Links, direkt am Rand des Wegs, blickt die Frau mit ihren großen blauen Augen zu den Passanten. Eine attraktive, junge Frau mit schmalem Gesicht, die roten Lippen zum Kussmund geformt. Unzählige Menschen laufen an dieser Frau vorbei, unzählige Menschen beachten sie nicht. Rechts ist es viel spannender. Rechts ist ein Bauzaun, da ist Lärm, da ist Staub, da ist die Zukunft. Stuttgart ist wahrscheinlich der einzige Ort in Deutschland, an dem eine Baustelle direkt neben dem Hauptgebäude etwas Faszinierendes hat. Der Bauzaun steht an einem Asphaltweg, der sich zum Schlossgarten schlängelt, und dahinter entsteht einer der Abschnitte von „Stuttgart 21“. Der Umbau des Kopfbahnhofs zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof. Unter der Erde liegen dann die Gleise, darüber entstehen Wohnhäuser, Gewerbeimmobilien, Grünflächen. Die junge Frau, die auf einem großen Werbeplakat gegenüber dem Bauzaun hängt, ist nicht mehr als ein netter Farbtupfer in dieser Szenerie.

Zum Staunen

Eine Planierraupe walzt die Erde, Bagger rammen riesige Rohre in den Boden, gelbe Kräne drehen sich langsam, der Lärm von schweren Bohrmaschinen und einem Dutzend Lkws erfüllt die Luft. Blaue Schläuche liegen wie überdimensionale Anakondas auf der Erde, rostrote Metallstifte ragen aus der Erde. Der Betrieb auf der Baustelle Stuttgart 21 nimmt jene in Bann, der ein Gespür und ein Interesse für komplexe Bauwerke haben. Der Bauzaun entlang der Baustelle ist hunderte Meter lang, wie Wegmarken sind Infotafeln platziert. Wer es genau wissen will, der erfährt Details. „Der Bauabschnitt 1 bildet die Schnittstelle zu den Tunneln in Richtung Feuerbach und Bad Cannstatt. Die Besonderheit dieses Bereichs sind die sehr großen Tunnelquerschnitte der 20 Meter breiten Röhren.“ So steht es auf einer der Schautafeln.

Alles ist hier riesig dimensioniert. Auch die Kosten. Stuttgart 21 wird rund eine Milliarde Euro teurer als geplant, gerechnet wird nun mit 7,6 Milliarden Baukosten. Außerdem wird der Bahnhof wohl erst 2024 fertig, ein Jahr später als geplant. In der Bevölkerung ist der Riesenbau seit Jahren umstritten, auch wegen der horrenden Kosten. Dieser Ärger wird durch die neuesten Zahlen noch zunehmen. Da helfen auch keine Schautafeln.

Der Kleine Schlossplatz in Stuttgart. Foto: imageBROKER/Arnulf Hettrich

Zum Innehalten

Zum Entspannen

Man kann wählen, Rolltreppe oder ein Dutzend Treppenstufen. Diese Möglichkeiten gibt es, um von der unterirdischen Bahnhofs-Einkaufspassage in die wichtigste Einkaufsstraße und Flaniermeile von Stuttgart zu kommen. Flanieren? Na ja. Die ersten 200 Meter sind so unterhaltsam wie Schnürsenkel-Binden. Modegeschäfte, Kaufhäuser, Back-Shops, das Übliche. Dazu noch ein paar Bäume, an denen Parkbänke stehen. Doch nach 200 Metern stößt man die monumentale, katholische St. Eberhard–Kirche und eine Infotafel. „Passanten-Seelsorge“ steht dort, dazu ein Pfeil zur Kirche. Es ist die Aufforderung zum Eintritt in eine andere Welt. Hinter dem Haupteingang liegt eine Tür mit Sichtschutz und dem Hinweis „Seelsorge“. Hinter dieser Tür wartet Seelsorger Wolfgang Klee, begrüßt den Besucher herzlich und führt ihn in einen kleinen Raum. Kerzenlicht flackert, ein Tisch mit zwei Stühlen, ein Kreuz auf dem Tisch. Eine andächtige Atmosphäre beherrscht dieses Zimmer. Und Klee, der Seelsorger mit der Hornbrille und dem akkurat gestutzten Bart, holt einen ebenso sanft wie schlagartig aus dem hektischen Alltag. Klee hört einfach nur zu. Oder fragt vorsichtig, einfühlsam nach. Hier werden Passanten ihre Sorgen los, sie reden über ihre Gefühle, ihre Ängste. Hier bekommen sie Ratschläge. Jeder kann kommen, spontan, egal mit welchen Problemen. Hier sitzen Soldaten auf Heimaturlaub, die Angst vor der Rückkehr nach Afghanistan haben. Hier sitzen Menschen, die massive Suizidgedanken haben. Hier sitzen Menschen, die einen Todesfall verarbeiten müssen. Hier können sie 50 Minuten lang über ihre Probleme reden. Dann gehen sie wieder raus in ihren Alltag. Aber viele gehen entspannter raus, befreiter. Rund 17 000 Passanten haben sich 2017 in diesem Raum niedergelassen. „Der Bedarf ist sehr groß“, sagt Klee. Seit 2017 arbeiten deshalb zwei Seelsorger hier.

Das Kunstmuseum. Foto: dpa

Zum Gucken

Gleich hinter der St. Eberhard-Kirche taucht man in die Geschichte ein. Hier liegt der Kleine Schlossplatz, das Zentrum der Königsstraße, hier spürt man die Atmosphäre der langen Historie Stuttgart, der früheren Residenzstadt. Altes Schloss, im zehnten Jahrhundert ursprünglich als Wasserburg gebaut, Neues Schloss, gebaut ab 1746, der Königsbau mit seinem Säulengang, zwischen 1856 und 1860 errichtet. Und dazwischen das pralle Leben. Auf der Straße oder auf den Grünanlagen zwischen Neuem Schloss und Königsbau. Wer das alles in Ruhe genießen möchte, der kann, im Sommer, entspannt an den Tischen des Café Terrazzo sitzen. Die stehen auf der Terrasse des Königsbaus. Im Winter bietet das Café im ersten Stock, an den Panoramascheiben, einen herrlichen Blick über den Kleinen Schlossplatz. Zum lässigen Shoppen muss man nur ein paar Meter schlendern. Die Königsbau-Passagen werben als „Stuttgarts Shopping-Adresse Nummer eins“. Die Auswahl ist vielfältig: Den Edel-Juwelier gibt’s hier ebenso wie den Shop mit Designer-Möbeln oder den Landen mit hochwertigen Hi-Fi-Produkten.

Nur 100 Meter weiter bekommt man zum Kaffee auch noch Kultur. Ein kurzer Spaziergang über den Kleinen Schlossplatz, rüber zum Kunstgebäude des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart. Im ersten Stock liegt das Café Künstlerbund. Ein langgezogener Raum mit roten Sesseln und roten Bänken. An der Wand Bilder, derzeit stellen die Künstler Peter Geisselmeier und Marco Stiefel ihre Werke aus. Es gibt wechselnde Ausstellungen, dazu natürlich auch Vernissagen. Hier kann man auch essen, Spezialität ist mediterrane Küche.

Zum Schlemmen

Es sind nur ein paar Meter vom Alten Schloss zu einem besonderen Einkaufs-Ort. Die Markthalle erinnert in ihrer Vielfalt und ihrer Atmosphäre an die Markthalle am Marheinekeplatz in Kreuzberg. Neben dem Stand mit dem Schwäbisch-Hällischen Qualitätsschweinefleisch werden hausgemachte Maultaschen verkauft. Viel schwäbisch-kulinarische Bodenständigkeit ist hier im Angebot, aber dann läuft man durch die engverwinkelten Gänge und plötzlich steht man vor dem „Pakistan-Indien-Shop“ und hat die Auswahl zwischen 37 Sorten reis und 23 Sorten Pfeffer. Wem das nun wieder zu international ist, der geht einen Gang weiter zum „Marktstübel“. Dort gibt es typisch schwäbisches Essen. Die Atmosphäre fängt einen genauso ein wie das Angebot. Aus einem grasgrünen Brunnen plätschert Wasser, die Geschichte des Gebäudes ist überall spürbar. 1864 wurde die Markthalle eingeweiht, 1971 sollte sie abgerissen werden, weil sie damals unrentabel war. Mit gerade mal einer Stimme Mehrheit lehnte der Gemeinderat diesen Abriss ab. Seit 1972 ist sie endgültig gerettet. Da wurde sie unter Denkmalschutz gestellt.

Kultur

Was für ein Kontrast. Direkt neben dem Königsbau ragt ein glasverspiegelter riesiger Würfel. Das Kunstmuseum Stuttgart ist 2005 eröffnet worden, ein Bau mit beeindruckend großer Eingangshalle. Derzeit werden u.a. Arbeiten von Otto Dix, Willi Baumeister, Fritz Winter, Dieter Roth, Wolfgang Laib, Ben Willikens, Joseph Kosuth, Michel Majerus und Josephine Meckseper ausgestellt. Ein weiterer Themenblock widmet sich der ungegenständlichen Malerei seit den 1950er-Jahren. Wer die imposante Eingangshalle betritt, blickt plötzlich in die Tiefen von zwei ehemaligen Tunnelröhren. Dort liegt der größere Teil der 5000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche. Im Shop des Museums wird thematisch enorm viel abgedeckt. Neben den Büchern über „Theorien der Intersektionalität“ steht das „Stempel-Kreativbuch für Kinder“.

Wieder raus, wieder rein in den nächsten Zeitensprung. Rüber über den Kleinen Schlossplatz, zum Alten Schloss, zum Landesmuseum. Eintauchen in die Entwicklung der Landesgeschichte von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Die ästhetische Schönheit beginnt schon im langgezogenen Foyer. Wunderschöne Glasfenster in verschiedenen Farben beherrschen die Front zum Schlosshof. Ursprünglich standen sie im Treppenhaus des alten Rathauses. Von dort wurden sie dann ins Alte Schloss transportiert.