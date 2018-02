Was bedeutet es Ihnen, in „Der Baader Meinhof Komplex“ die Terroristin Gudrun Ensslin gespielt zu haben?

Das war eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. So eine Rolle bekommt man in einem Schauspielerleben nicht oft angeboten. Das Thema RAF ist aufgeladen mit Bildern, mit Emotionen, es war faszinierend, sich in die Figur einzuleben. Bernd Eichinger fand mich damals eigentlich zu jung aussehend, aber ich habe ihm gesagt, dass ich, wenn, dann nur Gudrun Ensslin spiele. Ich musste also noch ein paar Szenen mit Moritz Bleibtreu, der Andreas Baader spielt, proben. Danach war Bernd überzeugt.

Man hat Sie nie wieder so explosiv erlebt, eine ungewöhnliche Rolle für Sie. Wie nähert man sich einer realen Figur an, die emotional so besetzt ist?

Ich habe alle Quellen studiert, derer ich habhaft werden konnte, und danach meine Fantasie spielen lassen. Ich musste mich bei der Arbeit natürlich immer wieder hinterfragen, aber so habe ich sie mir vorgestellt, in dieser Radikalität und Unerbittlichkeit und Faszination. Bei dem, was Baader, Meinhof und Ensslin verfolgt haben, war ich auch als Schauspielerin gefordert, mich dem voll auszuliefern. Für mich war es die Radikalität des Denkens, das rücksichtslose Verfolgen dieses einen Ziels. Dabei musste ich irgendwie fast kalt und ganz fokussiert sein. Das fand ich sehr anstrengend. Jede der Figuren hat ihr eigenes Energiezentrum. Es ging zwischen Moritz Bleibtreu, Martina Gedeck und mir darum, diese Energien aufeinanderprallen zu lassen.

Stimmt es, dass Sie sich bei der Vorbereitung von Kunst inspirieren lassen?

Ich gehe gern in Museen, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich sage immer: Mein Mann hat die Ohren und ich die Augen. Es gibt in Gemälden so viel zu entdecken, Menschen, Kostüme, Körperhaltungen. Das sauge ich alles auf und versuche es später in meine Arbeit einzubringen, zum Beispiel in Gesprächen mit Kostümbildnern. Ich liebe diese Form von Kommunikation über Bilder und Eindrücke. So geht es mir auch oft mit Passagen eines Romans. Durch die Rolle, die man demnächst spielen wird, verändert sich der Blick auf die Umwelt. Der Alltag begegnet einem plötzlich anders.

Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? Sie haben ja zusammen mit dem Balthasar-Neumann-Chor eine CD mit Werken der Romantik veröffentlicht.

Die Romantik ist eine unglaublich reiche Epoche, das wissen die meisten aus meiner Generation gar nicht mehr. Wir haben Chorwerke von Brahms, Mendelssohn und Schumann aufgeführt, Lyrik von Eichendorff, Heine und Novalis vorgetragen. Das ist die Königsklasse der deutschen Sprache, sehr schwer zu lesen. Ich wollte die Gedichte von den Reimen befreien und die Erzählung wieder in Bilder überführen. Die Sprache ist eine Herausforderung, aber auch ein Geschenk. Und was viele gar nicht wissen: Die frühe Romantik hat Witz.

Kürzlich waren Sie in einem Depeche- Mode-Video zu sehen. Sind Sie Fan?

Damals hat doch jeder Depeche Mode gehört. Jetzt sind sie zwar älter, aber immer noch cool. Der Regisseur Anton Corbijn hatte mich gefragt, ob ich im Video „Halo“ die Muse spielen würde. Da sage ich natürlich nicht Nein.