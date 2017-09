Herr Kóbor, Sie sind Rockstar und haben die halbe Welt gesehen, wissen Sie, wo Sie hier gerade sind?

Ja, ja.

Die Bühne, auf der Sie heute singen werden, steht auf dem Zeltplatz, wo in den 90er Jahren die halbe Kelly Family gemeldet war. Historischer Boden.

Ach.

Sie kennen die Kellys?

Hab’ ich mal gehört. Vor allem aber hab’ ich mal Franz Liszt gehört.

Weil der wie Sie Ungar war?

Weil meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich klassische Musik kennenlerne. Und weil der ein Rocker gewesen ist. Sagt Ihnen Barbarossa was?

Sie wissen tatsächlich, wo Sie sind.

Ich habe nur andere Koordinaten.

Die Nazis benutzten eines von Liszts Werken, um im Radio und der „Wochenschau“ die Berichte vom Überfall auf die Sowjetunion einzuleiten, „Unternehmen Barbarossa“ nannten sie den Angriff 1941.

Wir haben seit ein paar Jahren auch so ein bisschen Liszt im Repertoire …

… und Kaiser Barbarossa soll hier im Kyffhäuser, in diesem Gebirge hinter uns, herumspuken. Wenn die Sage stimmt, sitzt er dort auf einem Elfenbeinstuhl an einem Marmortisch.

Die Welt ist klein. Man kann sie sich nicht aussuchen.

Aber genau das konnten Sie doch immer. Sie lebten in einem sozialistischen Land und konnten trotzdem im Westen arbeiten. Die ersten großen Erfolge hatten Sie dort. Sie hatten die Wahl.

Mindestens einmal aber nicht, komischerweise gleich am Anfang. Die erste Band, die wir gegründet haben, das war in der Mittelschule, 15, 16 waren wir da, 1959. Und 1962 haben wir dann diesen Namen bekommen, Omega.

Weil Sie sich selber vorher keinen ausgedacht hatten. Der Chef des Klubs, in dem Ihr erster Auftritt stattfand, fragte, was er auf die Plakate drucken solle. Sie zuckten mit den Schultern. Er soll dann gesagt haben: „So, ihr heißt jetzt Omega.“

Ja, 55 Jahre ist das her, ab da zählen wir. In dem Jahr haben auch die Beatles und die Rolling Stones ihre ersten Schritte gemacht.

Anfangs liefen die Stones und Sie quasi nebeneinanderher. Ihr erstes Album wurde in London von deren Plattenfirma Decca produziert.

Na ja. Wir waren erst mal fünf Jahre auf Tournee in Ungarn. Wir konnten nicht in die anderen sozialistischen Länder. Tschechoslowakei, das war sehr streng, Polen ging so. Aber in Ungarn lief es, Sporthallen und so. Und dann kam plötzlich diese Einladung aus England ...

