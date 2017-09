Als Sie gekündigt haben, wie hat Ihr Umfeld da reagiert?

Mein Chef hat mir eine Gehaltserhöhung angeboten. Als ich ihm sagte, es gehe mir nicht ums Geld, meinte er nur: Aha, du brauchst eine Auszeit, ein Sabbatical, in sechs Monaten melde ich mich wieder. Das sagten auch die Headhunter, die anriefen, als sie erfuhren, dass ich gekündigt hatte.

Und Ihre Frau?

Als ich am Montag von dem Ayahuasca-Wochenende zurückkam, war meine Frau gerade zu Hause, sie hatte Mittagspause. Ich habe sie umarmt, damit sie meine veränderte Energie spürt. Sie hat zwar gemerkt, was ich ihr sagen wollte, doch dann hat sie gleich gefragt: „Und wer zahlt jetzt die Miete?“ Natürlich hat es sie gestresst, dass sie erst mal die einzige Geldverdienerin im Haus war. Ich hatte zwar Geld zur Seite gelegt, das hielt aber natürlich nicht ewig. Und ich habe dann auch über Jahre hinweg die Ausbildung in Peru gemacht. Das war mit den Flügen nicht billig.

Dafür verdienen Sie heute sicher ziemlich gut mit den Zeremonien – bei so prominenten Kunden.

Mir geht es nach wie vor nicht ums Geld. Aus einer Ayahuasca-Zeremonie gehen die Leute fast immer mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein, sie erleben nicht nur eine Verbindung zu sich selbst, sondern auch, dass sie Teil von allem sind. Schauspieler und Unternehmer sind nicht nur Multiplikatoren, sie tun auch wirklich was, um die Welt zu ändern. Demnächst bin ich aus dem Grund auch in einer Ayahuasca-Reality-Show zu sehen, für Viceland gehe ich mit Promis in den Dschungel. Leonardo DiCaprio kümmert sich jetzt um die Umwelt, er hat eine Stiftung zur Bewahrung des Regenwaldes gegründet.

War Leonardo DiCaprio etwa auch in Ihren Zeremonien?

Nein. Aber ich weiß, dass er Ayahuasca genommen hat. In Hollywood und L.A. ist Ayahuasca so normal wie Kaffee trinken.

Wie genau wird man Schamane?

Erst mal habe ich an vielen Zeremonien teilgenommen, also viel Ayahuasca getrunken. Die Idee ist, dass der Schamane in der Ausbildung Energie aus den Pflanzen aufnimmt, um später damit zu heilen. Traditionell nimmt die Medizin in Südamerika nur der Schamane, nicht der Patient. Er heilt über Energie. Das hat sich in den 70er Jahren geändert – durch den Tourismus.

Wieso haben Sie nicht einfach eine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht?

Ich war immer auch Alchemist, Chemiker, Kräuterfuzzi. Ich habe immer schon Pflanzen gesammelt, selbst angepflanzt. Mein Vater war Professor in Berlin, da konnte ich schon als Kind in die Universitätsbibliothek, und ich bin oft dort gewesen, um Bände über Heilpflanzen zu lesen. Mit 14 habe ich dann angefangen, mich mit Pilzen zu beschäftigen.

Was bitte heißt „beschäftigen“?

Ich habe viel Literatur gelesen, in der Psychedelika eine Rolle spielen, William Burroughs und so, dabei bin auf die mexikanische Heilerin Maria Sabina gestoßen. Ich suchte alles über ihre Zeremonien mit halluzinogenen Pilzen. Das wollte ich auch machen. Ich habe mich vorbereitet – gefastet, mir eine Intention überlegt – und dann abends in meinem Zimmer Pilze gegessen. Ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal wirklich atme, ich fühlte mich verbunden mit allem, unglaublich glücklich. Danach war ich viel ausgeglichener und selbstbewusster.

Ihre Schulfreunde haben Pilze damals wahrscheinlich anders verwendet.

Klar. In den 80er und 90er Jahren haben die allermeisten Drogen in der Freizeit benutzt, zur Entspannung, zum Spaß. Aber als meine Freunde meine Veränderung sahen, wollten sie auch mit Mushrooms arbeiten. Und so fing das mit mir und dem Schamanismus an.

Wie unterscheiden Sie, ob jemand eine Droge missbraucht oder damit „arbeitet“?

Wenn man Drogen als Medizin einsetzt, muss man ein Ziel haben, man muss etwas erreichen wollen. Und es darf keine Gewohnheit sein.

Ihre Strategie, wenn jemand auf einen „Bad Trip“ kommt?

Ich erkläre den Leuten vorher: „Wenn das Ayahuasca einmal in euch drin ist, gibt es keinen Ausknopf. Entspannt euch, dann erspart ihr euch den Kampf.“ Selbst wenn ich das ankündige, ist es für viele nicht einfach umzusetzen. Wenn ich sehe, dass jemand kämpft, setze ich mich daneben, nehme Augenkontakt auf und atme langsam ein und aus. In 99 Prozent der Fälle reicht das. Wer eine – ich sage lieber kathartische – Erfahrung macht, muss sich nachher fragen: Will ich eine schwere Wahrheit nicht annehmen?

Nicht jeder kann mit der Ayahuasca-Erfahrung umgehen?

Nein, jedenfalls nicht in jedem Moment. Es gibt auch tausend andere, sanftere Wege, um sich zu finden und sich mit seiner Umwelt zu verbinden. Aber ich denke, eine psychedelische Erfahrung würde jedem irgendwann guttun.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen