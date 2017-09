Einer Studie zufolge gehen 90 von 100 Experten davon aus, dass wir das bis 2070 erleben werden.

Solche Prognosen würde ich nicht zu hoch hängen. In den 1960ern dachte man auch schon, es dauert höchstens noch 20 Jahre, bis wir Maschinen haben, die so schlau sind wie Menschen. Mit solchen Aussagen lassen sich gut Gelder für die Forschung eintreiben, und wenn sie sich als falsch erweisen, lebt der Experte nicht mehr.

Was ist ein Roboter überhaupt, was unterscheidet ihn von einer Maschine?

Ich würde das über den Grad der Autonomie definieren. Eine Maschine muss von uns gestartet und gestoppt werden. Viele Roboter können das selbstständig. Und Roboter haben allgemein eine größere Flexibilität als zum Beispiel eine Bohrmaschine, sie sind programmierbar.

Wenn man Leben definiert als organisierte Materie mit der Fähigkeit zur Fortpflanzung: Wären Roboter, die man programmiert, neue Modelle zu bauen, nicht auch Leben?

Nein, weil sie keinen Stoffwechsel haben. Aber die Unterscheidung zwischen natürlichen und künstlichen Systemen wird in Zukunft vielleicht auch nicht mehr so einfach zu treffen sein. Wenn wir zum Beispiel Hardware herstellen, die nicht mehr aus Metall oder Siliziumchips besteht, sondern aus gentechnisch gezüchteten Zellen. Gut möglich, dass es bald Systeme gibt, die weder künstlich noch natürlich sind.

TV-Serien wie „Westworld“ prophezeien, dass wir die Roboter wie Sklaven behandeln werden. Sehen Sie das auch so?

Möglich. Aber man muss ganz klar zwei Sachen auseinanderhalten. Es ist ein großer Unterschied, ob diese Systeme intelligent oder ob sie tatsächlich leidensfähig sind. Darf man Dolores, der Androidin aus „Westworld“, Gewalt antun? Das eigentliche ethische Problem ist, dass ein solches Verhalten unser Selbstmodell beschädigen würde.

Wie das?

Das ist ähnlich wie bei virtuellen Realitäten. Wenn auf diesem Wege auch strafbare Handlungen konsumierbar werden, passiert es leicht, dass die Schwelle zur Selbsttraumatisierung überschritten wird. Man verroht. Es ist etwas ganz anderes, ob beispielsweise Gewaltpornos zweidimensional betrachtet werden oder „eingetaucht“ dreidimensional und haptisch erlebbar sind. Durchaus möglich also, dass ein respektloser Umgang mit humanoiden Robotern zu generell asozialem Verhalten führt. Darüber hinaus hat der Mensch die neuesten technischen Systeme stets als Metaphern benutzt, um sich selbst zu beschreiben. Als 1650 die ersten Uhren und mechanischen Figuren auftauchten, beschrieb Descartes den Körper als Maschine. Wenn uns jetzt überall humanoide Roboter begegnen, dann stellt sich die Frage, ob wir uns nicht auch stärker als genetisch determinierte Automaten, als Bioroboter, begreifen. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine werden fließender.

Mit welchen Folgen für den Alltag?

Stellen Sie sich vor, es wächst eine Generation heran, die mit Robotern oder Avataren spielt, die so lebensecht sind, dass die Unterscheidung zwischen lebendig und tot, Wirklichkeit und Traum im Gehirn nicht mehr in dem Maße ausgebildet wird wie noch bei uns. Das muss nicht dazu führen, dass diese Kinder automatisch weniger Achtung vor dem Leben haben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass in 20 Jahren in einem ethischen Streitgespräch mal jemand auf den Tisch haut und sagt: „Jetzt mal langsam, das ist bloß eine Maschine!“ Und die Antwort dann lautet: „Wie? Maschine? Das ist mein Freund! Immer gewesen.“

Philosophen wie Julian Nida-Rümelin fordern deshalb, wir sollten humanoide Roboter gar nicht bauen.

Für eine differenziertere Lösung sollte man sich fragen, ob es nicht tatsächlich auch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gibt. Humanoide Pflegeroboter könnten beispielsweise demenzkranken Menschen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Natürlich könnte man diskutieren, ob das nicht wiederum entwürdigend oder bevormundend gegenüber den Patienten ist.