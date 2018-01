Falls Sie jetzt denken, von wegen Berg der Versuchung. Wohl eher Berg der Verbuchung. Ich kann Ihnen nur wie ein Jodler gegen die Felswand schmettern: Hoch musst du allein! Auch wenn die Führer Saidi, Modest und Eugene alle paar Wochen oben sind und sich stets freundlich um dich kümmern; und dabei kaum von ihren Handys aufschauen, während sie dir links und rechts des Weges die Pflanzenwelt erklären. Oder nebenbei auf Spuren zeigen, die, look, look, von Elefanten, Klippschliefern oder Wildschweinen stammen. Wir jedoch sahen nur verfressene Raben oder eklige Krabbelviecher, die auf unseren Unterarmen um die Wette liefen.

Es ging los. Hauptsache pole, pole, was Kisuaheli ist und langsam, langsam heißt. Hauptsache drei Liter Wasser am Tag trinken, die auch drei Kilo mehr in deinem Rucksack bedeuten. Aber das hatte ich mir immer schon gewünscht: durchs Saufen leichter zu werden. Und Hauptsache essen, so lange es noch geht. Denn ab 4000 Meter fühlst du dich, als würde dir allmählich dein Zäpfchen abfaulen, als würden die gierigen Bakterien sich über deine Mundschleimhaut hermachen. Außerdem schreit dein Kopf nur noch nach Paracetamol und anderen Mitteln, die der Arzt oder Apotheker bei starkem Presslufthämmern im Schädel empfiehlt.

Wir bekamen ein halbes tansanisches Dorf zugeteilt, mit Trägern und Köchen und Kellnern, die uns Zelte, Töpfe, Matten und rohe Eier hochschleppten. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einer freudigen Bereitschaft, die nicht nur so echt war, weil ihnen für die Woche ein Trinkgeld winkte, das höher als das Gehalt eines Lehrers in Arusha ist. Schon unten im Regenwald senkten wir beschämt unsere Köpfe, weil wir uns mit unseren überschaubaren Täschlein auf dem Rücken doch ein wenig dekadent und nachgerade kolonialistisch vorkamen. Während unsere Porter schwere Campingstühle auf dem Kopf balancierten und dabei noch afrikanisches Liedgut zum Besten gaben. Bis wir erfuhren, dass wir mit unserem Geld ein ganzes tansanisches Dorf satt machten. Da waren wir wieder beruhigt.

Ich bin so stolz auf uns Helden!

Berge sind schön, aber blöd. Es geht immer rauf, und am Kilimandscharo geht es besonders rauf und niemals auch nur ein kleines Stück runter. Ich musste erst mal meiner Lunge gut zureden, in den nächsten Tagen keine allzu großen Ansprüche an den Sauerstoff zu stellen und sich stattdessen auch mal mit einer Prise Staub zu begnügen.

Zweinull. Zweisieben. Dreisieben. Vierdrei. Viersieben. Dann, wie erwähnt, der Himmel. Wissen Sie, ich könnte so weitermachen, doch ich sage Ihnen jetzt was, das viel wichtiger ist, als Sie mit der Beschreibung einer Geröllwüste unter Berücksichtigung von quergestreiften Striemengrasmäusen zu langweilen.

Ich bin so stolz auf uns Helden! Auf Klaus, der trotz heftiger Zahnschmerzen niemals aufgab. Auf Heike, die noch auf 5000 Meter genüsslich eine Zigarette durchzog. Auf Christian, der sich vor einem Jahr wegen seiner kaputten Bandscheibe krumm machen musste und nun aufrecht auf dem Gipfel stehen sollte. Auf Gabi, die vorher nie auf einem Berg war – und so angestrengt wirkte wie bei einem Ausflug durchs Hochsauerland. Naja, und auf mich ein bisschen, aber vor allem auf meine Ex-Frau.

"You are my German girl"

Zwar blieb sie beim letzten Anstieg zuerst zurück, weil sie ihren Magen nicht überzeugen konnte, das Essen des letzten Abends zu behalten. Doch dann trieb sie ihr Mut, ihre Sehnsucht, ihr stiller Trotz und: der hübsche Träger Modest. Er nahm sich ihrer an, weil wir anderen genug mit uns zu tun hatten, er glaubte an sie und führte sie Schritt-für-Schritt-für-Schritt-für-Schritt nach oben. Er putzte ihr die Nase, trug ihren Rucksack, wärmte ihr die Hände, und gab ihr seine Jacke.

Er sagte „You are my German girl“ und sorgte dafür, dass sich ihr Traum doch noch erfüllte und sie sich am frühen Morgen mit Blick auf den ewigen Schnee von der Sonne wärmen lassen konnte. Als sie später von seinen langen Wimpern schwärmte, kam ich zur Eifersucht neigender Greis dann doch ins Grübeln. Wie kann man, fragte ich mich, im Dunkeln lange Wimpern sehen?

Äh, vielleicht sollten Sie wissen: Der Kilimandscharo trägt keine Schuld, warum aus meiner Gattin eine Ex-Frau wurde.