Monsieur Faye, Sie haben mit Ihrem Debütroman „Kleines Land“ einen Bestseller in Frankreich gelandet. Er spielt vor dem Hintergrund des Völkermords an den Tutsi in Ruanda 1994 …

… und der Erfolg hat mich überrascht. Ich dachte, für das Thema interessieren sich höchstens Leute, die nach Afrika fahren.

Mit dem Schreiben haben Sie unmittelbar nach dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ begonnen. Hat das Attentat etwas in Ihnen ausgelöst?

Eher die Reaktion meiner Pariser Freunde, die immer dachten, Gewalt existiere bloß irgendwo anders, weit weg. Plötzlich waren die ganz aufgelöst, als wären sie aus einem Traum erwacht. Da entstand die Idee für meine Geschichte: Gabriel, der Junge, der an seiner schönen Kindheit festhalten will, während sich um ihn herum die Welt auflöst.

Wie Sie hat Gabriel einen französischen Vater und eine ruandische Mutter, und wie Sie wächst er zunächst sorglos in Ruandas Nachbarland Burundi auf. Wurde jemand in Ihrer Familie Opfer des Genozids?

Einige Verwandte, die in Ruanda geblieben waren. Der größte Teil meiner Familie mütterlicherseits ist schon in den 60er Jahren nach Burundi geflohen. Ich selbst habe erst spät verstanden, was sich in Ruanda abgespielt hat. Mit 18 sah ich in Frankreich ein Theaterstück über den Völkermord.

In Ihrer Familie war das kein Thema?

Meine Mutter sagte vielleicht mal: Diese Tante ist tot. In ruandischen Familien redet man nicht, man hat viel Leid durchgemacht. Es geht um Scham – und um Stolz: Die Vergangenheit lassen wir hinter uns und blicken nach vorne. Dass viele Menschen mittlerweile öffentlich über das Grauen gesprochen haben, ist auch armenischen und jüdischen Organisationen zu verdanken, die mit ihren Erfahrungen geholfen haben.

In Burundi begann schon 1993 ein Bürgerkrieg, bei dem der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi ebenfalls eine Rolle spielte.

Lange Zeit habe ich gedacht, in Ruanda wäre das Gleiche passiert wie bei uns, kein Genozid. Meine Eltern hatten sich getrennt, meine Mutter lebte in Frankreich, ich noch bei meinem Vater in Afrika. In Burundi galt ich als Weißer – und Weiße hat man anfangs in Ruhe gelassen. Wir wussten, es gibt Massaker, wir haben Menschen sterben sehen, aber für uns Ausländer ging das Leben weiter. Ich bin ins Schwimmbad und in die Schule gegangen. Erst 1995 haben wir das Land verlassen müssen, und ich bin in die Nähe von Paris gezogen.

Da waren Sie 13, ein schwieriges Alter.

Ja, und es war ein Schock. Nicht so sehr wegen des Lichts und des Klimas. Ich wusste das meiste über Frankreich, aber meine Mitschüler und Lehrer hatten nur Klischees über Afrika im Kopf. Dass es Giraffen und Elefanten gibt und wir in Hütten am Fluss wohnen. Zugesetzt hat mir die totale Abwesenheit von Neugier. Nach dem Motto: Solange du nicht wie wir wirst, interessieren wir uns nicht für dich.

Lesen Sie das vollständige Interview für 45 Cent am digitalen Kiosk Blendle.