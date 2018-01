Was es allerdings in großem Stil gibt, auf beiden Seiten der Grenze, das sind riesige, sterile Kiefernplantagen. Verschiedene Countys pflanzen die für Baumaterial oder die Papierproduktion. Die Bäume werden in akkuraten Reihen so nah aneinandergesetzt, dass es kaum Unterholz gibt, und dadurch auch kein Tierleben. Das Ganze hat mehr was von einer industrialisierten Landschaft, so wie ein riesiges Weizenfeld.

In einer der vielen einsamen Ecken habe ich ein Liebespaar im Auto erwischt. Wo die beiden parkten, steht ein Denkmal für einen Mann, der dort von Soldaten erschossen wurde. Das Grenzgebiet ist ein guter Ort, wenn du bei etwas nicht beobachtet werden willst. Viele fahren hin, um ihren Schrott loszuwerden. Psychologisch sehr passend, dass die Leute da ihren ungewollten Mist abladen, zum Teil ganze Lastwagen voll. An einem Fluss wurde vor Kurzem Irlands größte illegale Müllhalde entdeckt.

Die politische Grenze folgt oft der natürlichen, den Flüssen, Gräben, Hecken. Ein Großteil des Gebiets ist ja Farmland, und das Gehölz markiert das Ende eines Feldes. Nur sehen die Büsche zwischen den Staaten nicht anders aus als die zwischen zwei Höfen. Obwohl ich eine sehr detaillierte Karte dabeihatte, habe ich mich immer wieder verlaufen, bin einer falschen Einfriedung gefolgt.

Die Grenze wurde vor knapp 100 Jahren gezogen, 1920. Sechs der insgesamt 32 irischen Countys wurden damals einfach abgetrennt und bilden seitdem Nordirland. Ausschlaggebend waren die Mehrheiten für eine Union mit Großbritannien. Eigentlich hätte man die Linie nicht um die Landkreise herumziehen müssen, sondern durch sie hindurch. Im nordirischen County Down zum Beispiel ist der Süden eher katholisch, der Norden mehr protestantisch. Es war der Versuch, eine klare Linie zu ziehen, ohne es zu können. Ein Grund für die späteren Konflikte.

Die Landschaft hat etwas Trostloses

Im Westen der Republik Irland trifft man selbst in den abgelegensten Gegenden immer noch Rucksackreisende. Aber kaum jemand fährt als Tourist an die Grenze im Landesinneren. Dabei gibt es echt erstaunliche Ecken, die den Besuch wert sind. Zum Beispiel eindrucksvolle Gräber, Tausende von Jahren alt. Anderswo in Irland gäb’s da ein Infozentrum, kämen Busladungen voller Besucher. Allein die Lage, alle zusammengepackt auf einem Plateau – wunderschön! Jetzt fangen sie an, das zu entwickeln, Wanderwege anzulegen.

Losgelaufen bin ich am östlichen Ende, an der Bucht von Warrenpoint, gen Westen. Um dem Ganzen eine optimistische Richtung zu geben. Im Osten haben die Troubles besonders heftig gewütet, gerade mit dem Süden des Countys Armagh verbindet man viel Gewalt. Heute übrigens mit Schmuggelei; nun wird Heizöl über die Grenze geschafft, auf das man im Norden keine Steuern zahlt, im Süden dagegen 23 Prozent.

Der Osten ist ziemlich hügelig, die Grenze verläuft meist durchs Tal, man ist beim Laufen abgeschnitten von der Umgebung. Die Landschaft hat für mich etwas ziemlich Bedrückendes, auch Trostloses, weil dort ganz besonders wenige Menschen leben. Diese kleinen, engen Täler wurden dazu genutzt, Leute in den Hinterhalt zu locken, sie zu überfallen. Nicht erst im 20., sondern schon im 16. Jahrhundert.

Im Osten bin ich abends zum Zelten immer aus den Tälern raus und auf einen Hügel gestiegen. Um am Ende des Tages irgendwo oben anzukommen und plötzlich meilenweit sehen zu können. Das hat meine Stimmung gehoben.

Richtung Westen liegt die Grenze höher, man durchquert offenes Land, es ist flach und der Himmel ganz weit. Die Felder dehnen sich aus, man bekommt mehr Luft, ja, ein größeres Freiheitsgefühl. Und genau das wollte ich vermitteln: diesen Übergang von einer bedrückenden Landschaft zu einer offenen. Der Westen Irlands ist traditionell eine Urlaubsgegend, viele haben dort Ferien gemacht, haben schöne Assoziationen. Die letzte Strecke, durch Loch Foyle, bin ich gepaddelt. Das Wetter war sehr gut, das Wasser glatt wie Glas. Perfekt. Man konnte das Ufer kaum vom See unterscheiden, ich sah überall Blau. Das hatte was sehr Magisches.

Eine bewaffnete Grenze stellt deine Identität infrage

Aufgewachsen bin ich in Donegal, im nordwestlichsten Zipfel der Republik, gleich an der Grenze zu Nordirland. Wir lebten auf demselben Breitengrad wie Belfast, dadurch erschien mir die nordirische Hauptstadt, in der ich seit zwölf Jahren lebe, schon immer als Alternative zu Dublin. Es gibt viele Dubliner, die in ihrem Leben nie in Donegal waren – während die Belfaster alle schon mal dort gewesen sind, es richtig romantisieren. Zur Zeit der Troubles sind die Menschen dorthin in die Ferien gefahren, die Gegend wird mit Frieden assoziiert. Donegal war der Fleck, an dem man für eine Weile entspannen konnte.

Als Kind bin ich mit meinem Vater oft über die Grenze gefahren. Das fand ich total aufregend und spannend. Der Checkpoint, die Soldaten – für mich hatte es was von einem Spiel. Für meinen Vater natürlich nicht, der war sehr angespannt, empfand die Grenzkontrolle als aggressiven Akt. Sobald wir uns dem Übergang näherten, verstummte er und packte das Lenkrad ganz fest. Er hat oft was geschmuggelt, Haushaltswaren, die im Norden weniger kosteten. Aber das war es nicht allein. So eine bewaffnete Grenze stellt ja deine Identität infrage. Du fragst dich, wer du bist, wohin du gehörst, musst dich entscheiden. Verdrängen geht nicht, weil da Leute mit Gewehren vor dir stehen.

Im Moment herrscht dort ein Gefühl der Angst, was die Zukunft angeht. Aber die Menschen haben schon so viele Krisen erlebt, dass sie nicht gleich in Panik geraten. Es ist natürlich auch eine Generationsfrage. Die Jüngeren haben viel mehr Zutrauen, dass es nicht so schlimm wird, es Checkpoints geben wird für Lastwagen, um deren Ladung zu prüfen, aber nicht für normale Autofahrer. Die Älteren fürchten sich mehr, weil sie die Zeit der Troubles erlebt haben. Sie wissen, wie schnell eine Situation außer Kontrolle geraten kann.

Der Schriftsteller Garrett Carr unterrichtet an der Queen’s University unterrichtet. 2017 erschien sein Buch „The Rule of the Land: Walking Ireland’s Border“.

- Protokolliert von Susanne Kippenberger.