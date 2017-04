Frau Baydar, haben Sie Thilo Sarrazin eigentlich mal Blumen oder einen Dankesbrief geschickt?

Nein. Das ist aber keine schlechte Idee. Im Grunde müsste ich dem ganzen deutschen Volke danken. Sarrazin ist ja nur die Mokkabohne auf der braunen Torte. Er hat da einen Nerv getroffen mit seinem Jargon vom Kopftuchmädchen, dieser pseudo-wissenschaftlichen Herleitung, dass Migranten genetisch halt dumm sind. Das hat mich schon sehr geärgert.

Sie haben das Buch „Deutschland schafft sich ab“ gelesen, als es vor sieben Jahren herauskam?

Teile, dann brauchte ich wieder eine emotionale Pause. Mich hat seine herablassende Perspektive aufgeregt, dieser abwertende Ton. Ich schmökere heute noch immer mal wieder drin, wenn ich wissen will, wie argumentiert so einer? Was antworte ich ihm? Ehrlich gesagt, er tut mir ein wenig leid.

Wieso denn? Sarrazin hat weit über eine Million Exemplare verkauft, er wurde reich und berühmt.

Er hat trotzdem mein Mitgefühl, er kann doch nicht glücklich sein. Wer andere Menschen, die eine Minderheit sind, so diskriminiert, was geht in dem vor? Ich denke, wäre er glücklicher, würde er die Welt positiver betrachten.

Der Mann war ein wichtiger Auslöser für Ihre Karriere. Als er mit seinen Schriften Aufsehen erregte, fingen Sie an, Videos auf YouTube zu stellen: Sie sitzen als Kunstfigur Jilet Ayse schwer geschminkt im Jogginganzug auf einem Sofa, vor sich fünf Handys, und geben die Berliner Unterschichtentürkin. Sarrazin, sagten Sie mal, habe Sie dazu animiert.

Nicht nur er allein, die ganzen Erfahrungen meines Lebens. Es fängt mit meinem Namen an, ein klassisches Gespräch läuft so: „Ah, hallo, wie heißt du?“ – „Idil.“ – „Ach, Idil, wo kommt der Name denn her?“ – „Das ist ein türkischer Name.“ – „Okay, ich hatte mal einen türkischen Freund, der hat mich total verarscht, also echt.“ Ich werde ständig auf das Türkisch-Sein reduziert, ich komme aus diesem Kontext nicht raus. Dabei bin ich in Deutschland geboren. Warum ist es nicht selbstverständlich, dass wir verschiedene Namen haben, die eben aus anderen Ländern kommen? Irgendwann dachte ich, ihr seht in mir die Kanakin, na schön, dann mache ich euch auch die Kanakin, euren Integrationsalbtraum. Könnt ihr haben!

