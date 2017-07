Samar Ali Kana sitzt auf einem Stuhl im Zimmer T040608 in der Notunterkunft Ruschestraße 104 in Berlin-Lichtenberg. Ihr Bauch wölbt sich unter ihrem T-Shirt. Es ist der 28.6.2016. Bis zu diesem Morgen war Samar in der 13. Woche schwanger.

Um sie herum springt ihre fünfjährige Tochter Bayan. In dem Zimmer stehen drei Betten, eines für Bayan, eines für ihre 18-jährige Schwester und eines für Samar Ali Kana und ihren Mann Hamza Reda, geflohen aus Aleppo.

Samar ist 37 Jahre alt und geschieden, Hamza ist ihr zweiter Ehemann. Seit fünf Jahren versuchen sie, gemeinsam wieder ein Kind zu bekommen. In Deutschland hat es endlich geklappt, so schien es.

Doch an diesem Morgen hat das Herz ihres Jungen aufgehört zu schlagen. Samars Augen füllen sich mit Tränen. Sie legt die Hände auf ihren Bauch.

„Das Lageso hat mir meinen Sohn genommen“, sagt ihr Mann.

Während draußen die Sommersonne über Berlin untergeht, breitet sich in Zimmer T040608 eine Düsternis aus, gegen die keine Glühbirne hilft.

Nur zwei Tage zuvor war alles noch gut gewesen. Die Familie wohnte in einem Hostel am Alexanderplatz. Sie hatten ein Zimmer mit eigenem Bad. Doch der Berliner Senat entschied im Mai 2016, dass der Bezirk Mitte langfristig keine weiteren Flüchtlinge in Hostels unterbringen darf, die Kosten dafür werden vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) nicht mehr übernommen. Und so müssen auch Samar Ali Kana und ihr Mann ausziehen.

"Warum schicken Sie uns in eine Turnhalle?"

Sie brechen auf zum Lageso, um sich eine neue Unterkunft zuweisen zu lassen. Hamza Reda geht am Stock, er hat rheumatische Beschwerden und kann kaum laufen. Seine Frau hat Unterleibsschmerzen. Ihr Frauenarzt hat deshalb bereits ein Schreiben verfasst, datiert auf den 2.6.2016: „Bei meiner Patientin besteht eine Risikoschwangerschaft, Blutung bei gravierendem Schwindel und Unterbauchschmerzen.“

Vor dem Lageso hätten sie über vier Stunden warten müssen, sagt Hamza. Dann kommen sie an die Reihe. Die Sachbearbeiterin teilt ihnen eine neue Unterkunft zu, eine Sporthalle.

„Warum schicken Sie uns in eine Turnhalle?“, fragt Hamza. „Wenn meinem Kind oder meiner Frau etwas passiert, sind Sie schuld.“ Es sei nicht die Zeit, um Kinder zu kriegen, habe die Frau gesagt. So erzählt Hamza es später. Er habe ihr geantwortet: „Das ist mein Leben, nicht Ihres.“

Samar und Hamza fahren zurück ins Hostel, packen, fahren in die Turnhalle. Weil die Leiterin dort den mittlerweile aufgelösten Koordinierungsstab für Flüchtlingsmanagement (LKF) informiert, dass sie Samar in diesem Zustand nicht in der Halle behalten kann, geht es weiter in die Gemeinschaftsunterkunft Ruschestraße. Am Ende des Tages blutet Samar stark.

„Meine Patientin braucht dringend relative Bettruhe und Vermeidung von körperlicher Belastung und seelischem Stress, um die drohende Fehlgeburt zu vermeiden“, hatte ihr Arzt geschrieben. Am nächsten Morgen erfährt sie von ihm: „Sie haben Ihr Kind verloren.“

Neugeborene müssen auf dem Boden liegen

Neun Monate ist das jetzt her. Doch die Versorgung von geflüchteten Schwangeren und Wöchnerinnen in Berlin ist noch immer schlecht. „Die Unterkünfte sind nach wie vor eine völlige Katastrophe“, sagt Simone Logar, zweite Vorsitzende des Berliner Hebammenverbandes, in einem Café beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Eben war sie in einer nahe gelegenen Unterkunft.

Schulgebäude ohne einzelne Zimmer und Unterkünfte, in denen sich 700 Menschen Gemeinschaftstoiletten teilten, seien „Zustände, in denen eigentlich keine schwangere Frau untergebracht werden kann“, sagt die Hebamme.

Logar war 2015 eine der Ersten, die Schwangere vor dem Lageso betreute. Seit November 2016 ist sie über das Jugendamt Mitte als Familienhebamme auf Honorarbasis eingestellt und kümmert sich um Familien in Moabiter Unterkünften. Doch sie sieht keine Verbesserungen, erzählt von Hygienemängeln, etwa Wurmbefall durch Müll, dreckigen Toiletten, die Schwangerschaftsinfektionen verursachen können, von Zimmern, so klein, dass Neugeborene auf dem Boden oder einem Stuhl liegen müssen. Von Unterkünften, in denen Frauen nach der Geburt trotz Blutungen nur einmal die Woche duschen können, weil sie sich die Duschen mit 500 anderen Bewohnern teilen und es einen Duschplan gibt. Wo die Warmwasserversorgung ausfällt und die Eltern ihr Kind nicht einmal warm baden können. Wo Matratzen nicht gereinigt werden, weshalb Krätze oder Bettwanzen sich verbreiten.