Immer wieder versucht Reichsminister Hermann Göring, der ebenfalls bei Rot-Weiß Tennis spielt, ihn zu einem Parteieintritt zu bewegen. Cramm lehnt jedes Mal ab. Dabei ist er anfangs keiner, der lautstark gegen die NS-Diktatur protestiert. Vielleicht auch aus Sorge, weil er mit Elisabeth von Dobeneck verheiratet ist, einer sogenannten „Vierteljüdin“. Vielleicht weil er Konflikte hasst und eigentlich nur Tennis spielen möchte. Insgeheim aber sind ihm die Nazis zuwider, ihre Manieren, ihr Gebell, ihre Rassenpolitik. Er bekommt ihre „Säuberungswelle“ aus nächster Nähe mit, kurz nach der Machtübernahme entziehen sie seinem ehemaligen Mitspieler und Freund Daniel Prenn, einem Juden, das internationale Spielrecht. Prenn emigriert nach England.

Zum offenen Konflikt kommt es im Davis-Cup-Halbfinale 1935. Nach den ersten beiden Einzeln steht es zwischen Deutschland und den USA 1:1, im Doppel haben Kai Lund und Gottfried von Cramm Matchball. Ein Returnschlag der Amerikaner landet im Aus, Deutschland steht im Finale. Das zumindest entscheidet der Schiedsrichter. Doch Cramm schüttelt den Kopf, er geht zum Unparteiischen und erklärt, dass er den Ball – oder besser: eine Faser des Balles – mit dem Schläger berührt habe. Niemand in der Halle hat es gehört oder gesehen – außer Cramm. Der Punkt wird wiederholt. Am Ende gewinnen die Amerikaner nicht nur das Doppel, sondern auch die finalen Einzel. Der deutsche Kapitän, Heinrich Kleinschroth, tobt in der Kabine. Er wirft Cramm Vaterlandsverrat vor. Der Baron aber bleibt ruhig. „Ich finde nicht, dass ich das deutsche Volk verraten habe“, entgegnet er. „Ich finde vielmehr, dass ich es geehrt habe.“

Trotz Verletzung bringt er sein Spiel zu Ende

Ein Jahr später fällt Cramm erneut auf. Das Wimbledon-Finale verliert der Deutsche 1:6, 1:6 und 0:6 gegen den Engländer Fred Perry. Eine Blamage, zumindest aus Sicht der Nazis. Was die Zuschauer nicht wissen: Cramm hat sich auf der Fahrt zum Platz bei einem Autounfall verletzt, und als er sich im ersten Satz eine Bänderdehnung zuzieht, humpelt er mehr über den Rasen, als dass er läuft. Das Spiel bringt er trotzdem zu Ende, denn das gehört sich so. Erst als er nach der Partie in die entgeisterten Gesichter der Zuschauer blickt, geht er zum Schiedsrichter und flüstert ihm etwas zu. Der Referee verkündet danach: „Herr von Cramm möchte sich heute bei Ihnen entschuldigen, weil er kein gutes Tennis spielen konnte.“

1937, nach dem verlorenen Davis-Cup-Spiel gegen Budge, geht Cramm auf Welttournee. Über die USA reist er nach Japan, dann nach Australien. In Osaka wird er gebeten, als Repräsentant Deutschlands eine Rede zu halten. Der Tennisspieler erwähnt Adolf Hitler oder das NS-Regime mit keinem Wort. Aber er spricht von einer Welt, in der sich die Menschen gegenseitig schätzen und kennenlernen sollten. In Sydney besucht Cramm eine Vorführung von „The Road Back“, einer Verfilmung des in Deutschland verbotenen Antikriegsromans „Der Weg zurück“ von Erich Maria Remarque.

Cramm wird nach Paragraf 175 verhaftet

Einen Tag nach seiner Rückkehr nach Deutschland, am 5. März 1938, stehen zwei Gestapo-Leute vor dem Tor des elterlichen Schlosses. Eine Bedienstete fragt, was der Anlass des Besuches sei. Die Männer sagen, sie wollten Cramm zu seinen guten Leistungen auf der Tour gratulieren. Als sie das Gut betreten, nehmen sie den Baron fest. Cramm wird nach Paragraf 175 wegen „sexueller Unregelmäßigkeiten“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Ein Denunziant hat berichtet, dass Cramm nur pro forma verheiratet gewesen sei und ein Verhältnis mit dem jüdischen Schauspieler Manasse Herbst gehabt habe, dem er 1935 außerdem zu einer Flucht aus Deutschland verholfen haben soll. Die Inhaftierung wird in den NS-Zeitungen mit keinem Wort erwähnt, dafür berichtet die „New York Times“, und bald hat Cramm Unterstützer auf der ganzen Welt.

Sein Kontrahent und Freund Don Budge setzt eine Petition auf, in der die Freilassung Cramms gefordert wird. Auch Baseballstar Joe DiMaggio unterzeichnet sie. Aber erst nach dem energischen Einschreiten von Cramms Mutter knicken die Nazis ein. Der junge Tennisspieler darf nach sieben Monaten vorzeitig aus der Haft. „Vorsprache bei Göring“, vermerkt Jutta von Cramm am 13. April 1938 in ihrem Tagebuch: „Versprach zum Schluss, für milde Bestrafung zu sorgen und sich nach verbüßter Strafe hinter G. zu stellen.“

Als mit ihm gebrochen wird, ist er in der Form seines Lebens

Wimbledon bricht trotzdem mit Cramm. Dabei ist er 1939 in der Form seines Lebens. Im Mai gewinnt er mühelos das Vorbereitungsturnier in Queens. In London darf er aber als Vorbestrafter, so die Begründung des All England Lawn Tennis and Croquet Club, nicht teilnehmen. Das Turnier gewinnt Bobby Riggs, der ein paar Wochen zuvor, im Halbfinale von Queens, 0:6 und 1:6 gegen Cramm verloren hat. Danach ist es mit dem Tennis erst einmal vorbei. Der Krieg fegt über Europa, Cramm muss an die Front. Im Winter 1942 kämpft er in Moskau und erleidet Erfrierungen an beiden Beinen. Von den 120 Männern in seiner Einheit überleben neben ihm nur 18 weitere. Sein ehemaliger Doppelpartner Henner Henkel stirbt in der Schlacht von Stalingrad nach einem Schuss in den Oberschenkel.