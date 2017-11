Springsteen schreibt in seiner Autobiografie, Sie hätten mehr kreativen Einfluss verlangt, den er Ihnen aber nicht gewähren wollte.

Bruce hat das gesagt?

Geschrieben, unter der Überschrift „Buona Fortuna, Fratello mio“.

Das habe ich so nicht gelesen. Ist nicht wahr! Hat er das echt geschrieben?

Ja.

Stimmt nicht. Ich habe mich für Politik interessiert! Während alle anderen Bandmitglieder sich von dem „Born in the U. S. A.“-Geld große Häuser kauften, führte ich im Südafrika der Apartheid Gespräche mit Revolutionären. Unter einer Decke auf dem Rücksitz eines Autos gelangte ich nach Soweto. Ich sagte: „Gebt mir sechs Monate, um öffentlich zu machen, was hier passiert, und ich werde diesen Krieg mit Hilfe des Fernsehens für euch gewinnen.“ Das war natürlich schwierig zu vermitteln, denn in den Townships gab es damals keinen Strom. Die dachten sicher: „So ein verfluchter Irrer.“

„Sun City“ war einer der wirksamsten Boykottaufrufe der Musikgeschichte: Bob Geldof, Bob Dylan, Lou Reed, Bono, Run DMC und viele andere sangen 1985, sie würden niemals in dem gleichnamigen Vergnügungskomplex bei Johannesburg auftreten.

Es war Wahnsinn, was wir in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben.

Ein Jahr später, 1986, veröffentlichte Paul Simon die Platte „Graceland“. Er wollte nicht boykottieren, er arbeitete lieber mit südafrikanischen Musikern zusammen. 32 Jahre sind seitdem vergangen. Sehen Sie die Sache heute gelassener als damals?

Nein! Es war damals ein Fehler und ist heute ein Fehler. Und Paul denkt immer noch, dass er richtiglag. Darüber werden wir uns auch bis zum Ende unserer Tage nicht einig werden! Er argumentierte, er habe „Graceland“ geschrieben, um südafrikanische Musiker sichtbar zu machen – aber was nützt denen das, wenn sie nicht frei sind? Typisch amerikanisch-bevormundende Arroganz. Ach, eigentlich mag ich ihn. Paul ist einer der besten Songwriter aller Zeiten. Aber wenn ich an seine Vorwürfe denke … nein.

Sie haben sich richtig gestritten?

Er beschuldigte mich, dem Kommunismus Vorschub zu leisten. Mandela sei ein Kommunist, weil er von Kommunisten unterstützt werde. Und in der Sekunde, in der er aus dem Gefängnis kommt, legt er den Arm um ihn, Foto! Paul glaubt, dass Kunst Politik transzendiert. Tut sie nicht. Kunst ist Politik!

Was haben Sie von Nelson Mandela gelernt?

Ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, ich hätte von ihm unendliche Geduld gelernt.

Die Zeit Anfang der 90er Jahre war der Tiefpunkt Ihres bisherigen Lebens. Kein neues Projekt am Horizont, die Musikindustrie ignorierte Sie.

Nach „Sun City“ war ich mit vier Plattenfirmen im Gespräch. Dann merkten sie, dass ich dabei war, ein Regime zu stürzen und bekamen es wohl mit der Angst zu tun. Von einem Tag auf den anderen interessierten die sich nicht mehr für mich. Gegen den Hunger zu kämpfen wie Bob Geldof und Quincy Jones, das war eine Sache – aber gegen eine Regierung? Was kommt danach?

Kommerziell genug waren Sie auch nicht.

Meine kleine Karriere hatte ich ja selbst schon genug sabotiert, indem ich fünf Alben in fünf verschiedenen Genres aufgenommen hatte.

Und dann, 1994, starb Kurt Cobain.

Das Ende einer Ära. Ich glaube, Kurt Cobain war der letzte Sänger, in den die Menschen ernsthaft Gefühle investierten. Seit seinem Tod läuft alles irgendwie … distanzierter, kühler.

1997 würdigten Sie die Band The Rascals anlässlich ihrer Aufnahme in die Rock ’n’ Roll Hall of Fame mit einer lustigen Rede. Die sah sich David Chase an, ein Regisseur, der Ihrem Leben eine Wendung geben sollte.

Er rief an, sagte, er wolle mich in seiner Fernsehserie. Ich meinte: „Ich bin doch kein Schauspieler!“ – Und er: „Doch, du weißt es nur noch nicht.“