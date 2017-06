Es ist ein trister Ort, an dem Imam Mohammad Imran Sagir das kleine Wunder gelingt. Ein Konferenzzimmer in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Grau-grüner PVC-Boden, Zierpalme in der Ecke, ein verblichenes Bild an der Wand.

Vor ihm, wo sonst Tische und Stühle stehen, liegen jetzt Gebetsteppiche, dahinter aufgereiht: sieben junge Männer auf Socken. Gewaltverbrecher, Einbrecher, Schmuggler. Einige tragen Bart und stecken in traditionellen Gewändern wie Kaftan und Dschellaba, andere in Jogginghosen und Pullover. Der Imam begrüßt jeden von ihnen freundlich. Die Gesichter bleiben hart.

Dann zieht Sagir aus seiner Westentasche ein daumengroßes Fläschchen, öffnet den Schraubverschluss, reicht es den jungen Männern. Der Reihe nach träufeln sie sich ein paar Tropfen der klaren Flüssigkeit in die Hände und streichen sie sich an den Hals. Ein Duft von Zitrusfrüchten und Jasmin durchdringt den Raum, einige Männer lächeln jetzt.

„Boah, das riecht so gut“, sagt einer von ihnen. Auch wenn das Duftöl keine Bedeutung für den muslimischen Gottesdienst selbst hat, kann eine solche Geste im rauen Knastalltag wichtig sein – sie schafft Nähe. Die versuchen nicht nur Seelsorger wie Sagir herzustellen, sondern im Kampf gegen die Radikalisierung in Gefängnissen auch Extremismusexperten.

Seit Anfang des Jahres gehen elf Seelsorger in die Berliner Knäste

Während Christen in deutschen Strafvollzugsanstalten seit jeher mit einem Pfarrer sprechen und Gottesdienste besuchen können, gab es für Muslime hinter Gittern bislang keine staatlich organisierte religiöse Betreuung. Und das, obwohl rund ein Drittel der 4200 Insassen in den Berliner Gefängnissen dem Islam angehört....

