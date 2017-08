Ist Berlin da extrem?

Saskia: In absoluten Zahlen haben wir in Berlin deutschlandweit sicher die meisten Gewaltdelikte. Runtergerechnet auf die Bevölkerung ist das Leben im Ruhrpott gefährlicher. In Berlin liegen Leichen aber oft lange Zeit in ihren Wohnungen. Es gab Fälle, da haben Nachbarn Wälder von Duftbäumen gegen den Gestank im Treppenhaus aufgehängt. Geklingelt oder die Polizei gerufen hat keiner. Im bayerischen Kuhdorf kommen Sie hingegen einmal sonntags nicht zur Kirche, und am nächsten Tag steht einer bei Ihnen vor der Haustür.

Gibt es Milieus, die besonders auffällig sind?

Saskia: Problembezirke sind Wedding, Neukölln, Marzahn, Teile von Spandau. Aber die Kinder werden genauso in der Platte misshandelt wie in der Villa in Dahlem. Nur: Wenn der Sohn eines arbeitslosen Alkoholikers mit einem blauen Auge in die Schule kommt, wird man eher glauben, das Kind sei geschlagen worden, als wenn der Vater Rechtsanwalt ist und der Junge beim Hockeytraining war.

Reden wir zu wenig über Gewalt?

Saskia: Wir reden über die falschen Aspekte. Natürlich ist es richtig, zu schauen, was einen Täter zu dem gemacht hat, der er ist. Darüber haben wir jedoch lange Zeit die Opfer vergessen. Im Grundgesetz steht ganz klar drin, „jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit“. Da steht nicht in Klammern: „es sei denn, es begegnet Ihnen jemand, der alkoholisiert ist, einer gewissen Religion angehört oder der vielleicht einen blöden Tag hatte“. Da steht auch nicht, „dieses Recht gilt für Sie erst, wenn Sie 18 Jahre alt werden“.

Was Sie alltäglich erleben, haben Sie in dem Buch „Deutschland misshandelt seine Kinder“ sehr offensiv geschildert.

Saskia: Das Buch haben wir ganz bewusst so verfasst, denn die Leute schauen gerne weg. Als vor ein paar Jahren in Hamburg das kleine Mädchen Yagmur verstorben ist, nachdem es zu seiner Familie zurückkam, wurde lediglich ein paar Tage berichtet. Dann hatte Michael Schumacher seinen Skiunfall, und das war Thema über Monate. Wenn wir aber vor der realen Gewalt die Augen verschließen, schützen wir nur einen: den Täter.

Alle Eltern kennen Situationen, in denen man vor Geschrei und Schlafmangel kurz vor dem Durchdrehen steht. Doch nur dir wenigsten tun ihren Kindern wirklich etwas an.

Saskia: Michael Tsokos, mein Chef in der Rechtsmedizin, sagt immer: Es ist normal, dass Sie Ihr Kind an die Wand klatschen wollen. Es ist nicht normal, wenn Sie es tun. Ein Kind zu schütteln ist ein Ohnmachtsversagen, eine Überforderung. Wenn Sie auf Ihrem Kind hingegen Zigarettenkippen ausdrücken oder es in die Waschmaschine stecken, sind wir an einem anderen Punkt. Da werden Sie sicher psychopathologische Strukturen sehen. Niemand füllt im Affekt eine Wanne mit kochendem Wasser und setzt sein Kind hinein.

Ist es fahrlässig, dass jeder Kinder bekommen darf?

Saskia: Ich denke schon, dass jeder dazu das Recht haben sollte. Im Einzelfall muss man sicher fragen, ob Menschen in der Lage sind, sich adäquat um ihren Nachwuchs zu kümmern. Da muss der Staat mehr in die Prävention gehen.

In Ihrem neuen, im September erscheinenden Buch „Tränenbringer“, Herr Etzold, wird ein Kind in die Mikrowelle gesteckt. Ist das die Fortsetzung der Arbeit Ihrer Frau mit literarischen Mitteln?

Veit: Von der Szene spricht allerdings nur ein Ermittler, sie wird nicht detailliert beschrieben. Warum thematisieren wir so etwas? Ich würde behaupten, jeder Thrillerautor ist auch ein verkappter Pädagoge. Und jeder Thriller ist eine Anklageschrift: Schaut, wie böse die Welt ist, da müsst ihr was gegen tun.

Wie arbeiten Sie ganz praktisch zusammen?

Veit: Meist habe ich eine Grundidee für ein Buch und erzähle meiner Frau davon, die Ideen beisteuert und mir mit Fachwissen aushilft, wenn ich zum Beispiel wissen will, welche Farbe eine Leiche nach so und so vielen Tagen in der Badewanne hat.

Greifen Sie ein, Frau Etzold, wenn die Fantasie mit Ihrem Mann durchgeht?

Saskia: Das passiert fast bei jedem Manuskript. Manchmal zanken wir uns einen halben Tag. Veit wollte zum Beispiel, dass „Der Totenzeichner“ Stücke aus den Herzen seiner Opfer beißt. Ich habe ihm erklärt, dass er aus so einem starken Muskel mit seinen bloßen Zähnen gar nichts herausreißen könnte, weil ihm dazu das Raubtiergebiss fehlt. Der Mensch musste genau deshalb das Feuer entdecken, weil er die Reißzähne nicht hatte.

Veit: Gelegentlich muss man aber übertreiben. Die Leute erwarten eben, dass der Kiefer einer Leiche beim Öffnen knirscht, auch wenn er das in Wirklichkeit nicht tut. So wie Tote in Horrorfilmen immer weißlich-grau sind. Echte Leichen haben eine gummiartig-orange Farbe. Gerät die Fiktion zu real, wird sie für das Publikum wieder unglaubwürdig.

Sie diskutieren also wirklich beim Morgenkaffee über abgetrennte Gliedmaßen und Wasserleichen?

Veit: Saskia trinkt keinen Kaffee, was ich nicht verstehe. Wir diskutieren gern beim Abendessen. Die meisten Kellner in unseren Stammlokalen haben sich inzwischen daran gewöhnt.