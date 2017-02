Leslie Mandoki kommt zum Interview im Berliner Hyatt-Hotel mit einem blauen Auge und verletzter Hand. Der Fotograf des Tagesspiegel muss seine Kamera unbenutzt einpacken. Denn der Schlagzeuger war am Vortag bei Glatteis am Münchner Flughafen gestürzt. Das gut zweistündige Gespräch hält er dann klaglos durch, einen Arztbesuch lehnt er vehement ab. Mandoki, Drummer und Musikproduzent, wurde mit „Dschinghis Khan“ bekannt, später arbeitete er beispielsweise mit Phil Collins, Lionel Richie, den No Angels und dem Rapper Sido zusammen. Mit seiner Band Soulmates spielt Mandoki am 6. März 2017 im Berliner Konzertsaal, mit dabei sind Jazzgrößen wie Al di Meola, Till Brönner, Klaus Doldinger und Sänger Bobby Kimball von Toto.