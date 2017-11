Ihre Mutter schärfte Ihnen ein: „Wenn dich jemand fragt, ob du Seiltanzen kannst, sagst du Ja.“ Haben Sie sich nie gefragt: Was möchte ich eigentlich?

Ich habe früh berufliche Disziplin gelernt. Für „Disco“ hieß das, du musst auch die ansagen, die du nicht magst. Ich hatte ja keinen Einfluss auf die Gäste, auf die Musik. Also habe ich mich im Rahmen der Sketche einerseits über das lustig gemacht, was ich besonders blöd fand, Heino zum Beispiel. Anderseits habe ich untergebracht, was ich liebte, eine Georg-Kreisler-Parodie etwa, die aber natürlich nicht politisch sein durfte.

Das ging damals nicht beim ZDF?

Das war alles Kampf. Die Sketche wurden kontrolliert. Nach so langer Zeit muss ich sagen, dass ich meinen Spagat bewundernswert finde, wie ich ein bisschen Ironie in die bis heute völlig ironiefreie Musikbranche brachte.

Sie konnten keinen Seiltanz. Sie konnten auch nicht schwimmen und wären neben Rudi Carrell in einem „Die tolle Tanten“-Film beinahe im Wörther See ertrunken, weil Ihr Regisseur Sie ins Wasser zwang.

Nicht ertrunken. Aber untergegangen. So stellte ich mir Sterben vor! Sie sprechen von meinen Jünglingsjahren, die ich mir nicht zurückwünsche. Wir reden von einer Zeit, in der man eigentlich junge Damen erobern möchte, ich aber gerade in einem Coco-Chanel-Kleid steckte.

Weil es die „Tanten“-Rolle erforderte.

Ich verbrachte die Pubertät damit, den Kasper zu machen, während die Schlager-Troubadoure die tollen Mädels abschleppten. Die Schauspielerin Mascha Gonska war so ein Fall. Kindheit hat immer etwas mit Blessuren zu tun, Pubertät ist immer schmerzhaft, bei mir fand sie leider mitunter im Cocktailkleid statt. Und Mascha Gonska, die kriegte dann Udo Jürgens, der im Hubschrauber zum Set kam.

Dafür waren Sie mit Marianne Rosenberg liiert. Meinte die Sie, als sie sang: „Er gehört zu mir …“?

Das war 1975, und wir waren heimlich zusammen. Sie hat mal gesagt, dass sie dabei an mich dachte, aber den Song haben andere geschrieben.

Sie waren schon 30, als Sie „Disco“ verließen und auch zu Hause auszogen.

Ausziehen bedeutete, ich ging nach Bremen, hatte dort ein festes Engagement am Schauspielhaus. Das war der Versuch der Emanzipation von der Mutter über die Kunst.

Nach Ihren Jahren in Bremen gehörten Sie nie wieder einem festen Ensemble an.

Ich wäre gern nach München, Hamburg oder Berlin gegangen, sie haben mich dort schlicht nicht genommen. Nur Zadek wollte mich, aber ich kniff. Schade.

1982 hatten Sie den Wunsch, auch als politischer Mensch wahrgenommen zu werden, und traten vor der Friedensbewegung auf. Sie wurden von der Bühne gepfiffen. War das der Tiefpunkt?

Es war deprimierend. Aber ich habe mich an das gehalten, was mir meine Mutter beigebracht hatte: „Man gibt die Bühne nicht frei.“ Und Vater? „Man steht zu dem, was man zu sagen hat.“ Ich habe gewartet, bis die fertig waren mit Buhen, und dann habe ich mein Anti-Reagan-Gedicht vorgetragen. Rückblickend würde ich sagen, nicht die „Disco“, sondern die zehn Jahre nach „Disco“ gehören zu denen, die mir schlechte Laune machten. Mittlerweile blicke ich aber auf Rollen zurück wie Richard III. oder Monsieur Ibrahim. Was mir jedoch nie gelungen ist, war, den guten Namen des Theaterschauspielers auf die Kinoleinwand zu bringen, nach der ich mich so sehr gesehnt habe.

Das könnte ja noch kommen, wie bei Ihrem Freund Hallervorden.

Darauf warte ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin unter den prominenten verkannten Schauspielern der heiterste. Eigentlich empfinde ich mich jetzt, mit 65, im besten Jahrzehnt meines Lebens. Weil ich alle Ängste abgestreift habe – und auch das Gefühl, ich müsse unbedingt richtig reich werden.

Der dunkle Dreiteiler, in dem Sie heute hier vor uns sitzen, ist kein Kampfanzug mehr?

Den habe ich an, weil ich gleich noch Werbefotos machen muss für mein Karl-May-Programm. Ich will aber auch nichts mehr anziehen, womit ich zeige, was ich für ein toller Hecht bin. Das Leugnen des Alterungsprozesses hat bei Männern wie auch bei Frauen immer etwas Lächerliches. Wenn mich jemand dabei erwischen sollte, dass ich mich benehme wie ein alter Hirsch, der nicht älter werden kann, dann ginge ich in die Ecke und schämte mich. Das ist mein Restposten Jungfräulichkeit.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen