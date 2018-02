Sie wechseln nicht nur zwischen Theater und Kino, sondern auch zwischen den Städten. Momentan leben Sie in Paris und Hamburg.

Manchmal gibt einem das Leben auch den Weg vor. Ich wollte immer nach Paris, früher kam das allerdings nicht infrage, weil ich ununterbrochen in Wien und für die Filme sonst wo gearbeitet habe. Aber jetzt bin ich überglücklich, dass wir endlich in Paris leben, und ich damit auch eine neue Sprache und eine neue Kultur entdecke. Hier gibt es Esprit und Charme, Großzügigkeit und Eleganz. Ich finde es tagtäglich inspirierend, hier zu leben. Außerdem sind die Franzosen so schön glücklich, wenn man mit ihnen Französisch spricht. Sie wollen gar kein Englisch reden. Ich habe also einen Rund-um-die-Uhr-Sprachkurs. J’adore Paris!

Sie sind mit Thomas Hengelbrock, dem Chefdirigenten der Hamburger Elbphilharmonie, verheiratet. Gelegentlich arbeiten sie auch zusammen.

Ja, wir haben zuletzt gemeinsam Arthur Honeggers „Jeanne d’Arc au bûcher“ konzertant in der Elbphilharmonie aufgeführt. Es ist schön, auch miteinander zu arbeiten. Privatleben und Beruf lassen sich kaum voneinander trennen. Wenn wir uns unterhalten, sprechen wir ununterbrochen über Ideen, die wir gern verwirklichen würden. So ist beispielsweise unser gemeinsames Konzept für die Purcell-Oper „Dido und Aeneas“ bei den Salzburger Festspielen zustande gekommen. Ich habe dafür einen Prolog geschrieben, weil uns der einzig existierende Prolog nicht gefiel und wir eine Rolle erweitern wollten.

Den Namen Ihres gemeinsamen vierjährigen Sohnes verraten Sie nicht.

Für meine Arbeit ist der Name meines Sohnes auch irrelevant. Ich möchte lieber über das reden, was man von mir sieht.

Unter der Regie von Til Schweiger spielte Wokalek eine suizidgefährdete Patientin in „Barfuss“. Foto: picture-alliance/ dpa

Zum Beispiel, wenn Sie wie vor fünf Jahren in Tschechows „Platonow“ schwanger auf der Bühne stehen?

Ja, selbstverständlich. Am Theater ist es üblich, dass man so lange auf der Bühne steht, wie die körperliche Verfassung es erlaubt. Das war vielleicht mit die schönste Zeit, weil mir dauernd Stühle hingestellt wurden. Alle fünf Minuten fragte man mich, ob es mir gut gehe. Wir haben sogar überlegt, ob ich nach der Geburt mit einem künstlichen Schwangerschaftsbauch weiterspiele, weil die Rolle dadurch fast noch spannender wurde. Abgesehen davon dachten viele Zuschauer, er wäre nicht echt, sondern Kostüm. Ich kann jedenfalls jeder Kollegin nur empfehlen, in der Schwangerschaft so lange wie möglich zu spielen. Man wird behandelt wie eine Prinzessin.

Sie drehen mit Sönke Wortmann und Til Schweiger, zwischendurch kleine Filme mit Regisseuren wie Jan Speckenbach. Ist das in der abgesteckten deutschen Filmlandschaft eine Form von Freiheit?

Ich bin immer für Rollen zu haben, die in mir, beim Lesen des Buches, eine Fantasie freisetzen. Ich suche eine Offenheit, die Begegnung mit etwas Neuem. Da kann ich keine Berührungsängste zeigen. „Freiheit“ ist eine Low-Low-Budget-Produktion, aber warum soll ich mich selbst in meinen Möglichkeiten beschränken?