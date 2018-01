Ob Joe Beelarts Tipp auch mit einer Bananenschale funktioniert? Mehr an Obst hat Guide Rusty leider nicht dabei. Wird eben die vors Zelt gelegt. „Du gehst also auf Bigfoot-Jagd heute Nacht?“ Rusty lacht. Er zerbricht Zweige und wirft sie ins Lagerfeuer, das knistert und leuchtet, während es drum herum dunkel wird.

Rusty, Oregonian in der fünften Generation und stolzer Besitzer eines alten Toyota Pick-up-Trucks, stammt ganz aus der Nähe und hat seine Hilfe als Ortskundiger angeboten. Sonst gibt er vor allem Kurse im Fliegenfischen, für Besucher wie für traumatisierte Veteranen. Der North Umpqua River ist ein beliebtes Revier dafür, seine Umgebung das touristische Zentrum der Gegend. Rusty war selbst Soldat, hat im Irak gekämpft und danach noch einige Zeit in Deutschland für die US-Armee gearbeitet. Auf Ex-Präsident Bush ist er nicht gut zu sprechen, und was die Existenz von Bigfoots angeht, hat er eine ähnlich eindeutige Meinung. Er rückt sein Baseballcap zurecht und lächelt süffisant: „Nimm dich lieber vor den Bären in Acht, die mögen deine Bananenschale vielleicht. Wenn ein Puma kommt, musst du dir aber keine Gedanken machen. Dann bist du eh sofort tot.“

Im Umpqua-Wald gibt es Hunderte Tierarten, die meisten davon harmlos. Hirsche, Füchse, Fledermäuse, Eulen. „Meine erste Regel: Schaltet eure Telefone komplett aus, solange ihr hier seid“, sagt Rusty. „Nur dann könnt ihr die Natur wirklich wahrnehmen.“ Andererseits hat man sowieso kaum Empfang. Die Gegend ist zwar nicht so wild, wie es auf den ersten Blick scheint; von der Forstwirtschaft wurde stellenweise viel abgeholzt und neu gepflanzt. Aber Massentourismus gibt es noch keinen. Scheue Waldwesen würde sich hier zweifellos wohlfühlen.

Flora, Fauna und der Nachthimmel

Dann kommt die Nacht. Zunächst klopft nur Regen gegen die Zeltwände. In den frühen Morgenstunden gibt es draußen plötzlich verdächtige Geräusche. Ein Puma? Oder doch einer von Joe Beelarts „barfüßigen Freunden“? Als weiteren Tipp hatte Beelart beschrieben, wie man die Laute von Bären und Bigfoots unterscheiden könne: „Dauert das Brüllen länger als zehn Sekunden und variiert es in der Höhe, ist es wahrscheinlich ein Bigfoot.“ Doch es raschelt nur kurz, und der Moment ist auch schon wieder vorbei.

Der Verdacht liegt nahe, dass man bloß oft genug in Oregons einsame, majestätische Wälder fahren muss – und mit ein bisschen Fantasie stellen sich die mysteriösen Phänomene von ganz allein ein.

Beelart ist kein Missionar, über Bigfoot spricht er nur, wenn man danach fragt, „das ist so wie mit Politik oder Religion“. Lieber redet er darüber, wie Eiszeiten die Landschaft geformt haben und welche Wälder im Sommer Bränden zum Opfer gefallen sind. Das Beste an der Sasquatch-Suche seien „Flora, Fauna, Schmetterlinge, der Nachthimmel“, sagt er.

Die Suche ist vorbei

Am zweiten Tag im Umpqua-Wald gibt es noch mal eine Wanderung von 25 Kilometern. „Dread and Terror“ heißt der Weg, ein Teil des „North Umpqua Trail“. Der Name, übersetzt: Furcht und Schrecken, täuscht. Tatsächlich ist der Pfad noch schöner als der am Tag zuvor, er führt direkt am Fluss entlang, auf verschatteten Wegen unter Laub- und Nadelbäumen, über Moos, an Farnen und Wasserfällen vorbei. Und dieses Mal gibt es sogar eine menschliche Begegnung in Gestalt eines Mountainbikers.

Eine vermeintliche Aufnahme von Bigfoot aus dem Jahr 1967, vermutlich handelt es sich um einen Mann im Gorillakostüm. Foto: mauritius images

Ganz am Ende geht es einen steilen Hang hinauf. Hier entspringt eine heiße Quelle. Leute hocken in unterschiedlich warmen Wasserlöchern und blicken auf die bewaldeten Hänge auf der anderen Flussseite. Eintritt und Umkleiden gibt es nicht, die Klamotten lässt man irgendwo am Rand liegen. Offensichtlich war die Wanderung eine Zeitreise, zurück in die 70er Jahre. In der Luft wabert der Geruch von Gras, und ein Mann, der nur mit einer Gitarre bekleidet ist, spielt Songs.

Im Becken mit dem wärmsten Wasser sitzt ein junges Pärchen aus Austin, Texas, das gerade nach Oregon gezogen ist. Die Frau deutet auf ihren stark behaarten Verlobten, der selbst in der heißen Quelle seine Wollmütze aufbehalten hat. „Deine Suche ist vorbei“, sagt sie. „Du hast Bigfoot gefunden.“