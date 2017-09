Nicht unterbrechen! Also, ab und an nimmt sie seine Hand, streichelt ihn, streicht ihm eine Strähne seines weißen Haars aus der Stirn, und man weiß nicht, ob ... ob ein Zucken der Mundwinkel noch Freude ausdrückt, Dankbarkeit ... oder eher Trauer.

Marie springt mir vom Knie und lehnt sich an meinen Schreibtisch, es ist ein warmer Frühlingstag in Berlin, ihr kurzer Rock ist vorhin bis zum Slip hochgerutscht, ich fahre mit meinem Handrücken an der Innenseite ihrer Schenkel empor, da zupft sie den Rock zurecht und stippt ihre Zigarette in meinen nun aschgrauen Cappuccino. Lass’ das, hör’ zu, merk’ dir lieber die Story, falls ich später was vergesse.

Du hast es nicht aufgeschrieben, all die szenischen Details?

Nein, wozu? Dafür habe ich doch dich. Ich denke in Bildern, sagt Marie mit einer luftigen Geste, zwischen wegwerfend und wegweisend. Ich denke in Bildern, du bist das Wörterhirn. Also nochmal, die beiden erscheinen als rührend beeindruckendes Paar, die Frau veröffentlicht mit Hilfe eines Ghostwriters ein Buch über ihren erinnerungslosen Mann, der nur noch im Schatten seines Ruhmes lebt und natürlich im Licht ihrer Liebe. Das Buch wird ein Bestseller. Bald soll’s eine Verfilmung geben. Die zuvor in der weiten Öffentlichkeit fast unbekannte Frau, die Cellistin, ist nun selbst berühmt, verzichtet jedoch auf eigene Konzerte. Sie erklärt, die Sorge um ihren Mann sei die Aufgabe ihres Lebens, auch als Musikerin, und so weiter.

Ja und was weiter?, frage ich. Demenz ist ein grassierendes Thema, aber wo ist die Pointe?

Marie hockt sich neben mich auf den Boden, verknotet ihre Beine im Schneidersitz. Sie sagt, hör zu, und ich erwidere, ich höre dir immer zu, auch wenn es anders aussieht. Leichte Absenz ist noch kein Fall von Demenz, sondern meine Arbeitsgrundlage.

Sie schüttelt den Kopf und schaut amüsiert. Mein Philosoph! Okay, die Pointe ist, der Mann ist noch voll bei Trost.

Wieso das?

Na, tatsächlich hat der alte Künstler wegen der üblichen Anzeichen von Vergesslichkeit im Alltag eine wachsende Angst vor Konzerten, er glaubt, die Noten und seinen Anschlag, die Griffe zu verlieren. Und seine Frau! Er fürchtet, seine viel jüngere Frau, die er früher schon insgeheim der ... Treulosigkeit verdächtigt hat, könnte ihn als alzheimernden Greis umso leichter betrügen und irgendwann verlassen. Mitsamt dem Besitz, der ihr bereits überschrieben ist. Um jedoch seine Angst ... zu besiegen, beschäftigt er sich mit dem Thema Demenz und fängt an, seinen ihm drohenden Gedächtnisverlust selbst zu inszenieren. Er bindet seine Frau mit ein in die Komödie der Täuschung, gibt ihr sogar die Hauptrolle, und sie treiben nun gemeinsam ihr Spiel. Ein Spiel mit der ebenso ahnungslos faszinierten wie erschütterten Öffentlichkeit. Er verfällt ins große Schweigen, doch stumm setzt er sich mitunter mal an seinen Flügel, schlägt ein paar Tasten an, und auf ein Mal gibt es die Sensation: Der große Klaviervirtuose von einst tritt nun wieder auf, erst ganz klein, zum Beispiel ... bei sich am See, im Droste-Schlösschen von Meersburg, später auch in größeren Sälen, aber niemand erwartet von ihm noch, all die vormals auswendig beherrschten klassischen Partien mit tausend feinsten Nuancen zu spielen. Jetzt hat er als Grenzgänger die Freiheit, mit seinen Stücken nach Belieben zu improvisieren ... total groovy. Er, der mit zehn Jahren seine ersten Auftritte hatte, ist jetzt, mit über achtzig, zum zweiten Mal eine Art Wunderkind geworden. Es werden davon auch Aufnahmen gemacht, Mitschnitte, die sich super verkaufen, unter dem Motto: Das Genie ohne Bewusstsein spielt Variationen von Bach, Mozart, Chopin! Bisweilen klingt ein bekanntes Motiv noch an, manche der ausverkauften Konzerte dauern nur Minuten, ein andermal spielt er über eine Stunde, hat dann Schaumbläschen vorm Mund, aber er lächelt, und beim nächsten Mal sitzt er nur vorm Flügel, die Hände zittern, huschen unhörbar wie suchend über die Tasten, lassen ab, der ganze Mann ... sackt in sich zusammen. Aber in seinem Gesicht ist wieder diese Spur von Lachen, ein irres Lächeln, verzückt oder verwirrt ...