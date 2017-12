Die ganze Insel steht unter Schutz, nichts darf eingeschleppt, mitgenommen oder verändert werden, mahnt Suzanne, eine der Natur-Guides im einzigen Resort auf Heron. Als Erstes zeigt sie zwei dunkelgraue tote Vögel, die neben einem Baumstamm vor dem Restaurant verrotten.

Die Seeschwalben bleiben hier liegen, bis sie restlos verwest sind. Nur ein paar Meter weiter sitzt ein weiterer Vogel unbeweglich am Boden. „Er wird bald sterben“, sagt Suzanne. Die Kadaver reichern den nährstoffarmen Sandboden an und nutzen somit dem Wald. Und weil der Mensch sich hier in nichts einmischen soll – ein paar Schildkröten-Retter schauen schuldbewusst drein –, darf weder Suzanne noch einer der Urlauber einen toten Vogel am Wegrand entfernen.

Zurückhaltung bitte

Die Hauptattraktion ist sowieso der Schildkrötenschlupf. Zwischen Oktober und März kommen weibliche Tiere jeweils drei bis fünf Mal zur Eiablage an Land. Acht Wochen später kriechen die Jungtiere aus den Nesthügeln. Rund 4000 Schildkröten leben permanent rund um Heron Island, sodass man nicht nur beim Schnorcheln und Tauchen, sondern schon vom Strand aus häufig einige gescheckte Köpfe der Grünen Meeresschildkröte aus dem Wasser auftauchen sieht.

Menschen müssen sich bei der Begegnung mit ihnen Zurückhaltung auferlegen. Besonders abends. Die wichtigste Regel lautet: Licht aus. Sobald es dämmert, müssen die Vorhänge zugezogen sein, damit kein künstliches Licht die Tiere auf dem Weg zum Meer desorientiert. Die zweite heißt: Abstand halten. Wer eine Schildkröte sieht, die an Land kommt, darf sie zwar beobachten, sich ihr aber nicht in den Weg stellen.

Fühlen die Tiere sich gestört, kehren sie unverrichteter Dinge ins Meer zurück. „Ein bis zwei Stunden nach der Flut am Abend ist die beste Zeit, um an Land kommende Schildkröten zu erblicken“, erklärt Suzanne und erinnert daran, den Respektabstand von einigen Metern einzuhalten. „Seit 120 Millionen Jahren leben Meeresschildkröten auf unserem Planeten, aber heute ist ihre Zukunft bedroht.“

Sturmtaucher hielten Menschen auf Abstand

Menschliche Anteilnahme ist ein relativ neues Phänomen auf Heron Island. Als die Insel 1843 vom ersten Europäer gesichtet wurde, von Captain Francis Price Blackwood, betrachtete er sie mit mäßigem Interesse; ihm ging es darum, schiffbare Kanäle zwischen den Korallenbänken des Great Barrier Reef zu finden. Der mitgereiste Geologe Joseph B. Jukes benannte die Insel nach den Reihern, die er in großer Zahl am Ufer sah. Die furchteinflößenden Schreie der Sturmtaucher hielten lange die Besatzungen der Schiffe davon ab, das Land hinter den Bänken zu erkunden.

Ein Segen für die Schildkröten, bis 1925 ein gewisser Mister Marsh die Insel betrat. Erfreut über die Massen von Tieren, die sich zur Eiablage den Strand heraufschleppten, baute er eine Abfüllanlage für Schildkrötensuppe. Zwei Jahre später waren die Tiere bereits so dezimiert, dass sich das Geschäft nicht mehr rentierte. Cristian Poulson, der für Angler Riff-Touren organisierte, entschloss sich 1932, die marode Fabrik in eines der ersten Resorts im Great Barrier Reef umzuwandeln.

Im oberen Stockwerk der Bar zeigen SchwarzWeiß-Fotos, wie sich Touristen in den 1950er Jahren die Zeit vertrieben: Eine Urlauberin in Shorts, Bluse und Sonnenhut reitet auf dem Panzer einer Schildkröte, eine andere posiert im Badeanzug auf einem Tier. „Aktivität der Vergangenheit; heute ist diese Praxis verboten“, vermerkt ein Schild. Zwar war die Insel seit 1943 Nationalpark, doch damals dachte man kaum an die Auswirkungen menschlichen Tuns auf die Natur.