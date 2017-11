Gemeinsam mit Chase entwickelten Sie die Figur des Nachtclubbesitzers Silvio Dante, Sidekick von Tony Soprano. Vom Consigliere Springsteens zum Consigliere eines neuen Bosses. Sie waren wieder der zweite Mann.

Ehrlich gesagt, das entspricht vielleicht meinem Naturell. Produzent und Drehbuchautor zu sein, ist für mich das Wichtigste. Ich bin gerne Berater im Hintergrund, fühle mich aber auch im Rampenlicht ganz okay. Doch es ist eine einfache Rechnung: Je größer du als Star bist, desto einfacher wird es, deine Ideen durchzusetzen.

Die „Sopranos“ waren ein Riesenerfolg, und trotzdem behaupten Sie: „Ich glaube, mein Haarteil erledigte etwa die Hälfte der Schauspielerei.“

Bescheiden, oder? Die Wahrheit ist, ich wollte endlich mal jemand anderen im Spiegel sehen. Bis zum heutigen Tag finde ich es bemerkenswert, wenn Leute ohne Verkleidung schauspielern können und dabei wie sie selbst aussehen! Für mich ist es wie Urlaub von mir selbst, jemand anderen zu spielen. Dafür brauchte es diese Haartolle.

Auf die „Sopranos“ folgte die Hauptrolle in „Lilyhammer“ – Sie waren Frank Tagliano, ein Pate im Rentierpulli, der aus seinem Zeugenschutzprogramm in Norwegen das Beste macht. Ist es eigentlich in Ordnung für Sie, das organisierte Verbrechen zu romantisieren?

Aus tiefster Überzeugung: Ich habe die Gangster in den „Sopranos“ nie glorifiziert, auch nicht in „Lilyhammer“.

Wie bitte? Sie lassen die Mafia cool erscheinen und tragen so zur Mythenbildung bei.

Dagegen wehre ich mich. Frank Tagliano ist kein extrem gewalttätiger Gangster, der viele Zivilisten auf dem Gewissen hat. Okay, er hat natürlich eine Erpressermentalität, aber seine Aggression richtet sich nur gegen andere Mafiosi. Und in den „Sopranos“ ließen wir doch diesen Lifestyle wahnsinnig langweilig erscheinen.

Deswegen haben die Serie auch so viele Leute Staffel für Staffel verfolgt.

Das ist die Macht des guten Drehbuchs. Bei den „Sopranos“ standen familiäre Konflikte im Vordergrund. Die Vereinbarkeit von Familie und Job. Ansonsten vergleichen diese Leute den ganzen Tag nur Wettquoten und zählen Geld.

Zeitgleich mit den Dreharbeiten zu den „Sopranos“ wurden Sie 1999 wieder Mitglied der E Street Band. Wer hat wen zuerst angerufen?

Hm. Ich hatte das Gefühl, wenn es eine Reunion gibt, muss ich dabei sein. Es war eine Zeit voller Adrenalin, ich war nur lange arbeitslos gewesen. Sieben Jahre bin ich mit dem Hund Gassi gegangen.

Wenn Sie und Bruce Springsteen gemeinsam „Two Hearts“ in ein Mikrofon singen und einander mit Speicheltröpfchen einnebeln, wirkt es, als seien Sie kurz davor, sich zu küssen. Sind Ihre Frauen eifersüchtig auf diese innige Männerfreundschaft?

Dieses Problem hat doch jeder Mann. Auf der einen Seite ist da ein Job, der erledigt werden muss, und dann ist da die Frau. Welcher Lebensbereich formt deine Identität als Mann stärker, welcher ist wichtiger? Ich habe ja großes Glück, dass meine Frau es so lange mit mir aushält.

Seit 1982.

Sie versteht, dass diese Freundschaft mit Bruce mir extrem viel bedeutet, sie würde niemals dazwischenfunken. Die Arbeit eines Mannes muss an erster Stelle stehen. Niemand will das zugeben, keiner sagt gerne: „Honey, you come second!“ Das führt ja nicht weit. Doch du bist, was du tust. Du bist nicht, mit wem du lebst. Deine Identität erlaubt dir doch erst, eine funktionierende Beziehung zu führen. Frauen sollten das endlich begreifen. Werden sie natürlich nie, was schade ist. Frauen, wenn sich eure Männer nicht selbst lieben, werden sie auch euch nicht lieben.

All das gilt umgekehrt auch für Frauen, wollten Sie sicher gerade sagen.

Ja, absolut, natürlich. Für Frauen ist alles viel schwieriger. Kriegen sie Babys, sind sie bei uns in den Staaten erst mal raus. In Norwegen dagegen: volle Bezahlung, für zehn Monate oder so! Und dann muss der Vater drei Monate ran! It’s the law!

Vergangene Woche haben Sie zwei Auftritte in Italien abgesagt. Der Grund: Sie drehen eine neue Pilotfolge. Um was geht’s diesmal?

Ich bin ja sonst mehr der Sex- und Gewalttyp, lasse gern Leichen verschwinden, aber das wird jetzt mal eine Familienshow.

