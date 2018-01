Hinkommen

Flüge bieten unter anderem KLM von Berlin via Amsterdam zum Kilimandscharo International Airport und Turkish Airlines via Istanbul an, beide in knapp 13 Stunden. Hin- und Rückflug gibt es ab etwa 750 Euro.

Hochkommen

Mehrere Wege führen auf den Berg. Die Marangu-Route gilt als die populärste und ist in fünf Tagen zu schaffen. Es lohnt sich jedoch, mehr Zeit einzuplanen, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Komplettpakete bietet der Deutsche Alpenverein ab rund 2000 Euro an, dav-summit-club.de. Die Rongai-Route ist etwas einsamer und startet im Norden an der Grenze zu Kenia. Einen Überblick gibt es unter kilimandscharo-besteigung.de

Unterkommen

Den Kilimandscharo auf eigene Faust zu besteigen, ist verboten. Während der geführten Touren wird in Camps geschlafen. Um nicht vom Flug erschöpft zu starten, lohnt sich eine Übernachtung im Hotel. Günstige Backpacker-Hostels gibt es in Moshi schon ab 7 Euro pro Nacht. Komfortabler ist die Ameg Lodge, hier kosten Doppelzimmer etwa 130 Euro pro Nacht: ameglodge.com

