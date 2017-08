Monsieur Lindon, was ist für Sie das Wichtigste bei der Schauspielerei?

Glaubwürdigkeit. Allein die kleinsten Gesten. Wenn ich einem Darsteller nicht glaube, verlasse ich sofort das Kino. Für mich ist es in meinem Beruf ganz entscheidend, nicht zu schauspielern. Ich kann nicht bloß so tun, als ob – ich muss eine Filmfigur wirklich verkörpern, sie durchdringen, eins werden mit ihr.

Sie haben unter anderem einen Maurer (in „Mademoiselle Chambon“), einen Bademeister (in „Welcome“) und einen Ladendetektiv (in „Der Wert des Menschen“) gespielt. Wie versuchen Sie, in diesen Berufen glaubwürdig zu wirken?

Ich habe immer schon sehr gern Menschen beobachtet. Es interessiert mich, wie jemand eine Zigarette hält, ein Stück Fleisch schneidet oder eine Kaffeetasse in die Hand nimmt, wie ein Bademeister am Beckenrand entlangläuft, ein Maurer seine Bierflasche öffnet oder ein Wachmann im Supermarkt in sein Funkgerät spricht. Solche Details bilden für mich die Essenz eines Charakters. Und wenn ich diese Bewegungsabläufe einmal gesehen habe, kann ich sie problemlos speichern, verinnerlichen und wieder abrufen.

Können Sie denn als Prominenter überhaupt noch ungehindert andere Leute beobachten?

In Frankreich kann ich keine zehn Meter gehen, ohne erkannt zu werden. Aber ich versuche trotzdem, mich ganz normal in der Öffentlichkeit zu bewegen: Ich habe keinen Leibwächter, keinen Assistenten und keinen Chauffeur; ich erledige alle meine Einkäufe selbst und bin mit dem Motorroller oder mit der Bahn unterwegs; ich trete in Kontakt mit Passanten, rede mit ihnen und beobachte sie dabei. Die meisten Begegnungen sind sehr nett. Probleme gibt es nur, wenn jemand mich mit seinem verfluchten Handy filmt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Manche Leute haben jeglichen Anstand verloren. Seit Jahren führe ich einen Krieg gegen Smartphones. Sie sind für mich die Pest der Neuzeit.

Nun verkörpern Sie die Titelfigur im Historiendrama „Auguste Rodin“. Wie haben Sie sich dem berühmten Bildhauer genähert?

Ich habe viel über ihn gelesen und bin x-mal ins Pariser Rodin-Museum gepilgert. Vor allem jedoch habe ich in einem Kurs fünf Monate lang rund fünf Stunden täglich gelernt, wie man Skulpturen macht. Es war eine wunderbare Erfahrung: Bei der Bildhauerei konnte ich alles um mich herum vergessen. Ich stamme eigentlich aus einer Intellektuellenfamilie und hatte bislang nie richtig mit den Händen ...

