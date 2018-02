5 Gastgeschenke!

Wenn, dann richtig! Gastgeschenke sind eine gute Möglichkeit, um Dankbarkeit für die freundliche Herberge auszudrücken. Es hilft, während des Aufenthalts darauf zu achten, was im Haushalt möglicherweise gebraucht werden könnte oder worauf Wert gelegt wird. Viele Marrokaner wissen einen schmuckvoll verzierten Kessel, Gläser oder frische Kräuter sicher mehr zu schätzen als eine Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald oder ein Brandenburger Tor in Miniaturform. Alternativ erfüllt auch ein Trinkgeld zusätzlich zur Miete seinen Zweck, zumal diese Art der Unterkunft vor allem für Reisende mit schmalem Budget attraktiv ist.

6 Genau fragen!

Die Gastgeber im Homestay sind bemüht, ihre Stadt im schönsten Licht darzustellen. Das Blaue Tor an der nördlichen Stadtmauer oder der endlos wirkende Markt sind häufige Tipps, die jedoch in jedem Reiseführer stehen. Wer ein wenig tiefer eintauchen will, fragt am besten konkreter: Wo gibt’s im Viertel den leckersten Couscous? Lemrabet empfiehlt die vielen kleinen Schnellrestaurants rund um den Place Rcif, die für wenig Geld üppige Portionen servieren. Die spektakulärsten Blicke auf die alte Medina und den gut 50 Kilometer entfernten Mittleren Atlas hat man von der Felsenlandschaft neben dem Busbahnhof, wo man zwischen Schafherden und Hochplateaus die Aussicht genießen und schöne Fotos machen kann. Auf dem Gewürzmarkt an der nahegelegenen Stadtmauer bieten etliche Händler Waren an, von Zimt über Kumin bis getrockneter Minze. Die Verkäufer helfen gern und erklären ihre gesamte Auslage, referieren über ihre Rohstoffe, Duftseifen und die Zusammensetzung von Gewürzmischungen. Deutlich günstiger ist es allerdings, die Zutaten einzeln zu kaufen und später selbst zu mischen.

Den Tee am besten mit Blick über die Stadt genießen. Foto: Wikipedia/High Contrast

7 Unbedingt verlaufen!

In den verwinkelten Gassen der fast 1200 Jahre alten Medina ist es nahezu unmöglich, sich nicht zu verirren. Das ist auch gar nicht schlimm, denn hinter jeder Ecke wartet ein anderes Abenteuer. Hier ein kleiner, antiker Gebetsraum, vor dem sich die Schuhe der Besucher aufreihen, dort eine Werkstatt, in der Leder gegerbt wird, im Schatten schlürfen Babykatzen ausgelaufene Milch. Tausende Gerüche von Kaffee, Zimt und Minze umwehen die Nase, in einem Moment bringt einen die Schärfe zum Niesen, im nächsten duftet es süßlich. Dazu ertönt immer wieder der Ruf des Muezzin. Die Bewohner und Werktätigen der Medina sind Touristen gewohnt und erkundigen sich auch mal ungefragt, ob sie weiterhelfen können. Und egal wie tief man in die verwinkelten Gassen eingetaucht ist, früher oder später kommt man auch in der größten Fußgängerzone Nordafrikas wieder an befahrene Straßen und von hier sind die roten „Petits Taxis“ nicht weit, die ihre Kunden für ein paar Dirhams zurück zum Wunschort bringen. Die Fahrt ist günstig, zehn Dirhams sind gerade mal 90 Cent. Übrigens: Nicht wundern, wenn auf dem Weg andere Fahrgäste mitgenommen werden. Das ist in Fès normal. Dafür lernt man während der Fahrt vielleicht schon wieder neue Freunde kennen. Und deshalb ist man ja schließlich hergekommen.