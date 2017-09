Marie greift nach ihrer Zigarettenpackung am Boden, und beide schweigen wir eine Weile. Sie zieht am Filter der kalten Kippe, kneift dann ein Auge zu und nimmt mich im Rechteck zwischen Zeigefingern und Daumen ins Visier, als suche die Fotografin einen Bildausschnitt. Jetzt zoomt sie auf mich zu, und ich nicke.

Mach weiter.

Genau, sagt Marie und setzt die Fingerkamera ab. Längst protestieren einige prominente Ärzte, sie behaupten, die Frau missbrauche ihren so viel älteren, wehrlosen Mann, er agiere wie ein Roboter, man äußert den Verdacht, er stehe unter Drogen, was der Hausarzt dementiert ... Alles ein Fest natürlich für die Medien. Die Geschichte eines Phänomens. Hast du mal Feuer?

Obwohl ich beim Schreiben nie rauche, habe ich irgendwo Streichhölzer. Meist nehme ich sie vom Tresen mit aus Lokalen, die mir gefallen. Nur ein Aschenbecher fehlt.

Bleib sitzen! Denn der alte Mann stirbt nun, ganz plötzlich. Die trauernde Witwe. Schlagzeilen, Sondersendungen, ein Ehrengrab. Aber nach dem Begräbnis, so hat es der Pianist in seinem Testament verfügt, wird von seinem Anwalt noch eine letzte Botschaft veröffentlicht, ein Video für all seine Fans. Die DVD lag versiegelt in einem Banksafe, alle sind total überrascht, auch die Frau wusste nichts davon. In diesem Video spricht der Künstler mit etwas brüchiger, jedoch klarer Stimme – und erklärt seine Demenz als Fake. Seine Wahrnehmung sei nicht gelöscht und sein Verstand intakt, aber er habe sich in seinem Alter nun endlich von dem lebenslangen Zwang zur Perfektion und seiner ihm mehr und mehr zur Last gewordenen ... künstlerischen Selbstverantwortung befreien wollen. Manchmal sei er sich nämlich vorgekommen wie ein Artist, der nach Jahrzehnten auf dem Hochseil merkt, dass er noch immer balancieren kann, aber nicht mehr schwindelfrei ist. Meine Frau, sagt er mit einem Ausdruck heiterer Zufriedenheit, ist in dieses Spiel von Anfang an eingeweiht gewesen. Er liebe seine Frau, die ihn früher wohl mal betrogen habe. Jetzt habe sie mit ihm die ganze Welt betrogen! ... Doch er hoffe, sie alle hätten dabei ihre Unterhaltung und Freude gehabt.

Am Ende des Videos spielt der weißhaarige Virtuose dann noch ein ... Prélude von Chopin. Natürlich spielt er es meisterhaft.

Pause. Die zweite Zigarette landet in der Kaffeetasse mit dem Kohleschaumrest, die Marie neben sich auf den Boden gestellt hat. Nicht schlecht, murmle ich, und Marie sagt: Du sollst jetzt nicht murmeln. Ich staune über sie einmal mehr. Die Frage, wie sie darauf gekommen ist, unterdrücke ich lieber, sonst komme ich mir vor wie das Publikum bei einer Lesung. Maries Vater war Opernsänger, aber er ist bei einem Flugzeugunglück in Spanien gestorben. Abgestürzt über den Pyrenäen. Und sie spielt selbst Klavier. Ich sage: Nicht mehr schwindelfrei finde ich gut. Das späte Wunderkind, die schwarze Alzheimerkomödie, das Künstlerdrama ... Für mich ist es vor allem eine ... schön böse Liebesgeschichte. Mehrbödig.

Mehrbödig. Was für ein hübsches Wort, lacht Marie. Eine böse Liebesgeschichte.

Sie macht mit Daumen und Zeigefingern wieder ein Foto von mir. Oder ist es ein Selfie?

Peter von Becker: Céleste. Roman. Mare Verlag, Hamburg 2017, 240 Seiten, 22 €. Das Buch des Tagesspiegel-Kulturautors erscheint am 29. August. Präsentation mit Lesung am 31. August um 20 Uhr im Berliner Literaturhaus. Moderation: Andreas Platthaus, Literaturchef der „Faz“. Tickets unter literaturhaus-berlin.de

Peter von Becker: Céleste. Roman. Cover: promo

