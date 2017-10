Frau Büdenbender, am 22. März wurde Ihr Mann als zwölfter Bundespräsident vereidigt. Seitdem stehen auch Sie im Zentrum der Aufmerksamkeit: Am Tag der Deutschen Einheit saßen Sie neben der Kanzlerin, dann Eröffnung der Staatsoper, offizieller Antrittsbesuch beim Regierenden, ab in den Vatikan. Haben Sie sich an diese Auftritte gewöhnt?

Es ist immer noch neu, aber es läuft!

Sie waren Richterin am Verwaltungsgericht, wurden für fünf Jahre beurlaubt. Fehlt Ihnen Ihre gewohnte Aufgabe?

Es ist gut so wie es jetzt ist. Dennoch liebe ich meinen Beruf sehr und bin wahnsinnig gerne Richterin. Insofern vermisse ich meine Tätigkeit schon etwas. Doch als Richterin trägt man einfach auch eine riesige Verantwortung für Entscheidungen, die teilweise tief in das Leben von Menschen eingreifen. Emotional sind mir die Asylverfahren am schwersten gefallen. Da musste ich oft Klagen abweisen, wenn kein Anspruch auf Asyl bestand, weil keine politische Verfolgung vorlag, auch wenn die Menschen trotzdem ein hartes Schicksal hatten. Das ist dann so – und auch, wenn der Mensch einen guten Eindruck macht: Eine Mitleids- oder Sympathieentscheidung kann es nicht geben.

Fühlen Sie sich in Ihrer neuen Funktion als „First Lady“ jetzt leichter?

Ich habe keine Aufgabe gesucht, die leichter ist. Die Herausforderungen sind anders, aber auch alles andere als einfach.

Jetzt stehen Sie im Scheinwerferlicht. Jeder Ihrer Schritte wird beobachtet.

Das war zunächst wirklich sehr neu, manchmal befremdlich. Viele Bilder von mir fand ich nicht so toll. Doch ich habe schnell gemerkt: Bei Terminen vergesse ich, dass Kameras dabei sind. Und was kann schon passieren? Ich kann mich heillos blamieren, klar. Es ist schön, wenn ich keine Laufmasche habe. Aber was ist das gegen eine Entscheidung im Asylverfahren?

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass gerade an Ihnen das Interesse besonders groß ist?

Ist das so? Vielleicht liegt das an der Diskussion über die Frage, ob es unemanzipiert sein könnte, dass da wieder eine ist, die ihren Job nicht weitermacht, wenn ihr Mann Bundespräsident wird.

Und?

