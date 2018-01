Die sah der Bauerssohn Kith mit zwölf Jahren zum ersten Mal. Er zog aus seinem Dorf im Norden los, erst zwei Stunden zu Fuß bis zum Mekong, dann noch einmal sechs Stunden auf einem Longboat bis zur Stadt der Tempel. Sein erster Eindruck: überwältigend. „Ich hatte noch nie Autos, Motorräder, Restaurants und Ausländer gesehen.“ Der ältere Bruder lebte bereits im Wat Mahatat, verließ das Kloster und räumte seinen Platz für den Jüngeren. Es ist nämlich gar nicht mehr so einfach, einen Platz zu bekommen. Durch die Fürbitte des Älteren konnte Kith endlich das tun, was er sich am meisten wünschte. Er begann zu lernen.

Heute spricht er Englisch mit leichtem amerikanischen Einschlag, trägt dichte schwarze Haare, Jeans und T-Shirt, hat ein Facebook-Profil und geht mit Freunden in Bars. Ob er das Kloster vermisst? Ja, sagt er, er habe kaum noch Zeit, zu beten. Wenn er nachmittags die Gläser putzt, schreiten die Novizen nebenan über das Pflaster in den Tempel.

17 Uhr, in der Bar beginnt die Happy Hour und im Wat das Nachmittagsgebet. Elf Novizen warten schon mit dem Rücken zur Tür, den Blick nach vorne zum Altar gerichtet. Zwölf kleine Statuen des Buddha und ein großer sitzender schmücken ihn, es gibt unzählige bunte Zeichnungen an der Wand, die aus dem Leben Buddhas erzählen: im Urwald zwischen Löwen und Tigern, auf einem fliegenden Pferd in der Nacht.

Als der Lehrer kommt, begibt er sich in den Schneidersitz und betet in ein Mikrofon. Die Schüler tun es ihm gleich. Sie beugen ihren Oberkörper zum roten Teppich hinunter, singen Gebete, fast eine Stunde lang, während je drei Neonleuchten links und rechts flackern und ein grüner Deckenventilator die unerträglich heiße in erträglich heiße Luft zerteilt. Es sind Teenager, die Probleme haben wie Schüler überall auf der Welt. Einer ist erkältet und schneuzt sich die ganze Zeit, ein anderer rutscht auf den Schenkeln umher und findet keine bequeme Sitzposition, ein dritter blättert in seiner Loseblattsammlung nach dem richtigen Gebetstext.

Manche Touristen vermissen inzwischen das Ursprüngliche

Als die Stunde vorüber ist, sollen sie erzählen, was ihnen am Klosterdasein gefällt. Es irritiert sie, dass ein Fremder ihnen dabei zuschaut. „Dass ich mir selbst helfen kann“, sagt schließlich der älteste Schüler von ihnen, er könnte etwa 18 Jahre alt sein. „Dass meine Eltern kein Geld für mich ausgeben müssen.“ Alle nicken. Sie kommen aus armen Familien wie Kith, sind motiviert, ein besseres Leben als ihre Eltern zu führen, und werden voraussichtlich wie Hunderte vor ihnen in Bars, Restaurants oder Hotels arbeiten. Vielleicht eines Tages Fremdenführer für die ausländischen Reisenden werden, das wäre ein Traum.

Die Unesco-Stadt verfügt über einen relativen Wohlstand – dank der Touristen, die dort ihr Geld ausgeben. Deshalb kann Hans Georg Berger die Eindringlinge trotz Lärm und Pizza nicht ganz verteufeln. Er weiß genau, dass eine westliche Vorstellung, wie etwas zu bewahren sei, bei den Einheimischen auf Unverständnis stieße. Denn manche Touristen vermissen inzwischen das Ursprüngliche, als bräuchten sie ein gewisses Niveau von Armut, damit das Fotomotiv stimmt. Die überall verstreuten Plastiktüten, die als Zeichen der Verwestlichung zur Landplage geworden sind, die dürften allerdings gerne verschwinden.

Berger ist ein gebildeter Erzähler – und erwartet das von seinem Gegenüber auch. Dass man sich mit dem Tharadava-Buddhismus nicht auskennt, der gängigen Praxis in Laos, das vermiest ihm den grünen Tee. Vielleicht ist er das dem Land schuldig, das ihm ein unverhofftes Arbeits- und Ruhedomizil beschert hat. Er schwärmt von der Ernsthaftigkeit der Rituale, der Gelassenheit der Mönche und wartet mit Bangen ab, was demnächst passiert, wenn noch mehr Maschinen aus China oder Singapur auf dem neuen Flughafen landen sollen.

Soll man sich die Prozession anschauen?

Zurück in der Stadt steht Kith hinter der Bar des „Azerai“. Soll man sich die Prozession anschauen, trotz seiner schlechten Erfahrung? Unbedingt, findet er. Sein Tipp: nicht bei einem dieser Veranstalter buchen, die ganze Gruppen an die Hauptstraße platzieren und deren Mitglieder schmutziges Bargeld auf den sauberen Reis schütten, sondern sich an eine ruhige Nebenroute wie die vor dem Hotel setzen.

Morgens um fünf klingelt der Wecker. Mönchszeit. Das Hotel hat Kleider und gekochten Klebreis bereitgestellt. Eine Schärpe über die linke Schulter drapieren, am Bordstein auf die Knie gehen, den Blick senken (kein Augenkontakt) – und warten, bis die Novizen kommen. Fünf Minuten später schlurfen sie herbei, zwei orangefarbene Schlangen, die keine Eile antreibt. Der heiße Reis brennt an den Fingerkuppen, als man ihn in die Töpfe stopft, in ein Geschirr nach dem anderen. Ganz leise haucht ein Mönchsschüler auf Englisch: Thank you!