Heute arbeiten Sie, Frau Etzold, fast nur noch mit Lebenden. War der Wechsel vom Sektionssaal zur Gewaltschutzambulanz ein Schritt weg vom Tod?

Saskia: So kann man das sehen. In beiden Bereichen gibt es aber auch lustige Momente, das wird oft vergessen. Neulich ist mir zum Beispiel ein Mädchen vorgestellt worden, von dem hieß es, die Mutter habe es verbrüht. Es war wirklich feuerrot. Aber es ist nicht misshandelt worden. Die Mutter war vom Typ „keine Chemie auf mein Kind“ und hatte es gegen Sonnenbrand mit frischer Aloe Vera eingerieben. Leider reagierte die Tochter darauf hochgradig allergisch.

Kennengelernt haben Sie sich bei einer Sektion. Für Sie, Herr Etzold, war es die erste und eine dementsprechend mulmige Erfahrung. Sie erzählten aber mal, Saskia habe das ganz charmant gemacht. Wie bitte sägt man charmant einen Schädel auf?

Veit: Indem man sich dabei freundlich unterhält. Ich habe damals mit Saskias Chef Michael Tsokos an einem Buch gearbeitet. Wir haben sehr nett über Schuhe und Handtaschen geplaudert, was dazu führte, dass sie zuerst dachte, ich sei schwul.

Tsokos schrieb mal: Die Toten lehren die Lebenden. Was denn?

Saskia: Bei der Sektion eines Kindes beispielsweise stellen Sie fest, wie biegsam der Schädelknochen noch ist. Wenn Sie später hören, ein Kind sei mit dem Kopf gegen die Wickelkommode gestoßen und das soll jetzt den großen Schädelbruch erklären, wissen Sie einfach: Das kann nicht sein.

Wie läuft so eine Sektion ab?

Saskia: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, immer alle drei Körperhöhlen zu öffnen: den Schädel, den Brustkorb, den Bauch. In Berlin machen wir einen Schnitt vom Kinn runter bis zum Schambein. Dann seziert man alle Organe einzeln nacheinander. Bei Tötungsdelikten auch die Arme, die Beine, den Rücken. Falls jemand eine Lungenembolie hatte, schaut man, wo das ursprüngliche Blutgerinnsel herkam. Da sezieren Sie also auch die Beine, obwohl es sich um einen natürlichen Tod handelt. Denn von dort stammen meistens die Gerinnsel. Am Ende diktieren Sie das Sektionsgutachten.

Hat die Beschäftigung mit dem Tod Sie religiös gemacht?

Saskia: Ich bin nicht sehr religiös. Ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Leiche, die auf dem Tisch liegt, und dem, was die Person vorher gewesen ist. In dem Moment, in dem Menschen sterben, weicht die Farbe aus ihnen, weil keine Durchblutung mehr stattfindet. Religiöse Menschen können das als den Moment interpretieren, in dem die Seele den Körper verlässt.

Wiegt die Seele wirklich 21 Gramm? So viel verliert der Mensch angeblich im Moment seines Todes.

Saskia: So etwas kann man gar nicht wirklich wissenschaftlich erfassen. Bei vielen, die sterben, erschlafft die Blasen- und Enddarmmuskulatur, sie nässen und koten sich ein, da haben sie bereits Gewichtsverlust. Das mit den 21 Gramm ist ein Mythos, so wie der, dass bei Toten noch die Haare und Nägel wachsen. Das wirkt nur so, weil der Körper austrocknet.

Ihr Lieblingsorgan?

Saskia: Wenn Sie sich mal ein Herz angucken, wie die kleinen Papillarmuskeln ganz dünn in die Sehnenfäden übergehen, die Klappenfunktion: wunderschön.

Essen Sie deshalb kein Fleisch mehr?

Saskia: Ich bin Vegetarierin, seit ich mit 15 mein Schulpraktikum in der Pathologie gemacht habe. Dort haben wir tagsüber die abgenommenen Brüste aus der Klinik auf die Ausdehnung des Krebses untersucht. An einem Abend gehe ich essen, bestelle ein hausgemachtes Putensauerfleisch, und dann kommt da diese Fleischkuppel mit einer halben Cocktailtomate oben drauf. Danach war das Thema durch. Fleisch ist Arbeit, keine Nahrung.