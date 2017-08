Dank der Behandlung seiner Gastgeber genesen, baut zu Wied freundschaftliche Beziehungen zu den in der Nachbarschaft lebenden Mandan und Hidatsa auf. Mit dem einflussreichen Mandan-Häuptling Mató-Topé („Vier Bären“) schließen der Prinz und der Maler bald Freundschaft. Bei den täglichen Besuchen in der kuppelförmiger Erdhütte, die dessen Familie mit Pferden und Hunden bewohnt, berichtet Mató-Topé am wärmenden Feuer von seinen Erlebnissen als Krieger, von den Überfällen der Cayenne, den Kämpfen und den Versuchen, Frieden zu stiften mit den benachbarten Assiniboine; er erzählt von ihrem Glauben und den Legenden seines Volkes.

Als die auftauenden Flüsse schließlich den Weg freigeben, geht es Mitte Juli 1834 zurück Richtung New York. Nach einer Fahrt über den Atlantik treffen sie einen Monat später in Neuwied ein. Dass ausgerechnet ein großer Teil seiner zoologischen und botanischen Sammlungen dem Brand auf einem Flussdampfer zum Opfer fällt, schmerzt den Naturkundler.

Die Originalausgabe bleibt Fürsten und Forschern vorbehalten

Umso wichtiger wird für zu Wied das reiche völkerkundliche Material, das er zurückbringt. Doch zum bleibenden Vermächtnis der Ureinwohner Nordamerikas werden vor allem die mehr als 400 Skizzen und Aquarelle, die Karl Bodmer anfertigte. Für sein mehrbändiges Werk „Reise in das innere Nord-Amerika“ wählt zu Wied 81 Zeichnungen aus, die er als großformatige, handkolorierte Bildtafeln und als kleinere Vignetten drucken lässt. Die aufwendig gestaltete Originalauflage bleibt indes einem kleinen, exklusiven Kreis von Fürsten, Forschern und Millionären vorbehalten. Man kann sie zwar in Bibliotheken anschauen, doch wird sie nie wieder nachgedruckt.

Dennoch erregen zu Wieds authentische Berichte und Bodmers Bilder großes Aufsehen. Die beiden schaffen ein Bildwerk, das hinsichtlich Spannung und völkerkundlicher Bedeutung alle anderen Schilderungen weit übertrifft; es macht zu Wied zum bedeutendsten deutschen „Indianerforscher“ und Bodmer zum führenden „Indianermaler“. Tatsächlich wird der Reiseband als das wichtigste Werk deutscher Sprache über die Ureinwohner Nordamerikas gelobt, und wegen Bodmers Illustrationen zudem als ein Meilenstein in der Geschichte des Buchdrucks. Der Forscher und der Maler werden zu Chronisten und zur Quelle über die damals unwiederbringlich verloren gehende Welt der „Rothäute“. Denn kurz nach zu Wieds Reise, im Jahr 1837, bringt eine verheerende Epidemie durch eingeschleppte Pocken unzähligen indigenen Völkern entlang des Missouri den Tod und verändert ihre Welt tiefgreifend.

Schon in Brasilien hatte zu Wieds Sympathie den Indiostämmen gehört, die vielfach mit den Siedlern im Kriegszustand lebten, weil ihnen die Europäer ihr Land und ihre Wälder raubten. Drei Monate verbrachte er damals bei dem als besonders martialisch geltenden Volk der Botokuden, die sich mit auffällig großen Holzpflöcken, „botoque“ genannt, in Lippe und Ohrläppchen schmückten. Zu Wieds Darstellungen dieser Menschen, die auf seine Zeitgenossen so abschreckend wirkten, gelten als seine brillantesten Arbeiten.

Heute liegt zu Wieds mehr als 1300 Seiten langer Originalbericht nur noch in rabiat gerafften Auszügen vor, als Buch für jugendliche Leser.

Natürlich, es gibt die Romane Karl Mays. Was der Mann aus Radebeul schrieb, war erfunden; doch die Figuren in seiner 1892 erstmals erschienenen Winnetou-Erzählung haben ihre Vorbilder in jenen Ureinwohnern, die zu Wied schildert. Mató-Topé ist unverkennbar das Modell für den unsterblichen Winnetou, zu Wied selbst demnach der wahre Old Shatterhand.

Karl May hat ihn unsterblich gemacht

So verführerisch diese These ist, so wenig wurde sie bislang von der Literaturwissenschaft aufgegriffen. Dabei drängt sich der Vergleich von Mays Texten mit der Schilderung des Prinzen mehr als einmal auf. Etwa wenn dieser schreibt: „Zu meiner Freude sah ich auch den berühmten Mandan-Häuptling Mato-Tope wieder, der offenbar zu mir eine große Zuneigung gefaßt hatte und während unserer Dampferreise zu Pferde hierher geritten war, um mich noch einmal zu sehen. Auf meine Bitte hin verkaufte er mir seine bemalte Bison-Robe. Das war eine sehr großzügige Geste, denn diese Robe galt ihm als Andenken an seinen vom Feinde erschossenen Bruder. Sie hatte für ihn großen symbolischen Wert – sie war für ihn ‚Medizin‘ gewesen.“

Zwar ist zu Wieds Reisenachlass über die Museen der ganzen Welt verstreut, zwar wurden seine Sammlungen an Tieren und Pflanzen auch aus Brasilien von der Forschung sträflich vernachlässigt, zwar sagt sein Name nur noch Experten etwas. Doch hat ihn Karl May in seinen Erzählungen gleichsam unsterblich gemacht.

Der Autor ist Direktor des Centrums für Naturkunde an der Universität Hamburg.

