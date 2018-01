Die letzten zwei Kriegsjahre pendelt Cramm zwischen Schweden und der Heimat in Brüggen bei Hildesheim. Mittlerweile solidarisiert er sich offen mit dem Widerstand gegen Hitler. Als in der Nähe des elterlichen Schlosses ein US-Soldat angeschossen wird, rettet er ihm das Leben. „Warum hilfst du mir?“, fragt der Amerikaner. „Weil ich einst gegen Don Budge Tennis gespielt habe“, sagt Cramm. Der Pilot blickt ihn erstaunt an: „Dann müssen Sie Gottfried von Cramm sein.“ Mittlerweile bewegt sich Cramm auch im Umfeld der Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Nach dem missglückten Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944 sagt Cramm über die Attentäter: „Ich will nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Ich will lediglich wissen, wer von ihnen überleben und wieder freikommen wird, wer noch frei ist und wann sie es das nächste Mal versuchen. Denn dann können sie auf mich zählen!“

Hätten sie wirklich? Gottfried von Cramms Geschichte ist die eines Tennisspielers, der zu den besten der Welt gehörte, es trotzdem nie ganz an die Spitze schaffte. Sie erzählt auch von dem Druck, dem Sportler im „Dritten Reich“ ausgesetzt waren. „Er war ein aufrechter Mann“, sagt Budge. „Er wollte konstruktive Kritik üben.“ Erst nach dem Krieg wird Cramm konkret. Ein Interviewer fragt ihn, ob er seine Siege für Deutschland errungen habe. Der Spieler antwortet: „Schrecklich, diese Einstellung, mit dem Racket die Ehre des Vaterlandes retten zu müssen. Ich erinnere mich mit Unbehagen daran, dass ich oft spielen musste, wenn ich es nicht wollte.“

1951 öffnet Wimbledon wieder die Tür für Cramm

1951 öffnet Wimbledon wieder die Tür für Cramm. Er tritt ein letztes Mal an. Anfangs ist er skeptisch, ob die Zuschauer ihn, den Deutschen, noch akzeptieren. Aber die Sorge ist unbegründet. Als er zum Erstrundenmatch gegen den Tschechen Jaroslav Drobný auf den Platz schreitet, erheben sich die Zuschauer und applaudieren ihm. Trotzdem hat Cramm, mittlerweile 41 Jahre alt, keine Chance. Er verliert in drei Sätzen. In den Jahren danach baut er gemeinsam mit seinem Freund Wolfgang Hofer den Tennisklub Rot-Weiß wieder auf, und schließlich geht Cramm nach Hamburg und etabliert ein Großhandelsunternehmen, mit dem er Baumwolle aus Ägypten importiert. Am 9. November 1976 stirbt er in Kairo bei einem Autounfall im Alter von 67 Jahren.

Später erinnert sich sein Freund Don Budge in einem „Spiegel“-Interview an eine Begegnung mit dem alten Rivalen in Bad Nauheim. Budge spielt damals, irgendwann in den Nachkriegswirren, eine Partie gegen Bobby Riggs, als ein Balljunge ihm einen Zettel bringt. Der Amerikaner fragt: „Wo hast du den her?“, und der Junge zeigt hinüber zum Zaun. Budge dreht sich um und sieht einen Mann, der ihm zögernd zuwinkt. Als Budge auf ihn zugeht, erkennt er seinen alten Kontrahenten Gottfried von Cramm. Den Spieler, mit dem er 1937 eines der besten Tennisspiele aller Zeiten bestritten hat. „Er schaute so, als sei er sich nicht sicher, ob wir trotz des Krieges noch Freunde waren.“ Budge steckt die Bälle in die Tasche und legt den Schläger beiseite. Dann umarmt er den Deutschen.

