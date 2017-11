Später hörte man, dass Sie die Beatles gar nicht mochten. Haben Sie auch als Moderator von „Disco“ nur eine Rolle gespielt?

Es stimmt definitiv nicht, wenn man mich später als Popmusik-Hasser hingestellt hat. Hass hebe ich mir für Faschisten auf. Es stimmt, die Bay City Rollers waren langweiliger Plastikpop. Aber selbstverständlich mochte ich die Beatles. Wer denkt, mein ganzer Auftritt war gelogen, hat den Beruf des Schauspielers nicht begriffen.

Wir dachten jetzt weniger an den Schauspieler Ilja Richter als an den Moderator.

Der „Disco“-Showmaster Ilja war eine Kunstfigur, die ich niemals als eine solche bezeichnet hätte, während ich sie gespielt habe. Bei meinem Redakteur machte ich mich sogar unbeliebt, wenn ich sagte: „Ich bin ein Schauspieler, der versucht, sich in einer Popshow komödiantisch zu präsentieren.“

Sie sind zwischen den Bandauftritten mit selbst geschriebenen Sketchen aufgetreten.

Ich habe etwas in die Unterhaltungsshow hineingebracht, was niemand sonst machte: die Welt der Weimarer Republik, der 20er und 30er Jahre, Revue, Kabarett, Travestie, Opernparodien. Die Sehnsucht danach haben mir meine Eltern vermittelt. Unterschätzt habe ich nur den Preis, den man für so eine sonderbare Karriere bezahlt. Ein Missverständnis, das ich später versuchte, im Theater auszuräumen. Mal klappte das gut, mal weniger.

Weil Sie die Rolle des „Disco“-Iljas zu lange ausgeübt haben.

Ich habe sie erstens zu lange ausgeübt, und zweitens …

… waren Sie zu gut darin. Sie hatten sensationelle Einschaltquoten von 20 Millionen Zuschauern.

Ich kann Ihnen ein Beispiel geben: Wenn es in einer Diskussion zwischen Caster, Regisseur und Produzent heißt, der Ilja Richter soll den van Pels spielen – also den Vater des Jungen, in den sich Anne Frank in ihrem Verschlag verliebt –, dann sagt einer: „Ilja Richter? Als van Pels? Der Film spielt doch nicht in den 70ern ...“

Auch Ihre Familie wurde von den Nazis verfolgt. Ihr Vater kam als Kommunist ins KZ, Ihre Mutter musste als Jüdin untertauchen.

Und ihre Familie wurde ausgerottet.

Ihre Mutter spielte mit einer gefälschten Identität unerkannt vor den Nazis Theater.

Nur ein paar Mal mit Carl Napp, einem Nazi-Komiker, der nicht wusste, dass sie Jüdin war. Sie hatte sich in die Revuen als Komparsin eingeschummelt. Da gab es keine Verträge. Bald darauf floh sie – mit manipulierten Papieren durch etwa 20 Städte. Das war gewissermaßen blutiges Lebenstheater.

Wie alt waren Sie, als Sie erfuhren, was Ihre Eltern erlebt hatten?

Etwa acht, schätze ich. Es gab die schweigenden Eltern auf der Täterseite und auch jene auf der Seite derer, die verfolgt wurden. Ich bin einfach sehr früh mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Menschen anderen schreckliche Dinge zufügen.

Und Sie haben später nie gedacht, jetzt sitzen da im Publikum vielleicht die Leute, vor denen sich meine Mutter verstecken musste?

Nein. Meine Mutter hat schon erzählt, wie die Massen „Heil“ geschrien haben, aber meine Eltern haben mir keinen Hass gegen die Deutschen vermittelt. Sie hatten wie andere Angehörige der unteren Schichten genug mit ihrem Lebenskampf zu tun. Sie haben gesagt „Reden wir nicht mehr darüber!“ und vor dem Fernsehen über die gleichen Dinge gelacht wie andere Deutsche auch. Mein Vater war ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich habe privat mehr von ihm als von meiner Mutter.

Ihre Mutter hat Sie auserwählt, die Karriere zu machen, die ihr nicht möglich war. Wie war denn das Verhältnis zu Ihren Geschwistern, wenn die schon früh sahen, dass Sie eine Sonderrolle spielten?

Ich habe erst später gemerkt, wie sehr die unter mir gelitten hatten, weil Mama und Papa mich behandelt haben wie einen Mozart ohne Klavier.

Wie hat man sich das vorzustellen?

Ich war weder ein Genie noch ein Jahrhundertereignis. Aber ich habe meine Eltern, denen bei aller Kritik meine Liebe gilt, aus der Armut geführt. Ich kaufte ihnen eine Eigentumswohnung, wir reisten und konnten von der Speisekarte bestellen, was wir wollten. Nehmen Sie das jetzt nicht als meine persönliche Definition von Armut, aber das ist etwas, was ich als Schmerz empfände, wenn ich, wie einst als Kind, nicht das Hendl bestellen dürfte, sondern nur die Brühe.