es hieß: „Sei mein Sonnenschein“. Die klassische Formel der Vergiftung. Ich als Kind habe die Verantwortung, zu strahlen, damit es ihr gut geht. Und Muttermangel: Ich hatte nie das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, von ihr verstanden und akzeptiert wurde. Vom Vater noch viel weniger. Dieses Gefühl, ich werde nicht wirklich gesehen, das ist mein narzisstischer Stachel. Mit dem, was ich tue, mit meinen Büchern, versuche ich letztlich zu beweisen, dass ich was anderes bin als das, was die Mutter gesehen und der Vater gewollt hat. Und ich habe lernen müssen, meine Defizite und Kränkungen zu betrauern.

